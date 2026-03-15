Résultat municipale 2026 à Tartas (40400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tartas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tartas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tartas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique DEGOS
Dominique DEGOS (18 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR TARTAS 		783 50,32%
  • Dominique DEGOS
  • Ludovic DANNEQUIN
  • Cécile GARRIDO
  • Grégory MAQUINGHEN
  • Christine HAUQUIN
  • Cyril GAUTHIER
  • Laure CAZEAUX
  • Thibault ESQUERRE
  • Cécilia DUPIN
  • Laurent PALADOS
  • Sandrine SAUGNAC
  • Valentin DAUGREILH--LAMARQUE
  • Chantal VILLERS
  • Maël GOMBERT
  • Caroline AZNAR
  • Simon FOUQUET
  • Margareth GILBERT
  • Nicolas LANGLADE
Jean-François BROQUERES
Jean-François BROQUERES (5 élus) AVANÇONS POUR TARTAS 		773 49,68%
  • Jean-François BROQUERES
  • Isabelle REBECHE
  • David CIAN
  • Corinne ZELLER
  • Robert FAUVEL
Participation au scrutin Tartas
Taux de participation 69,09%
Taux d'abstention 30,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Nombre de votants 1 632

Source : ministère de l’Intérieur

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