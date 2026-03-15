Résultat municipale 2026 à Tarnos (40220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tarnos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tarnos, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarnos [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc MABILLET
Marc MABILLET (27 élus) Tarnos Ensemble 		3 338 59,04%
  • Marc MABILLET
  • Isabelle DUFAU
  • Emmanuel SAUBIETTE
  • Aurélie ORDUNA
  • Alain PERRET
  • Élisabeth MOUNIER
  • Nicolas DOMET
  • Cécile TROISVALLETS
  • Christophe GARANS
  • Nelly PICAT
  • Patrick CENDRES
  • Isabelle PANELAY
  • Didier MIREMONT
  • Nelly LALANNE
  • Patrice LORMAND
  • Asatsuyu LASSALLE
  • Mathis MARQUEZ
  • Lise DANELON
  • Didier FARGES
  • Émilie BAULON
  • Wilfried CLUCHIER
  • Danièle BIRLES
  • Sagna THIAM
  • Marie-France LOGEZ
  • Renaud BRON
  • Kathleen VOLTAS
  • Patrick DUPOY
Antoine ROBLES
Antoine ROBLES (4 élus) Agir pour Tarnos 		1 496 26,46%
  • Antoine ROBLES
  • Alice CASSAING
  • Gérard GOMEZ
  • Christelle DIOS
Marie-Ange DELAVENNE
Marie-Ange DELAVENNE (2 élus) TARNOS POUR TOUS 		820 14,50%
  • Marie-Ange DELAVENNE
  • Gérard CLAVERIE
Participation au scrutin Tarnos
Taux de participation 59,23%
Taux d'abstention 40,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 5 885

Source : ministère de l’Intérieur

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