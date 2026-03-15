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19:21 - Analyse socio-économique de Tarare : perspectives électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Tarare regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 881 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 692 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 735 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (66,47%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 996 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 39,82% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 815,18 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Tarare, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Un Rassemblement national bien ancré à Tarare Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Tarare en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 25,46% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,23% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 18,13% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Tarare comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,81% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 34,35% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 37,49% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Tarare au crible L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 47,57 % à Tarare pour le premier tour des municipales de 2020, un score en demi-teinte alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. De longue date, les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se manifestent en nombre, s'agissant de choisir leur maire ou leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 29,24 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 55,25 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 36,83 % au premier tour, contre 59,73 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent in fine le profil d'une ville marquée par l'abstention face aux moyennes nationales. En ce jour de municipales à Tarare, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Le vote de Tarare nettement ancré à droite il y a deux ans La préférence des électeurs de Tarare a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Tarare avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,81%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 14,20% des suffrages. Jonathan Gery (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Tarare après la dissolution avec 34,35%. Anne Reymbaut (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 30,00%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Anne Reymbaut (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 38,70%.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Tarare était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Tarare portaient leur choix sur Nathalie Serre (LR) avec 30,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Serre virant de nouveau en tête avec 63,69% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Tarare plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 26,29% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 25,46%. Lors de la finale de l'élection à Tarare, les électeurs accordaient 56,77% pour Emmanuel Macron, contre 43,23% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les impôts locaux à Tarare : une dynamique stable ces dernières années Pour ce qui est des contributions locales à Tarare, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 643 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 624 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 35,08 % en 2024 (contre près de 24,05 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 176 590 € en 2024. Une somme loin des quelque 1,46622 million d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 17,11 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 à Tarare : une élection pliée dès le premier round Les résultats des précédentes municipales à Tarare ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Bruno Peylachon (Divers droite) a pris les commandes en totalisant 2 449 bulletins (71,79%). Sur la seconde marche, Slim Mazni (Union de la gauche) a engrangé 962 suffrages en sa faveur (28,20%). Ce triomphe au premier tour de Bruno Peylachon a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Tarare, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.