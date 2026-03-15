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19:21 - Talence et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Talence regorge de diversité et d'activités. Avec ses 30,80% de cadres supérieurs pour 45 869 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 3 379 entreprises, Talence offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 50% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,46% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. La présence de 5 078 résidents étrangers, soit 11,07% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,28%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 29 187 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Talence, où les moins de 30 ans représentent 50% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Un électorat de Talence imperméable au RN Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Talence il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 9,93% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 22,22% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 8,44% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Talence comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 13,35% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 16,48% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 16,37% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 36,87 % à Talence aux dernières municipales L'abstention s'élevait à 63,13 % à Talence pour le premier tour des municipales de 2020, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de Covid-19. Il est pourtant établi de longue date que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 22,88 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,72 % en 2022 à seulement 30,09 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,12 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. En parallèle des élections municipales de 2026, ce paramètre pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats de Talence.

15:59 - Comment Talence a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Talence a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme le lieu d'une gauche plus modérée. Le scrutin des Européennes de 2024 à Talence avait en effet vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (24,14%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 15,24% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Loïc Prud'Homme (Union de la gauche) en tête du peloton avec 47,87% au premier tour, devant Ariane Ary (Majorité présidentielle) avec 33,04%. Le second round n'a pas changé grand chose, Loïc Prud'Homme culminant à 52,11% des voix sur place.

14:57 - Dernière présidentielle à Talence : les résultats à analyser Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Talence votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (31,06%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 30,02%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 77,78%, contre 22,22% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Talence accordaient leurs suffrages à Loïc Prud'Homme (Nupes) avec 41,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,88% des suffrages. Cette physionomie politique de Talence révèle donc un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Les impôts ont-ils baissé à Talence en amont des municipales 2026 ? À Talence, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 131 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 1 272 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 49,69 % en 2024 (contre près de 32,23 % en 2020). Par comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % à l'échelle nationale (en progression de 1,2 point). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 905 610 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 15,65372 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 23,03 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 à Talence : des résultats sans appel Dans la ville de Talence, les configurations politiques locales sont à ce jour encore déterminées par l'issue des dernières élections municipales. Lors de la première manche de ce scrutin, Emmanuel Sallaberry (Divers centre) a distancé ses rivaux en recueillant 53,04% des soutiens. Sur la seconde marche, Isabelle Rami (Divers gauche) a rassemblé 3 369 bulletins valides (39,24%). La troisième place est revenue à Laurent Pradès (Divers), avec 7,71% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers centre a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Talence, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.