Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarare : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarare [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tarare sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tarare.
L'actu des élections municipales 2026 à Tarare
13:46 - Les impôts locaux à Tarare : une dynamique stable ces dernières années
Pour ce qui est des contributions locales à Tarare, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 643 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 624 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 35,08 % en 2024 (contre près de 24,05 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 176 590 € en 2024. Une somme loin des quelque 1,46622 million d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 17,11 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Municipales 2020 à Tarare : une élection pliée dès le premier round
Les résultats des précédentes municipales à Tarare ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Bruno Peylachon (Divers droite) a pris les commandes en totalisant 2 449 bulletins (71,79%). Sur la seconde marche, Slim Mazni (Union de la gauche) a engrangé 962 suffrages en sa faveur (28,20%). Ce triomphe au premier tour de Bruno Peylachon a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tarare, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Tarare : horaires des 8 bureaux de vote
En 2026, les habitants de Tarare sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats aux municipales à Tarare. Il est important de noter que les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Tarare ferment à 18 h pour le dépouillement. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections à Tarare dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarare
|Tête de listeListe
|
Bruno Peylachon
Liste divers droite
Tarare passionnement
|
|
Sylvain Billamboz
Liste divers centre
Tarare Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Peylachon (29 élus) Tarare passionnement
|2 449
|71,79%
|
|Slim Mazni (4 élus) Tarare pour tous !
|962
|28,20%
|
|Participation au scrutin
|Tarare
|Taux de participation
|52,43%
|Taux d'abstention
|47,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 476
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Peylachon (25 élus) Tarare passionnement
|2 122
|50,80%
|
|Thomas Chadoeuf (5 élus) Avec vous pour tarare, aujourd'hui et demain
|1 288
|30,83%
|
|Martine Poizat (2 élus) Tarare bleu marine
|527
|12,61%
|
|Dalila Wendling (1 élu) Citoyens de tarare, ensemble plus forts
|240
|5,74%
|
|Participation au scrutin
|Tarare
|Taux de participation
|64,77%
|Taux d'abstention
|35,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|4 282
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