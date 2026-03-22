Résultat de l'élection municipale 2026 à Talloires-Montmin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Talloires-Montmin

Le deuxième tour des élections municipales à Talloires-Montmin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Didier Sarda
Didier Sarda Divers
ENSEMBLE TALLOIRES-MONTMIN
  • Didier Sarda
  • Bettina Garberoglio
  • Olivier Mouzin
  • Sylviane Wanderoild
  • Philippe Lambret
  • Lauriane Foulet-Moreau
  • René Brachet
  • Sylvie Besnier
  • Jean Gatellet
  • Sophie Brocard
  • Alain Carrera
  • Anne-Sophie Ducellier
  • François Delort-Laval
  • Fabienne Maniglier
  • Nicolas Hudry
  • Christine Pinon
  • Bruno Asselin
  • Jennifer Debessel
  • Jean-Baptiste Vallet
  • Roseline Suscillon
  • Vincent Sprungli
  • Karine Dodane
  • François-Joseph Bougaud
Thierry Portafaix
Thierry Portafaix Divers
Talloires-Montmin Autrement
  • Thierry Portafaix
  • Danielle Rochet
  • Raphaël Lyaret
  • Sandrine Foulquier
  • David Bastard-Rosset
  • Christelle Bozon
  • Arnaud Martin-Levain
  • Christine Perrichon
  • Pascal Hamoneau
  • Pascale Giraud
  • Patrick Gomes Da Rosa
  • Céline Alayche
  • Sylvain Tessier
  • Laetitia Paoli
  • Rodolphe Viard
  • Anne-Gabrielle Tessier
  • Daniel Rouillon
  • Monique Mazzoni
  • Bernard Boulanger
  • Elisa Chappaz
  • Jacques Mazzoni
  • Stéphanie Lyaret
  • Jérome Assa

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Talloires-Montmin

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier SARDA
Didier SARDA (Ballotage) ENSEMBLE TALLOIRES-MONTMIN 		563 43,71%
Thierry PORTAFAIX
Thierry PORTAFAIX (Ballotage) Talloires-Montmin Autrement 		500 38,82%
Stéphanie CORCY
Stéphanie CORCY (Ballotage) Générations Talloires-Montmin 		225 17,47%
Participation au scrutin Talloires-Montmin
Taux de participation 69,30%
Taux d'abstention 30,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 1 305

Source : ministère de l’Intérieur

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