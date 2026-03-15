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19:20 - Taninges aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En marge des municipales, Taninges apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 3 501 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 463 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 141 foyers fiscaux. Dans la localité, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,37% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 218 personnes (6,23%) apporte une richesse culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, 43,87% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2828,18 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Pour résumer, Taninges incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Taninges ? Le parti à la flamme était absent lors de la dernière bataille municipale à Taninges il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,93% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 42,47% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 19,89% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le RN sécurisait 39,40% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,81% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,67% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il achèvera sa course avec 41,13% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 45,68 % d'abstention à Taninges Au soir de la municipale 2026, le niveau d'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Taninges. Pour rappel, l'abstention atteignait 45,68 % lors des dernières municipales, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait du coronavirus. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 22,21 % des citoyens inscrits. Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,79 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 28,24 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,59 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Taninges La préférence des électeurs de Taninges a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Taninges avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (32,81%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,15% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Taninges avaient ensuite placé en tête Charles Prats (Union de l'extrême droite) avec 35,67% au premier tour, devant Xavier Roseren (Ensemble !) avec 29,54%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Xavier Roseren (Ensemble !), avec 58,87%.

14:57 - Taninges : des suffrages éminemment parlants dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Taninges accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,78%, devant Marine Le Pen qui récoltait 23,93%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,53% pour Emmanuel Macron, contre 42,47% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Taninges accordaient leurs suffrages à Xavier Roseren (Ensemble !) avec 26,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,60%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Taninges Si l'on observe la fiscalité de Taninges, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 20,30 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 1,16057 million d'euros environ, en net recul par rapport aux 1,82831 million d'euros (1 828 310 € très exactement) récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Taninges a évolué pour se fixer à environ 25,52 % en 2024 (contre 12,75 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Taninges s'est chiffrée à environ 1 472 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 395 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 à Taninges À Taninges, les résultats des municipales précédentes ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Gilles Peguet a surclassé la concurrence en recueillant 50,89% des bulletins. À sa poursuite, Alain Burtin a capté 49,10% des voix. Cette victoire sans appel de Gilles Peguet a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Taninges, ce décor pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un challenge titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.