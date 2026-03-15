Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarascon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarascon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tarascon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tarascon.
L'actu des élections municipales 2026 à Tarascon
13:46 - Les contribuables de Tarascon voteront-ils sur la question fiscale ?
Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Tarascon, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 12,13 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 351 780 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 2,27817 millions d'euros (2 278 170 € très exactement) enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Tarascon a évolué pour se fixer à près de 38,88 % en 2024 (contre 19,66 % en 2020). La moyenne en France, estimée à près de 40 %, permet de situer ce chiffre. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Tarascon s'est chiffrée à 987 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 780 € relevés en 2020.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Tarascon ?
À Tarascon, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale à l'époque, Lucien Limousin (Divers droite) a décroché la pole position en obtenant 1 781 suffrages (44,67%). Deuxième, Valérie Laupies (Extrême droite) a rassemblé 35,76% des voix. La très nette avance obtenue d'emblée donnait un itinéraire clair pour la suite. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Lucien Limousin l'a finalement emporté avec 1 967 voix (48,11%), face à Valérie Laupies qui a obtenu 39,31% des électeurs inscrits et Jean-Guillaume Remise obtenant 12,57% des électeurs inscrits. Cette marge s'est consolidée et renforcée, offrant un succès sans appel au second round. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour, sécurisant 186 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Tarascon, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Tarascon ?
Les municipales sont l'occasion pour les Français de réagir sur les défis qui affectent leur territoire. À Tarascon et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, Lucien Limousin (Divers droite) a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Tarascon est en ligne plus bas dans cette page. Il est important de noter que les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Tarascon fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement. Cette page affichera les résultats à Tarascon à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarascon
|Tête de listeListe
|
Fabien Bouillard
Liste divers droite
POUR TARASCON, L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR
|
|
Valérie Laupies
Liste d'extrême droite
VALERIE LAUPIES, LE BON SENS POUR TARASCON
|
|
Alexandre Ducouret
Liste du Rassemblement National
TARASCON, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucien Limousin (25 élus) Ensemble, protegeons, defendons, valorisons tarascon
|1 967
|48,11%
|
|Valérie Laupies (6 élus) Le bon sens pour tarascon
|1 607
|39,31%
|
|Jean-Guillaume Remise (2 élus) Rassemblement pour tarascon
|514
|12,57%
|
|Participation au scrutin
|Tarascon
|Taux de participation
|48,01%
|Taux d'abstention
|51,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 221
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucien Limousin Ensemble, protegeons, defendons, valorisons tarascon
|1 781
|44,67%
|Valérie Laupies Le bon sens pour tarascon
|1 426
|35,76%
|Jean-Guillaume Remise Rassemblement pour tarascon
|780
|19,56%
|Participation au scrutin
|Tarascon
|Taux de participation
|47,57%
|Taux d'abstention
|52,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 174
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucien Limousin (25 élus) Construisons l'avenir ensemble
|3 383
|52,73%
|
|Valérie Laupies (8 élus) Tarascon bleu marine
|3 032
|47,26%
|
|Participation au scrutin
|Tarascon
|Taux de participation
|69,81%
|Taux d'abstention
|30,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,35%
|Nombre de votants
|6 707
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie Laupies Tarascon bleu marine
|2 435
|39,23%
|Lucien Limousin Construisons l'avenir ensemble
|2 109
|33,98%
|Jérôme Grangier Jerome grangier : reussir pour tarascon
|1 053
|16,96%
|Marie-Chantal Bernard Osons tarascon
|399
|6,42%
|Jean-René Soler Tarascon pour tous
|210
|3,38%
|Participation au scrutin
|Tarascon
|Taux de participation
|66,22%
|Taux d'abstention
|33,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|6 362
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