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19:21 - Comprendre l'électorat de Tarnos : un regard sur la démographie locale En marge des élections municipales, Tarnos foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 900 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 960 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 010 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 559 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,94%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 29 328 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Ainsi, Tarnos incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Tarnos Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Tarnos en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 19,17% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 40,18% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 13,10% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Tarnos comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 26,67% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,70% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 36,83% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Tarnos très mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipales à Tarnos, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 58,07 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 41,93 %) alors que le pays était frappé par la pandémie du Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,24 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 48,20 % en 2022 à seulement 27,98 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 45,28 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie de la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment Tarnos a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Tarnos, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (26,67%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Tarnos avaient ensuite favorisé Jean-Marc Lespade (Union de la gauche) avec 42,39% au premier tour, devant Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) avec 29,70%. C'est néanmoins Lionel Causse (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 63,17% des suffrages exprimés.

14:57 - En 2022, la localité de Tarnos était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Tarnos soutenaient en priorité Jean-Marc Lespade (Nupes) avec 51,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,06%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Tarnos privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (24,45%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,27%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,82% pour Emmanuel Macron, contre 40,18% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Tarnos s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Une fiscalité stable à Tarnos qui influencera le résultat Côté fiscalité de Tarnos, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 196 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 154 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 44,20 % en 2024 (contre 23,23 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 288 100 € en 2024, bien en deçà des 3 738 240 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,97 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Jean-Marc Lespade s'est imposé à Tarnos Dans la cité de Tarnos, les forces politiques en présence sont encore à ce jour influencées par le verdict des dernières municipales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Marc Lespade (Divers gauche) a creusé l'écart en récoltant 2 793 soutiens (68,64%). À ses trousses, Antoine Robles (Divers centre) a engrangé 660 votes (16,22%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Tarnos, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.