Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarnos : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarnos [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tarnos sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tarnos.
L'actu des élections municipales 2026 à Tarnos
13:46 - Une fiscalité stable à Tarnos qui influencera le résultat
Côté fiscalité de Tarnos, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 196 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 154 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 44,20 % en 2024 (contre 23,23 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 288 100 € en 2024, bien en deçà des 3 738 240 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,97 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Jean-Marc Lespade s'est imposé à Tarnos
Dans la cité de Tarnos, les forces politiques en présence sont encore à ce jour influencées par le verdict des dernières municipales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Marc Lespade (Divers gauche) a creusé l'écart en récoltant 2 793 soutiens (68,64%). À ses trousses, Antoine Robles (Divers centre) a engrangé 660 votes (16,22%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Tarnos, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Tarnos
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Tarnos sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens de Tarnos sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Tarnos. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarnos
|Tête de listeListe
|
Antoine Robles
Liste divers centre
Agir pour Tarnos
|
|
Marc Mabillet
Liste d'union à gauche
Tarnos Ensemble
|
|
Marie-Ange Delavenne
Liste divers centre
TARNOS POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Lespade (29 élus) Tarnos ensemble
|2 793
|68,64%
|
|Antoine Robles (2 élus) Alternance, notre parti c'est tarnos
|660
|16,22%
|
|Bernard Lapebie (2 élus) Tarnos seignanx notre avenir en commun
|616
|15,13%
|
|Participation au scrutin
|Tarnos
|Taux de participation
|41,93%
|Taux d'abstention
|58,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 211
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Lespade (28 élus) Tarnos ensemble
|3 711
|62,73%
|
|Antoine Robles (3 élus) Alternance 2014, notre parti c'est tarnos
|1 207
|20,40%
|
|Marie-Ange Delavenne (2 élus) Tarnos pour tous
|997
|16,85%
|
|Participation au scrutin
|Tarnos
|Taux de participation
|64,27%
|Taux d'abstention
|35,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,12%
|Nombre de votants
|6 169
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