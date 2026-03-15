Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarascon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarascon

Tête de listeListe
Fabien Bouillard
Fabien Bouillard Liste divers droite
POUR TARASCON, L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR
  • Fabien Bouillard
  • Nathalie Macchi
  • Francis Demissy
  • Clotilde Madeleine
  • Serge Mannoni
  • Olga Martinez-Darai
  • Morade Bourmel
  • Cecilia Arbel
  • Serge Riousset
  • Florence Saulnier
  • Roland Portela
  • Dorine Bastianelli
  • Jean-Pierre Le Marrec
  • Melissa Roussel
  • Christian Guiot
  • Séverine Rabouin
  • Yacine Allami
  • Nathalie Mathieu
  • Lilian Collado
  • Charlène Colombani
  • Mario Reyes
  • Justine Martinez
  • Bruno Aptel
  • Geneviève Canillas
  • Olivier Gabriele
  • Monique Bouillard
  • Guy Luperini
  • Juliette Bouet
  • Karim Debbat
  • Martine Ruhlmann
  • Michel Chay
  • Ursula Warmbrodt
  • Lucien Limousin
Valérie Laupies
Valérie Laupies Liste d'extrême droite
VALERIE LAUPIES, LE BON SENS POUR TARASCON
  • Valérie Laupies
  • Frédéric Laupies
  • Leslie Bothorel
  • Patrick Estevan
  • Sophie Di Vincenzo
  • Xavier Borie
  • Fabiola Pintor
  • Jean-Yves Gorrissen
  • Sylvie Spitz
  • Mickaël Rey
  • Agnès Esbelin
  • Nicolas Sikorski
  • Anne Hogard
  • Marwin Sossich
  • Magali-Noëlle Nativel
  • Pierre Lacoste
  • Priscilla Strappazon
  • David Sossich
  • Marceline Sikorski
  • Robin Rouviere
  • Orane Bachini
  • Bernard Sudan
  • Andrée Fabre
  • François Buchy
  • Fernande Demolin
  • Henri Violet
  • Marie Labrousse
  • Gérard Bacchiani
  • Gisèle Leroi
  • Guy Palombieri
  • Marina Prevos
  • François Guyomard
  • Simone Boudin
Alexandre Ducouret
Alexandre Ducouret Liste du Rassemblement National
TARASCON, LE TEMPS DU CHANGEMENT
  • Alexandre Ducouret
  • Suzanne Oddou Ep Chatenet
  • Emmanuel Tache
  • Christelle Perissoutti
  • Olivier Debicki
  • Muriel Bouquet
  • Damien Richard
  • Anaïs Berni
  • Jean-Philippe Rouyre
  • Valérie Monllor
  • Jean-Paul Bouchet
  • Karine Ochs
  • Daniel Pirosa
  • Solange Estevan
  • Cédric Didelot
  • Anaïs Rouyre
  • Cyril Chareyre
  • Corinne Delpuech
  • Jérémy Gueret
  • Marie-Catherine Guillemin
  • Kewing Redouloux
  • Stéphanie Michel
  • Jean-Pierre Mignot
  • Stéphanie Deville
  • Robins Bento
  • Stella Sanchez
  • Alain Roux
  • Justine Richard
  • Philippe Nawrocki
  • Emelyne Faniel
  • Cédric Durand
  • Viviane Bouchet
  • Arthur de Guilhermier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucien Limousin
Lucien Limousin (25 élus) Ensemble, protegeons, defendons, valorisons tarascon 		1 967 48,11%
  • Lucien Limousin
  • Nathalie Macchi-Ayme
  • Fabien Bouillard
  • Clotilde Madeleine
  • Max Ouvrard
  • Aude Plantey
  • Francis Demissy
  • Marie-Chloé Pujol-Mohatta
  • Serge Mannoni
  • Véronique Vicini-Cargnino
  • Morade Bourmel
  • Valérie Martel-Mourgues
  • Roland Portela
  • Lucie Barizza
  • Guy Luperini
  • Suzy André
  • Serge Riousset
  • Sabrina Garbage-Cambiganu
  • Alexandre Ducouret
  • Estelle Mazzillo
  • Jean-Pierre Le Marrec
  • Stéphanie Ledrole
  • Michel Estevan
  • Séverine Rabouin
  • Cédric Rey
Valérie Laupies
Valérie Laupies (6 élus) Le bon sens pour tarascon 		1 607 39,31%
  • Valérie Laupies
  • Olivier Debicki
  • Marie-Claude Larbaneix
  • Jean-Marc Deseur
  • Olga Martinez
  • Michel Grisoni
Jean-Guillaume Remise
Jean-Guillaume Remise (2 élus) Rassemblement pour tarascon 		514 12,57%
  • Jean-Guillaume Remise
  • Corinne Martinez
Participation au scrutin Tarascon
Taux de participation 48,01%
Taux d'abstention 51,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 221

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucien Limousin
Lucien Limousin Ensemble, protegeons, defendons, valorisons tarascon 		1 781 44,67%
Valérie Laupies
Valérie Laupies Le bon sens pour tarascon 		1 426 35,76%
Jean-Guillaume Remise
Jean-Guillaume Remise Rassemblement pour tarascon 		780 19,56%
Participation au scrutin Tarascon
Taux de participation 47,57%
Taux d'abstention 52,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 174

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucien Limousin
Lucien Limousin (25 élus) Construisons l'avenir ensemble 		3 383 52,73%
  • Lucien Limousin
  • Nathalie Macchi-Ayme
  • Fabien Bouillard
  • Clotilde Madeleine
  • Guy Correard
  • Corinne Massiasse
  • Max Ouvrard
  • Aude Plantey
  • Francis Demissy
  • Véronique Vicini-Cargnino
  • Michel Montagnier
  • Michelle Ferrer
  • Roland Portela
  • Eliane Quille-Jacquemot
  • Guy Luperini
  • Agnès Charry
  • Morade Bourmel
  • Nadine Viviani
  • Bernard Chareyre
  • Suzy Andre
  • Serge Riousset
  • Marie-Pierre Bourgues
  • François Guyomard
  • Patricia Vincent
  • Jean-Pierre Le Marrec
Valérie Laupies
Valérie Laupies (8 élus) Tarascon bleu marine 		3 032 47,26%
  • Valérie Laupies
  • Jacky Gimenez
  • Corinne Bertrand-Martinez
  • Jean-Marc Deseur
  • Marlène Sabatini
  • Matthieu Bernard
  • Marie-Claude Amar
  • Thierry Marcel
Participation au scrutin Tarascon
Taux de participation 69,81%
Taux d'abstention 30,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,35%
Nombre de votants 6 707

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie Laupies
Valérie Laupies Tarascon bleu marine 		2 435 39,23%
Lucien Limousin
Lucien Limousin Construisons l'avenir ensemble 		2 109 33,98%
Jérôme Grangier
Jérôme Grangier Jerome grangier : reussir pour tarascon 		1 053 16,96%
Marie-Chantal Bernard
Marie-Chantal Bernard Osons tarascon 		399 6,42%
Jean-René Soler
Jean-René Soler Tarascon pour tous 		210 3,38%
Participation au scrutin Tarascon
Taux de participation 66,22%
Taux d'abstention 33,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 6 362

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