Résultat de l'élection municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune

Tête de listeListe
Yohann Hachani
Yohann Hachani Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR TASSIN
  • Yohann Hachani
  • Laureline Le Clech
  • Régis Labaune
  • Michèle Morel
  • Emmanuel Oberthur
  • Sarah Nadarou
  • Yannick Parenthoen
  • Mathilde Grente
  • Jonathan Pothin
  • Sophie Desbois
  • Damien Rolland
  • Marie-Cécile Harivel
  • Giuseppe Pagano
  • Sylvie Gaydon
  • Rodrigue Mfouemo
  • Marie-Stéphane Jacquey
  • Didier Roillet
  • Sara Siblini
  • Brice Ngono
  • Aurélie Groh
  • Bertrand Decrept
  • Pascaline Oberthur
  • Olivier Plénat
  • Navacia Ngoma
  • Xavier Pitance
  • Alexandra Taulin
  • Alexis Oberthur
  • Elodie Caro
  • Thierry Le Bozec
  • Séverine Decrept
  • Mathis Moreau
  • Claire Peyronnet
  • Pierre Labaune
  • Amélie Decrept
  • Thomas Cisterne
  • Maud Stagnoli
  • Wassim Zouaiter
Pascal Charmot
Pascal Charmot Liste des Républicains
FIDÈLEMENT TASSIN LA DEMI-LUNE
  • Pascal Charmot
  • Claire Schutz
  • Pierrick Jannin
  • Alix Blomart
  • Guillaume de Fougeroux
  • Armelle Guillarme
  • Corentin Remond
  • Audrey Desmazeau
  • Jacques Blanchin
  • Claire Subra de Salafa
  • Philippe Meresse
  • Ghislaine Bouvier
  • Eric Gautier
  • Claire Colin
  • Pierre Bergeret
  • Fabienne Barnay Cottin
  • Loïc Guyon
  • Anne Walgenwitz
  • Vincent Fillon
  • Élise Terret
  • Marc David
  • Delphine de Colle
  • Olivier Faure
  • Bérengère Laurent
  • Michel Cadillat
  • Héloïse Pascal
  • Michel Ouillon
  • Margaux Zagata
  • Stanislas Margotton
  • Mathilde Ziboura
  • Antoine Varennes
  • Sabrina de Uffredi
  • Stéphane Belforte
  • Monique Piazza
  • Pierre-Luc Scremin
  • Assia Boualam
  • Romain Wiatr
Julien Ranc
Julien Ranc Liste divers centre
Ensemble, réveillons tassin la demi-lune - Union des centristes, républicains et progressistes
  • Julien Ranc
  • Emmanuelle Abran Bonin
  • Benoît Ferrand
  • Katia Pechard
  • Michel Fayot
  • Carole Nicolas
  • Thibault Richard
  • Marielle Margeri
  • Patrice Garcin
  • Brigitte Pangaud
  • Bertrand de Menthiere
  • Anne Marie Penin
  • Arnaud Dessolin
  • Martine Essayan
  • Didier Fieulaine
  • Sophie Foray
  • Franck-Alain Joly
  • Christine Jourdan
  • Marc-Antoine Montoya
  • Françoise d'Elbreil
  • Pierre Jourdan
  • Marie-Claire Kien
  • Stanislas Fontaine
  • Françoise Carrot-Diament
  • Bernard Cordier
  • Muriel Negro
  • Marc Leblanc
  • Myriam Munoz Gauthier
  • Nicolas Jacques
  • Laurence Du Verger
  • Paul Brune
  • Chantal Muratore
  • Serge Varloud
  • Judith Becker
  • Lionel Reynaud
  • Stéphanie Devaux
  • Lucien Vitali

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Charmot
Pascal Charmot (27 élus) Avec vous toujours pour tassin 		2 797 52,23%
  • Pascal Charmot
  • Katia Pechard
  • Jacques Blanchin
  • Claire Schutz
  • Pierre Bergeret
  • Caroline Acquaviva
  • Eric Gautier
  • Ghislaine Bouvier
  • Matthieu Kalita
  • Christine Boulay
  • Serge Husson
  • Christine Garrigou
  • Yohann Hachani
  • Sabrina De Uffredi
  • François Sintes
  • Isabelle Charrier
  • Michel Cadillat
  • Michèle Jeleff
  • Marc-Antoine Montoya
  • Dalila Benali
  • Jean-Baptiste Rio
  • Marie-Catherine Charpentier
  • Pierrick Jannin
  • Nathalie Contrel
  • Henri Bourgognon
  • Sandrine Cuzin
  • Yannick Parenthoen
Julien Ranc
Julien Ranc (8 élus) Tassin la demi-lune, plus loin, ensemble 		2 558 47,76%
  • Julien Ranc
  • Laurence Du Verger
  • Franck-Alain Joly
  • Marielle Margeri
  • Yves Mejat
  • Martine Essayan
  • Cédric Vernet
  • Anne Gerlinger
Participation au scrutin Tassin-la-Demi-Lune
Taux de participation 38,28%
Taux d'abstention 61,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 601

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Charmot
Pascal Charmot (25 élus) Ensemble osons autrement tassin la demi-lune 		3 664 49,30%
  • Pascal Charmot
  • Marie Rieussec
  • Corentin Remond
  • Katia Pechard
  • Jacques Blanchin
  • Alice De Malliard
  • Louis Palazon
  • Christine Garrigou
  • Régis Labaune
  • Anne-Claire Haentjens
  • Guillaume Giraud
  • Claire Schutz
  • Matthieu Grisendi
  • Caroline Acquaviva
  • Michel Cadillat
  • Christine Boulay
  • Pierre Bergeret
  • Célia Kahouadji-Mousli
  • François Sintes
  • Anaïs Nadarou
  • Emmanuel Oberthür
  • Pauline François
  • Eric Gautier
  • Marie-Odile Busson
  • Jean Lafaye
Julien Ranc
Julien Ranc (4 élus) Mieux vivre a tassin la demi-lune 		1 919 25,82%
  • Julien Ranc
  • Laurence Du Verger
  • Guy Laurent
  • Marie-Thérèse Fayolle
Jean-Claude Desseigne
Jean-Claude Desseigne (4 élus) Pour tassin évidemment 		1 849 24,87%
  • Jean-Claude Desseigne
  • Françoise Rousselot
  • Pierre Martin
  • Chantal Emery
Participation au scrutin Tassin-la-Demi-Lune
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 7 582

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Charmot
Pascal Charmot Ensemble osons autrement tassin la demi-lune 		3 171 43,90%
Jean-Claude Desseigne
Jean-Claude Desseigne Pour tassin évidemment 		2 130 29,49%
Julien Ranc
Julien Ranc Mieux vivre a tassin la demi-lune 		1 921 26,59%
Participation au scrutin Tassin-la-Demi-Lune
Taux de participation 56,91%
Taux d'abstention 43,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Nombre de votants 7 492

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