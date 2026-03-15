Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarnos : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarnos

Tête de listeListe
Antoine Robles
Antoine Robles Liste divers centre
Agir pour Tarnos
  • Antoine Robles
  • Alice Cassaing
  • Gérard Gomez
  • Christelle Dios
  • Olivier Seube
  • Bénédicte Leblay
  • Stéphane Dumuis
  • Hélène Métayer
  • Thomas Chesnel
  • Céline Harostéguy
  • Jean Dulamon
  • Lydia Robles
  • Vincent Pont
  • Laurence Kruh-Polak
  • Ethan Boulier
  • Sabrina Hamadi
  • Olivier Cadaugage
  • Clémence Faure
  • Xavier Argano
  • Claudine Pierre
  • Julien Sallaberry
  • Brigitte Vaur
  • Jérôme Muchuitti
  • Lisa Darricau
  • Lilian Chabassiere
  • Vlasta Kekelikova
  • Hugo Garcia
  • Déborah Curutchet
  • Jacques Molia
  • Béatrice Lassalle
  • Andy Robles
  • Marie Lanoire
  • Michel Arras
  • Virginie Deflandre
  • Xavier Darricau
Marc Mabillet
Marc Mabillet Liste d'union à gauche
Tarnos Ensemble
  • Marc Mabillet
  • Isabelle Dufau
  • Emmanuel Saubiette
  • Aurélie Orduna
  • Alain Perret
  • Élisabeth Mounier
  • Nicolas Domet
  • Cécile Troisvallets
  • Christophe Garans
  • Nelly Picat
  • Patrick Cendres
  • Isabelle Panelay
  • Didier Miremont
  • Nelly Lalanne
  • Patrice Lormand
  • Asatsuyu Lassalle
  • Mathis Marquez
  • Lise Danelon
  • Didier Farges
  • Émilie Baulon
  • Wilfried Cluchier
  • Danièle Birles
  • Sagna Thiam
  • Marie-France Logez
  • Renaud Bron
  • Kathleen Voltas
  • Patrick Dupoy
  • Nathalie Le Gall
  • Henri Decke
  • Léa Cerreda
  • Pierre-Jean Belloc
  • Léna Turon-Barrère
  • Yannick Xart
  • Nicole Corrihons
  • Jean-Louis Saleille
Marie-Ange Delavenne
Marie-Ange Delavenne Liste divers centre
TARNOS POUR TOUS
  • Marie-Ange Delavenne
  • Gérard Claverie
  • Marie-France Morel
  • Loïc Ducrozet
  • Véronique Rueff
  • Thierry Cazaurang
  • Myriam Gachot
  • Jean-Pierre Abadie
  • Célia Couchot
  • Tony Perez
  • Fabienne Duvigneau
  • Sylvain Lotteri
  • Loréna Delavenne
  • Christophe Claverie
  • Joelle Couchot
  • Sébastien Preiss
  • Franca Spallino
  • Guy Ducès
  • Anaïs Perez
  • Momo Delavenne
  • Emilie Steiner
  • Laurent Labarrere
  • Véronique Moral
  • Jean-Claude Kreckelbergh
  • Dominique Rueff
  • Michel Suhas
  • Monique Cazaux
  • Jean-Luc Auvray
  • Claudine Alibert
  • Jean-Luc Willot
  • Henriette Cary
  • Thierry Breton
  • Christine Perez
  • Mathieu Bresolin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Lespade
Jean-Marc Lespade (29 élus) Tarnos ensemble 		2 793 68,64%
  • Jean-Marc Lespade
  • Isabelle Nogaro
  • Alain Perret
  • Isabelle Dufau
  • Nicolas Domet
  • Anne Dupré
  • Marc Mabillet
  • Elisabeth Mounier
  • Francis Dubert
  • Maryse Saint Aubin
  • Christian Gonzales
  • Fabienne Darrambide
  • Emmanuel Saubiette
  • Aurélie Orduna
  • Christophe Garans
  • Émilie Baulon
  • Thierry Lecerf
  • Nicole Corrihons
  • Nicolas Fleurentdidier
  • Nelly Picat
  • Didier Miremont
  • Danièle Birles
  • Henri Decke
  • Martine Perimony-Benassy
  • Patrick Cendres
  • Nathalie Le Gall
  • Alain Coutier
  • Nelly Lalanne
  • Lucien Hervelin
Antoine Robles
Antoine Robles (2 élus) Alternance, notre parti c'est tarnos 		660 16,22%
  • Antoine Robles
  • Alice Cassaing
Bernard Lapebie
Bernard Lapebie (2 élus) Tarnos seignanx notre avenir en commun 		616 15,13%
  • Bernard Lapebie
  • Caroline Dacharry
Participation au scrutin Tarnos
Taux de participation 41,93%
Taux d'abstention 58,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 211

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Lespade
Jean-Marc Lespade (28 élus) Tarnos ensemble 		3 711 62,73%
  • Jean-Marc Lespade
  • Isabelle Nogaro
  • Alain Perret
  • Isabelle Dufau
  • Francis Dubert
  • Anne Dupré
  • Lucien Hervelin
  • Danielle Destouesse
  • Bernard Lapebie
  • Danièle Birles
  • Chrsitian Gonzales
  • Gisèle Baulon
  • Stéphane Laurent
  • Nicole Corrihons
  • Thierry Lecerf
  • Elisabeth Mounier
  • Thierry Sallaberry
  • Nelly Picat
  • Alain Coutier
  • Iris Cambronero
  • Christophe Garans
  • Maryse Saint Aubin
  • Jean-Pierre Dubus
  • Catherine Bisbau
  • Emmanuel Saubiette
  • Martine Perimony-Benassy
  • Rodolphe Aja
  • Geneviève Montaucet
Antoine Robles
Antoine Robles (3 élus) Alternance 2014, notre parti c'est tarnos 		1 207 20,40%
  • Antoine Robles
  • Virginie Faure Deflandre
  • Michel Poulaert
Marie-Ange Delavenne
Marie-Ange Delavenne (2 élus) Tarnos pour tous 		997 16,85%
  • Marie-Ange Delavenne
  • Gérard Claverie
Participation au scrutin Tarnos
Taux de participation 64,27%
Taux d'abstention 35,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,12%
Nombre de votants 6 169

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