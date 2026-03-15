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19:18 - Les données démographiques de Tartas révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Tartas sur les résultats des élections municipales ? Dans la commune, 14,08% des résidents sont des enfants, et 34,10% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (74,38%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1662 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,59%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,40%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Tartas mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,52% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Quels scores du RN à Tartas avant les municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Tartas il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 26,11% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 50,40% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 20,87% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Tartas comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 39,87% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 39,94% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,45% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Tartas vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation des électeurs de Tartas constituera un enjeu majeur pour cette municipale. Pour rappel, la participation s'élevait à 63,56 % lors des municipales de 2020, un niveau remarquable, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 833 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 78,07 % de participation. Même si les logiques changent d'un scrutin à l'autre, il est intéressant d'observer l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 56,97 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 69,39 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 53,01 % des citoyens locaux. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire se positionne à l'arrivée comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Tartas a-t-elle voté ? Sylvie Franceschini (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Tartas après la dissolution de 2024 avec 39,94%. Boris Vallaud (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 33,62%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Boris Vallaud (Union de la gauche) en tête avec 53,55%. Les élections européennes avant la dissolution à Tartas avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,87%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,59% des votes. La physionomie politique de Tartas a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Tartas il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Tartas soutenaient en priorité Jean-Francois Broquères (Ensemble !) avec 36,47% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,18% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Tartas plaçaient Marine Le Pen en tête avec 26,11% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,40% pour Marine Le Pen, contre 49,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Quelle est l'évolution de la pression fiscale à Tartas depuis 2020 ? À Tartas, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,28 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 67 300 euros environ. Un produit qui est loin des quelque 515 600 euros récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Tartas s'est établi à 38,74 % en 2024 (contre 21,77 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Tartas a représenté 905 € en 2024 (contre 788 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Tartas À l'occasion des municipales il y a six ans à Tartas, les résultats ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour, Jean-François Broqueres a terminé en tête en totalisant 62,49% des voix. Deuxième, Dominique Degos a rassemblé 536 bulletins valides (37,50%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Tartas, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.