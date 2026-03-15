Résultat municipale 2026 à Tarare (69170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tarare a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tarare, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarare [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno PEYLACHON
Bruno PEYLACHON (29 élus) Tarare passionnement 		2 522 72,64%
  • Bruno PEYLACHON
  • Fabienne VOLAY
  • Philippe TRIOMPHE
  • Marie-Christine PERRODON
  • Thomas BERTHOLON
  • Elodie BOURRAT
  • Alain PERONNET
  • Fabienne LIEVRE
  • Jean-Marc BUTTY
  • Lidia LEITAO
  • Antonio AGUERA
  • Virginie RIVOIRE
  • Pierre CHANEL
  • Sandrine MACOUDIERE
  • Geoffroy DUCHAMP
  • Michèle MITTON
  • Damien BANDIER
  • Emilie MAIRE
  • Joachim ANDRE
  • Vanessa FRENEAT
  • Rheda BENRABAH
  • Chantal MERARD
  • Marcel COTTON
  • Céline LE DROUECPEET
  • Jean-Gabriel BILLION
  • Nathalie FOUCHERE
  • Ferhat COPUR
  • Marie-Florence JACQUET
  • Denis SPITZ
Sylvain BILLAMBOZ
Sylvain BILLAMBOZ (4 élus) Tarare Autrement 		950 27,36%
  • Sylvain BILLAMBOZ
  • Dominique BEN ATOUIL
  • Régis NUMA
  • Océane-Nourya BATON
Participation au scrutin Tarare
Taux de participation 52,36%
Taux d'abstention 47,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 3 569

Source : ministère de l’Intérieur

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