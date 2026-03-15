Résultat municipale 2026 à Taponnat-Fleurignac (16110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Taponnat-Fleurignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Taponnat-Fleurignac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Taponnat-Fleurignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie TEXIER
Annie TEXIER (16 élus) Forts du passé, osons l'avenir pour Taponnat-Fleurignac 		560 67,47%
  • Annie TEXIER
  • Jean-Michel LAMAZEROLLES
  • Eliane JABOUILLE
  • Guy ROUHIER
  • Renée VALENTIN
  • Thierry DANIEL
  • Blandine PLU
  • Fabrice NAUDON
  • Michelle BROUSSE
  • Renaud POULAIN
  • Viviane MICHAUD
  • Thibault DELAGE
  • Christine DELCOURT
  • Philippe LIVERTOUX
  • Véronique HARDY
  • Maxime GODINEAU
Michel CHAMPROUX
Michel CHAMPROUX (3 élus) Générations Unies pour Taponnat-Fleurignac 		270 32,53%
  • Michel CHAMPROUX
  • Nada GRAEME
  • Eric JOUX
Participation au scrutin Taponnat-Fleurignac
Taux de participation 67,03%
Taux d'abstention 32,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 856

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Charente ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Charente. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Taponnat-Fleurignac