Résultat de l'élection municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tassin-la-Demi-Lune sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tassin-la-Demi-Lune.
L'actu des élections municipales 2026 à Tassin-la-Demi-Lune
13:46 - Une fiscalité en baisse à Tassin-la-Demi-Lune qui influencera le résultat du vote
À Tassin-la-Demi-Lune, sur le plan de la fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 877 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 007 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 27,22 % en 2024 (contre près de 16,19 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 422 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 7,21825 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,78 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.
11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Tassin-la-Demi-Lune
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Tassin-la-Demi-Lune est particulièrement éclairante. À l'occasion de la première consultation électorale, Pascal Charmot (Les Républicains) a creusé l'écart avec 52,23% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Julien Ranc (Union du centre) a capté 2 558 bulletins valides (47,76%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Tassin-la-Demi-Lune, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les 15 bureaux de vote à Tassin-la-Demi-Lune ?
Les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Tassin-la-Demi-Lune sont ouverts jusqu'à 19 heures pour accueillir les citoyens. À l’occasion des élections municipales 2026, les 15 332 électeurs de Tassin-la-Demi-Lune devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune
|Tête de listeListe
|
Yohann Hachani
Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR TASSIN
|
|
Pascal Charmot
Liste des Républicains
FIDÈLEMENT TASSIN LA DEMI-LUNE
|
|
Julien Ranc
Liste divers centre
Ensemble, réveillons tassin la demi-lune - Union des centristes, républicains et progressistes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Charmot (27 élus) Avec vous toujours pour tassin
|2 797
|52,23%
|
|Julien Ranc (8 élus) Tassin la demi-lune, plus loin, ensemble
|2 558
|47,76%
|
|Participation au scrutin
|Tassin-la-Demi-Lune
|Taux de participation
|38,28%
|Taux d'abstention
|61,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 601
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Charmot (25 élus) Ensemble osons autrement tassin la demi-lune
|3 664
|49,30%
|
|Julien Ranc (4 élus) Mieux vivre a tassin la demi-lune
|1 919
|25,82%
|
|Jean-Claude Desseigne (4 élus) Pour tassin évidemment
|1 849
|24,87%
|
|Participation au scrutin
|Tassin-la-Demi-Lune
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|7 582
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Charmot Ensemble osons autrement tassin la demi-lune
|3 171
|43,90%
|Jean-Claude Desseigne Pour tassin évidemment
|2 130
|29,49%
|Julien Ranc Mieux vivre a tassin la demi-lune
|1 921
|26,59%
|Participation au scrutin
|Tassin-la-Demi-Lune
|Taux de participation
|56,91%
|Taux d'abstention
|43,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,60%
|Nombre de votants
|7 492
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