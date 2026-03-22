Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tarbes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tarbes.
L'actu des élections municipales 2026 à Tarbes
11:51 - Que disaient les résultats de l'élection à Tarbes il y a une semaine ?
Pour le premier tour des élections municipales à Tarbes, le rendez-vous a vu 51,78 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Eric Peyrègne (Rassemblement National) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 23,84 % des votes. Derrière, Michel Garnier (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 19,56 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Pascal Claverie (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Pierre Lagonelle, avec la nuance Divers centre, a récolté 14,71 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Tarbes
Le deuxième tour des élections municipales à Tarbes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Peyrègne
Liste du Rassemblement National
TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|
|
Pascal Claverie
Liste divers centre
TARBES LA FORCE D'AGIR
|
|
Michel Garnier
Liste divers droite
TARBES NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric PEYRÈGNE (Ballotage) TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|3 185
|23,84%
|Michel GARNIER (Ballotage) TARBES NATURELLEMENT
|2 613
|19,56%
|Pascal CLAVERIE (Ballotage) TARBES LA FORCE D'AGIR
|2 340
|17,51%
|Pierre LAGONELLE (Ballotage) TARBES POUR TOUS
|1 965
|14,71%
|Kevin GRACIA (Ballotage) Collectif Unitaires : Rassembler Tarbes
|1 749
|13,09%
|Hervé CHARLES TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|1 273
|9,53%
|François MEUNIER Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|237
|1,77%
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|51,78%
|Taux d'abstention
|48,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|13 679
Source : ministère de l’Intérieur
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