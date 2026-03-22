Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarascon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tarascon

Le deuxième tour des élections municipales à Tarascon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fabien Bouillard
Fabien Bouillard Liste divers droite
POUR TARASCON, L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR
  • Fabien Bouillard
  • Nathalie Macchi
  • Francis Demissy
  • Clotilde Madeleine
  • Serge Mannoni
  • Olga Martinez-Darai
  • Morade Bourmel
  • Cecilia Arbel
  • Serge Riousset
  • Florence Saulnier
  • Roland Portela
  • Dorine Bastianelli
  • Jean-Pierre Le Marrec
  • Melissa Roussel
  • Christian Guiot
  • Séverine Rabouin
  • Yacine Allami
  • Nathalie Mathieu
  • Lilian Collado
  • Charlène Colombani
  • Mario Reyes
  • Justine Martinez
  • Bruno Aptel
  • Geneviève Canillas
  • Olivier Gabriele
  • Monique Bouillard
  • Guy Luperini
  • Juliette Bouet
  • Karim Debbat
  • Martine Ruhlmann
  • Michel Chay
  • Ursula Warmbrodt
  • Lucien Limousin
Alexandre Ducouret
Alexandre Ducouret Liste du Rassemblement National
TARASCON, LE TEMPS DU CHANGEMENT
  • Alexandre Ducouret
  • Suzanne Oddou Ep Chatenet
  • Emmanuel Tache
  • Christelle Perissoutti
  • Olivier Debicki
  • Muriel Bouquet
  • Damien Richard
  • Anaïs Berni
  • Jean-Philippe Rouyre
  • Valérie Monllor
  • Jean-Paul Bouchet
  • Karine Ochs
  • Daniel Pirosa
  • Solange Estevan
  • Cédric Didelot
  • Anaïs Rouyre
  • Cyril Chareyre
  • Corinne Delpuech
  • Jérémy Gueret
  • Marie-Catherine Guillemin
  • Kewing Redouloux
  • Stéphanie Michel
  • Jean-Pierre Mignot
  • Stéphanie Deville
  • Robins Bento
  • Stella Sanchez
  • Alain Roux
  • Justine Richard
  • Philippe Nawrocki
  • Emelyne Faniel
  • Cédric Durand
  • Viviane Bouchet
  • Arthur de Guilhermier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tarascon

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre DUCOURET
Alexandre DUCOURET (Ballotage) TARASCON, LE TEMPS DU CHANGEMENT 		2 270 45,56%
Fabien BOUILLARD
Fabien BOUILLARD (Ballotage) POUR TARASCON, L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR 		2 225 44,66%
Valérie LAUPIES
Valérie LAUPIES VALERIE LAUPIES, LE BON SENS POUR TARASCON 		487 9,78%
Participation au scrutin Tarascon
Taux de participation 59,49%
Taux d'abstention 40,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 5 164

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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