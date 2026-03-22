Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tarbes

Le deuxième tour des élections municipales à Tarbes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Peyrègne
Eric Peyrègne Liste du Rassemblement National
TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
  • Eric Peyrègne
  • Véronique Dutrey
  • Francis Lagleyze
  • Valérie Le Menach
  • Bruno Despres
  • Sandra Wolff
  • Jean-Charles Flament
  • Manon Cazajous
  • Jean-Luc Flament
  • Sylvie Leuca
  • Thierry Robert
  • Jocelyne Lafourcade
  • Lenny Espoune-Solignac
  • Sylvie Durand
  • Jean-Philippe Puissegur
  • Josiane Perez
  • Philippe Totaro
  • Anne Somprou
  • Patrick Machenaud
  • Cassandra Leroy
  • Florent Aguillon
  • Christelle Giner
  • Claude Domec
  • Chantal Perissinotto
  • Grégory Barou
  • Dominique Perez
  • Juan Sanchez
  • Nell Jalouneix
  • Dominique Lode
  • Sylvie Lormand
  • Serge Bouthors
  • Elisa Gamelon
  • Bruno Vincendeau
  • Emma Peyregne
  • Enzo Richard
  • Corine Gago
  • Spartak Gevorgyan
  • Sandrine Vacher
  • Paul-Owen Jantet
  • Justine Flament
  • Jacques Vacher
  • Florence Schaefer
  • Georges Schiele
  • Franceline Schiele
Pascal Claverie
Pascal Claverie Liste divers centre
TARBES LA FORCE D'AGIR
  • Pascal Claverie
  • Elisabeth Brunet
  • Pierre Lagonelle
  • Antoinette Descamps
  • Michaël Ducrocq
  • Zouliha Chebbah
  • Sélim Dagdag
  • Laurence Toneatti
  • Marc Andres
  • Angélique Carpentier
  • Mickaël Genais
  • Marie-Hélène Bru
  • Richard Cassou
  • Siranouche Sossyan
  • Michel Nogue
  • Colette Laborde
  • Pierre Soulard
  • Laure Bertrand
  • Franck Aubard
  • Hélène Aubadie-Ladrix
  • Dominique Arberet
  • Sandrine Delon
  • Jean-Luc Legret
  • Cathy Laüt
  • Jérôme Giner
  • Jacqueline Roumignières
  • Florian Hourdou
  • Marielle Picard
  • Brahim El Batbouti
  • Béatrice Castet
  • Yves Haure
  • Fayrouze Abdou
  • Christophe Marquet
  • Déborah Fournier
  • Daniel Lepercq
  • Lucie Mauvezin
  • Roland Torres
  • Maeva Rey
  • Pascal Markhoff
  • Elisabeth Claverie
  • Pascal Soumoulou
  • Anne-Laure Sechaud
  • Abdellah Boudjemaa
  • Virginie Siani Wembou
  • Daniel Rigal
Michel Garnier
Michel Garnier Liste divers droite
TARBES NATURELLEMENT
  • Michel Garnier
  • Andrée Doubrère
  • Bruno Montagnol
  • Magali Faroult
  • Jean-Paul Gerbet
  • Marianne Sentana
  • Gilles Craspay
  • Lisa Carmouze
  • Bruno Larroux
  • Marion Marin
  • Eric Druilhet
  • Anne-Marie Beltran-Dominguez
  • Jean-Marc Lacabanne
  • Caroline Delas
  • Jean-Claude Piron
  • Carole Lahens
  • Maxime Brumont
  • Rachel Claperon
  • Amaury Troussard
  • Clélia Peyret
  • Philippe Suzac
  • Jessica Latella
  • Théo Am'Saadi
  • Caroline Bouyssiere
  • Roger-Vincent Calatayud
  • Marie Borruel
  • Mickaël Louit
  • Jordane Jouanolou
  • Laurent Teixeira
  • Alexandrine Saiz
  • Loïc Alfieri
  • Nelly Thebault
  • Michel Leveneur
  • Anne Combay
  • Alain Ros
  • Cinthia Maxo
  • Frédéric Cieutat
  • Laure Tré-Hardy
  • Mickaël Sansas
  • Anne Candebat-Requet
  • Raphaël Lacau
  • Nathalie Camy
  • Gérard Idrac
  • Hanene Dhoukar
  • Antonio Jurado

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric PEYRÈGNE
Eric PEYRÈGNE (Ballotage) TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT 		3 185 23,84%
Michel GARNIER
Michel GARNIER (Ballotage) TARBES NATURELLEMENT 		2 613 19,56%
Pascal CLAVERIE
Pascal CLAVERIE (Ballotage) TARBES LA FORCE D'AGIR 		2 340 17,51%
Pierre LAGONELLE
Pierre LAGONELLE (Ballotage) TARBES POUR TOUS 		1 965 14,71%
Kevin GRACIA
Kevin GRACIA (Ballotage) Collectif Unitaires : Rassembler Tarbes 		1 749 13,09%
Hervé CHARLES
Hervé CHARLES TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		1 273 9,53%
François MEUNIER
François MEUNIER Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		237 1,77%
Participation au scrutin Tarbes
Taux de participation 51,78%
Taux d'abstention 48,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 13 679

Source : ministère de l’Intérieur

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