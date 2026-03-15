Résultat municipale 2026 à Taninges (74440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Taninges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Taninges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Taninges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles PÉGUET
Gilles PÉGUET (18 élus) Tous engagés pour demain ! Taninges - Praz de lys 		939 52,43%
  • Gilles PÉGUET
  • Rachel ROBLES
  • François CARILLO
  • Sylvie PUTHON
  • Eric GAZANION
  • Stéphanie BROUSMICHE
  • Baptiste POTEL
  • Carine BIGOT
  • Damien CELLIER
  • Aurélie ANIQUET
  • Charles ORSAT
  • Isabelle ROGER
  • Christian ANTHONIOZ
  • Ilona DUCRUET
  • Antoine DÉPOISIER
  • Ayla KIENTZ
  • Henri-Pierre BLANÈS
  • Sarah ROBLES
Henri CHARLES
Henri CHARLES (5 élus) UNIS POUR TANINGES 		852 47,57%
  • Henri CHARLES
  • Laurence GRANGE
  • Thibault HENRIOUD
  • Clara MORAND
  • Cédric BUFFET
Participation au scrutin Taninges
Taux de participation 67,30%
Taux d'abstention 32,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 842

Source : ministère de l’Intérieur

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