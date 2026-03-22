Résultat de l'élection municipale 2026 à Talloires-Montmin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Talloires-Montmin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Talloires-Montmin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Talloires-Montmin.
L'actu des élections municipales 2026 à Talloires-Montmin
11:45 - Didier Sarda, Thierry Portafaix et Stéphanie Corcy forment le trio de tête à Talloires-Montmin
Pour le premier tour des élections municipales à Talloires-Montmin, le rendez-vous a mobilisé 69,30 % des électeurs dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Didier Sarda qui est arrivé en tête en s'adjugeant 43,71 % des votes. Ensuite, Thierry Portafaix a obtenu la seconde place avec 38,82 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Didier Sarda a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a subi néanmoins un fort recul de 12 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Stéphanie Corcy s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Talloires-Montmin
Le deuxième tour des élections municipales à Talloires-Montmin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Didier Sarda
Divers
ENSEMBLE TALLOIRES-MONTMIN
|
|
Thierry Portafaix
Divers
Talloires-Montmin Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Talloires-Montmin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier SARDA (Ballotage) ENSEMBLE TALLOIRES-MONTMIN
|563
|43,71%
|Thierry PORTAFAIX (Ballotage) Talloires-Montmin Autrement
|500
|38,82%
|Stéphanie CORCY (Ballotage) Générations Talloires-Montmin
|225
|17,47%
|Participation au scrutin
|Talloires-Montmin
|Taux de participation
|69,30%
|Taux d'abstention
|30,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|1 305
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Talloires-Montmin
- Talloires-Montmin (74210)
- Ecole primaire à Talloires-Montmin
- Maternités à Talloires-Montmin
- Crèches et garderies à Talloires-Montmin
- Salaires à Talloires-Montmin
- Impôts à Talloires-Montmin
- Dette et budget de Talloires-Montmin
- Climat et historique météo de Talloires-Montmin
- Accidents à Talloires-Montmin
- Délinquance à Talloires-Montmin
- Inondations à Talloires-Montmin
- Nombre de médecins à Talloires-Montmin
- Pollution à Talloires-Montmin
- Entreprises à Talloires-Montmin
- Prix immobilier à Talloires-Montmin