Résultat municipale 2026 à Tarascon (13150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tarascon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tarascon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarascon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre DUCOURET
Alexandre DUCOURET TARASCON, LE TEMPS DU CHANGEMENT 		2 270 45,56%
Fabien BOUILLARD
Fabien BOUILLARD POUR TARASCON, L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR 		2 225 44,66%
Valérie LAUPIES
Valérie LAUPIES VALERIE LAUPIES, LE BON SENS POUR TARASCON 		487 9,78%
Participation au scrutin Tarascon
Taux de participation 59,49%
Taux d'abstention 40,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 5 164

Source : ministère de l’Intérieur

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