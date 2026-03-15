Résultat municipale 2026 à Taluyers (69440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Taluyers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Taluyers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Taluyers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent NAULIN
Laurent NAULIN (19 élus) L'expérience au service du renouveau de Taluyers 		808 63,62%
  • Laurent NAULIN
  • Giada RAVET
  • Vincent MATHIAUD
  • Odile BRACHET-CONVERT
  • Jean-Jacques COURBON
  • Marine SEGUY
  • Dominique JOSE
  • Emilie GRAU
  • Yaël BOQUET
  • Sarah VERPILLIEUX
  • Stéphane TRINGALI
  • Evelyne VIOLLET
  • Pierre RIVIERE
  • Solène SIBEUD
  • Sylvain NAVARRO
  • Florence CERQUEIRA
  • François-Xavier LONJON
  • Audrey ARNAUD
  • Matthieu SERRAILLE
Séverine SICHÉ CHOL
Séverine SICHÉ CHOL (4 élus) Construisons ensemble pour vous et avec vous 		462 36,38%
  • Séverine SICHÉ CHOL
  • Cyrille DELEPIERRE-CRETET
  • Mathilde BROTTET
  • Patrick DUCLO
Participation au scrutin Taluyers
Taux de participation 61,85%
Taux d'abstention 38,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Nombre de votants 1 300

Source : ministère de l’Intérieur

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