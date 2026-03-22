Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarascon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tarascon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tarascon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tarascon.
L'actu des élections municipales 2026 à Tarascon
11:49 - Match indécis entre Alexandre Ducouret et Fabien Bouillard
Les élections municipales 2026 à Tarascon ont vu Alexandre Ducouret (Rassemblement National) s'imposer il y a une semaine avec 45,56 % des bulletins valides. Ensuite, Fabien Bouillard (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 44,66 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 9,78 %, Valérie Laupies, étiquetée Extrême droite, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Tarascon, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 40,51 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tarascon
Le deuxième tour des élections municipales à Tarascon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fabien Bouillard
Liste divers droite
POUR TARASCON, L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR
|
|
Alexandre Ducouret
Liste du Rassemblement National
TARASCON, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tarascon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre DUCOURET (Ballotage) TARASCON, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|2 270
|45,56%
|Fabien BOUILLARD (Ballotage) POUR TARASCON, L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR
|2 225
|44,66%
|Valérie LAUPIES VALERIE LAUPIES, LE BON SENS POUR TARASCON
|487
|9,78%
|Participation au scrutin
|Tarascon
|Taux de participation
|59,49%
|Taux d'abstention
|40,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|5 164
Source : ministère de l’Intérieur
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