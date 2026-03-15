En direct

19:16 - Élections municipales à Taponnat-Fleurignac : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Taponnat-Fleurignac façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 31,94% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,57%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 863 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,97%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,99%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Taponnat-Fleurignac mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,75% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le vote RN solidement implanté à Taponnat-Fleurignac Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Taponnat-Fleurignac en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 31,21% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 49,21% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 21,65% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 44,69% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 39,90% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,82% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 52,23% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Caroline Colombier.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Taponnat-Fleurignac ? En 2020, la participation à Taponnat-Fleurignac avait culminé à 42,08 % à la fin du premier round, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 478 votants qui étaient allés voter alors que l'épidémie de Covid-19 se propageait dans le pays. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,99 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,88 % des électeurs (soit environ 652 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,26 %, bien au-delà des 53,27 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une ville civiquement engagée par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipales à Taponnat-Fleurignac, cette réalité sera en définitive très observée.

15:59 - Taponnat-Fleurignac : le vote des électeurs l'année de la dissolution Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Taponnat-Fleurignac avaient placé en tête Caroline Colombier (Rassemblement National) avec 43,82% au premier tour, devant Gwenhaël François (Majorité présidentielle) avec 26,05%. Le second round n'a pas changé grand chose, Caroline Colombier culminant à 52,23% des voix sur place. À l'occasion du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Taponnat-Fleurignac avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,90% des bulletins. Le contexte politique de Taponnat-Fleurignac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Taponnat-Fleurignac ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Taponnat-Fleurignac accordaient leurs suffrages à Marie-Pierre Noël (Nupes) avec 22,15% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sylvie Mocoeur (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 55,31%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Taponnat-Fleurignac était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 31,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,48%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,79%, contre 49,21% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Taponnat-Fleurignac laisse apparaître une commune politiquement très disputée.

12:58 - Fiscalité en hausse à Taponnat-Fleurignac : une incidence sur les municipales Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Taponnat-Fleurignac, le taux de la taxe d'habitation est passé à 7,92 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 3 970 € la même année, bien en deçà des 142 100 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Taponnat-Fleurignac s'est établi à un peu moins de 40,81 % en 2024 (contre 17,92 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Taponnat-Fleurignac s'est établi à environ 618 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 410 € relevés en 2020.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat des dernières municipales à Taponnat-Fleurignac À Taponnat-Fleurignac, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Seule en lice, 'La continuité dans une dynamique de projets' menée par Serge Jacob-Juin a sans surprise recueilli 391 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Taponnat-Fleurignac, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Six années après cette élection sans véritable concurrence, l'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.