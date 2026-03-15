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19:19 - Élections municipales à Taluyers : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Taluyers comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 29,81% de cadres pour 2 657 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 298 entreprises, Taluyers est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (89,44%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 27,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 4,50%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 960 euros par mois. À Taluyers, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Taluyers : des scrutins marqués par le vote RN Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Taluyers en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,73% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,43% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 20,08% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Taluyers comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,93% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,26% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 42,97% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Taluyers Dans le cadre des municipales de 2026 à Taluyers, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention s'était élevée à 72,03 % à la fin du premier round, un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 525 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'en raison du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été bornée par une abstention à 17,31 % dans la ville (82,69 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 40,15 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 21,97 %, loin des 48,42 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Taluyers La physionomie politique de Taluyers a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Taluyers avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 34,93% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Taluyers avaient ensuite placé en tête Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 36,26% au premier tour, devant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) avec 30,94%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle), avec 57,03%.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Taluyers lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Taluyers voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,72% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,73%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,57% pour Emmanuel Macron, contre 39,43% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Taluyers accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 36,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,01%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Taluyers comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Taluyers ? Dans une dynamique de régression des taxes locales à Taluyers, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,55 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 26 900 euros environ, marquant une forte baisse face aux 623 100 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Taluyers atteint désormais 27,99 % en 2024 (contre 16,96 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Taluyers s'est établi à 714 euros en 2024 contre 834 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Taluyers Lors des élections municipales précédentes à Taluyers, les résultats ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Notre bien commun, notre village, notre planete' a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Taluyers, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. La liste des candidatures fournit sans aucun doute déjà un premier élément de réponse.