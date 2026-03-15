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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Tarascon Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Tarascon est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 15 525 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 140 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,94%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 2 464 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 20,35%, Tarascon est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 083 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,14%, synonyme d'une situation économique précaire. À Tarascon, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Tarascon ? Le Rassemblement national avait récolté 19,56% des votes lors des élections municipales à Tarascon en mars 2020. La liste atteignait lors du deuxième tour 12,57% des votes. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 33,52% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 59,25% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 30,25% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste sécurisait 62,88% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,30% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 52,28% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 62,06% lors du vote final, synonyme de victoire pour Emmanuel Tache de la Pagerie.

16:58 - Quelle abstention attendre à Tarascon aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Tarascon, le premier round des élections municipales avait vu 47,57 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national, en pleine épidémie de Covid à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 6 442 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,46 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,70 % des électeurs (soit environ 4 504 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,37 %, bien au-delà des 42,99 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en déficit de participation. Pour cette élection municipale, cette donnée à Tarascon sera en définitive essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Tarascon : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections législatives à Tarascon organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) aux avants-postes avec 52,28% au premier tour, devant Nicolas Koukas (Union de la gauche) avec 25,16%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Emmanuel Tache de la Pagerie culminant à 62,06% des votes localement. Les Européennes avant la dissolution à Tarascon avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (46,30%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 14,80% des suffrages. .

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Tarascon s'était fortement dirigée vers le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Tarascon portaient leur choix sur Emmanuel Tache de la Pagerie (RN) avec 30,25% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,88% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Tarascon choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,52% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 23,86%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,25% pour Marine Le Pen, contre 40,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Tarascon s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les contribuables de Tarascon voteront-ils sur la question fiscale ? Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Tarascon, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 12,13 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 351 780 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 2,27817 millions d'euros (2 278 170 € très exactement) enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Tarascon a évolué pour se fixer à près de 38,88 % en 2024 (contre 19,66 % en 2020). La moyenne en France, estimée à près de 40 %, permet de situer ce chiffre. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Tarascon s'est chiffrée à 987 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 780 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Tarascon ? À Tarascon, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale à l'époque, Lucien Limousin (Divers droite) a décroché la pole position en obtenant 1 781 suffrages (44,67%). Deuxième, Valérie Laupies (Extrême droite) a rassemblé 35,76% des voix. La très nette avance obtenue d'emblée donnait un itinéraire clair pour la suite. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Lucien Limousin l'a finalement emporté avec 1 967 voix (48,11%), face à Valérie Laupies qui a obtenu 39,31% des électeurs inscrits et Jean-Guillaume Remise obtenant 12,57% des électeurs inscrits. Cette marge s'est consolidée et renforcée, offrant un succès sans appel au second round. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour, sécurisant 186 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Tarascon, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.