Résultat municipale 2026 à Talence (33400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Talence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Talence, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Talence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel SALLABERRY
Emmanuel SALLABERRY (36 élus) Talence Ensemble 		9 134 66,39%
  • Emmanuel SALLABERRY
  • Frédérique FABRE-TABOURIN
  • Philippe DE LA BIGNE
  • Jeanne SALLET
  • François JESTIN
  • Jacqueline CHADEBOST
  • Alain CAZABONNE
  • Sophie RONDEAU
  • Charley GIRON
  • Chantal CHABBAT
  • Mathieu COLDEFY
  • Stéphanie DESIRE
  • Frédéric FARGUES
  • Dominique PEIRO
  • Vincent BESNARD
  • Isabelle BALLIGAND
  • Salem ERCHOUK
  • Patricia COSTAGLIOLI
  • Guillaume HANOTIN
  • Hélène MICOINE
  • Mathieu JOYON
  • Rachel BARBON
  • Laurent-Pierre CASTAGNERA
  • Lucie MAYNADIER
  • Jean-François LAROSE
  • Marie ARZOINE
  • Hervé LEFEVRE
  • Assia GROSTEFAN
  • Florian DELLAC
  • Frédérique GELLY
  • Arnaud DELBREL
  • Laurence LAFITE
  • Cyril MENET
  • Idrisse KASDORF
  • Sébastien KEREBEL
  • Emmanuelle BARRAQUE-GARAT
Isabelle RAMI
Isabelle RAMI (7 élus) VIVONS TALENCE 		4 625 33,61%
  • Isabelle RAMI
  • Andréa FERNANDEZ
  • Aminata POUYE
  • David BIMBOIRE
  • Anne-Sophie LAHAYE
  • Oussama BOUDINAR
  • Hélène ROUÉ
Participation au scrutin Talence
Taux de participation 54,10%
Taux d'abstention 45,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 14 080

Source : ministère de l’Intérieur

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