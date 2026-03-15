Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarare : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarare

Tête de listeListe
Bruno Peylachon
Bruno Peylachon Liste divers droite
Tarare passionnement
  • Bruno Peylachon
  • Fabienne Volay
  • Philippe Triomphe
  • Marie-Christine Perrodon
  • Thomas Bertholon
  • Elodie Bourrat
  • Alain Peronnet
  • Fabienne Lievre
  • Jean-Marc Butty
  • Lidia Leitao
  • Antonio Aguera
  • Virginie Rivoire
  • Pierre Chanel
  • Sandrine Macoudiere
  • Geoffroy Duchamp
  • Michèle Mitton
  • Damien Bandier
  • Emilie Maire
  • Joachim Andre
  • Vanessa Freneat
  • Rheda Benrabah
  • Chantal Merard
  • Marcel Cotton
  • Céline Le Drouecpeet
  • Jean-Gabriel Billion
  • Nathalie Fouchere
  • Ferhat Copur
  • Marie-Florence Jacquet
  • Denis Spitz
  • Marie-Claire Chaduiron
  • Hichem Chouikhi
  • Danielle Simon
  • Maurice Sadot
  • Faustine Blanc-Raguin
  • Vincent Garon
Sylvain Billamboz
Sylvain Billamboz Liste divers centre
Tarare Autrement
  • Sylvain Billamboz
  • Dominique Ben Atouil
  • Régis Numa
  • Océane-Nourya Baton
  • Kévin Lagoutte
  • Karine Racinoux
  • Eric Aernout
  • Laetitia Chabanole
  • Roland Kidri
  • Audrey Polturat
  • Dominique Gouttard-Lacroix
  • Soraya Roujon
  • Khalled Bahiddine
  • Patricia Heim
  • François Racinoux
  • Solange Celle
  • Benoît Meunier
  • Kristin Zimmerman
  • Fouad Arfaoui
  • Yacinthe Rousseaux
  • Sylvain Depaix
  • Magali Prêle
  • Yoan Sirot
  • Patricia Sartory
  • Roland Giraud
  • Judith Adriana Biesheuvel
  • Paul Bruyere
  • Anne Morlat
  • Daniel Cristini
  • Anne-Marie Courlet
  • Frédéric Langlest
  • Audrey Hamel
  • Bernard Moninot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Peylachon
Bruno Peylachon (29 élus) Tarare passionnement 		2 449 71,79%
  • Bruno Peylachon
  • Fabienne Volay
  • Philippe Triomphe
  • Marie-Christine Perrodon
  • Thomas Bertholon
  • Fabienne Lievre
  • Alain Peronnet
  • Josée Perrussel-Batisse
  • Jean-Marc Butty
  • Laura Gautier
  • Hichem Chouikhi
  • Sandrine Porche
  • Alain Servan
  • Lidia Leitao
  • Antonio Aguera
  • Chantal Merard
  • Marcel Cotton
  • Virginie Rivoire
  • Damien Bandier
  • Rachelle Gana
  • Pierre Chanel
  • Danielle Simon
  • Adrien Rey
  • Emilie Maire
  • Christian Chermette
  • Marie Tricaud
  • Yasar Coskun
  • Sylvie Rosset
  • Maurice Sadot
Slim Mazni
Slim Mazni (4 élus) Tarare pour tous ! 		962 28,20%
  • Slim Mazni
  • Solange Celle
  • Jean-François Piemontesi
  • Kristin Zimmerman
Participation au scrutin Tarare
Taux de participation 52,43%
Taux d'abstention 47,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 476

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Peylachon
Bruno Peylachon (25 élus) Tarare passionnement 		2 122 50,80%
  • Bruno Peylachon
  • Fabienne Volay
  • Philippe Triomphe
  • Josée Perrussel-Batisse
  • Alain Péronnet
  • Laura Gautier
  • Jean-Paul Duperray
  • Fabienne Lièvre
  • Alain Servan
  • Rachelle Gana
  • Jean-Marc Butty
  • Mylène Pelage
  • François Duperray
  • Joëlle Jacquemot
  • Véli Karadag
  • Virginie Rivoire
  • Nicolas Champin
  • Lidia Leitao
  • Romain Poulard
  • Florence Steiner
  • Yacine Karaz
  • Marie-Christine Perrodon
  • Marcel Cotton
  • Danielle Simon
  • Antonio Aguera
Thomas Chadoeuf
Thomas Chadoeuf (5 élus) Avec vous pour tarare, aujourd'hui et demain 		1 288 30,83%
  • Thomas Chadoeuf
  • Magali Prele
  • Jean-Luc Roche
  • Najet Aernout
  • Paul Bruyere
Martine Poizat
Martine Poizat (2 élus) Tarare bleu marine 		527 12,61%
  • Martine Poizat
  • Michel Forgiarini
Dalila Wendling
Dalila Wendling (1 élu) Citoyens de tarare, ensemble plus forts 		240 5,74%
  • Dalila Wendling
Participation au scrutin Tarare
Taux de participation 64,77%
Taux d'abstention 35,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 4 282

Villes voisines de Tarare

En savoir plus sur Tarare