Résultat de l'élection municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune : les infos en direct

Programme de Yohann Hachani à Tassin-la-Demi-Lune (UN NOUVEAU SOUFFLE POUR TASSIN)

Un nouveau souffle

Depuis 2020, Yohann Hachani représente les habitants de Tassin-la-Demi-Lune au conseil municipal. Son engagement de terrain lui a permis de rencontrer de nombreux Tassilunois et de comprendre leurs attentes en matière de qualité de vie et de solidarité. Il a décidé de conduire une liste pour les élections municipales de mars 2026, avec un projet construit pour et avec les habitants.

Préserver la tranquillité publique

La sécurité et la tranquillité sont essentielles pour le vivre-ensemble à Tassin-la-Demi-Lune. Un renforcement de la police municipale et la création d'un Centre de Supervision Urbain (CSU) permettront d'améliorer la sécurité dans les quartiers. Des actions de prévention seront également mises en place pour soutenir les publics les plus exposés.

Accompagner toutes les générations

L'action municipale vise à intégrer chaque citoyen à chaque étape de la vie. La mise en place d'un Pass Seniors et d'une Mutuelle Communale Solidaire facilitera l'accès aux services et aux soins. De plus, une Maison du Handicap sera créée pour aider les familles dans leurs démarches administratives.

Soutenir le dynamisme économique

Le commerce de proximité est crucial pour l'animation de Tassin-la-Demi-Lune. Un plan d'accompagnement sera mis en œuvre pour soutenir les commerces locaux et leur maintien en centre-ville. Des études avec des partenaires institutionnels viseront à renforcer l'attractivité économique de la commune.