En direct

19:21 - Tendances démographiques et électorales à Tassin-la-Demi-Lune : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des élections municipales, Tassin-la-Demi-Lune fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 33,83% de cadres supérieurs pour 22 819 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 2 502 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,62%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 1 814 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,89%, Tassin-la-Demi-Lune est un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,25%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 380 € par mois. Finalement, Tassin-la-Demi-Lune incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quelle place du RN à Tassin-la-Demi-Lune aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Tassin-la-Demi-Lune en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 13,98% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,45% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,12% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Tassin-la-Demi-Lune comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 21,59% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,38% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,55% le dimanche suivant.

16:58 - À Tassin-la-Demi-Lune, la participation s'annonce forte aux municipales Aux municipales de 2020 à Tassin-la-Demi-Lune, l'abstention était évaluée à 61,72 % lors du premier round, une proportion assez classique, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 19,74 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,07 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,60 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,15 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élections municipales 2026 à Tassin-la-Demi-Lune, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Tassin-la-Demi-Lune : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes du printemps 2024 à Tassin-la-Demi-Lune avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,59%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 20,29% des suffrages. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Tassin-la-Demi-Lune plébiscitaient ensuite Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 29,60% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Cyrille Isaac-Sibille culminant à 47,00% des votes dans la commune. Le panorama politique de Tassin-la-Demi-Lune a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Tassin-la-Demi-Lune lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Tassin-la-Demi-Lune accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 39,30%, devant Jean-Luc Mélenchon avec 14,67%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 71,55% pour Emmanuel Macron, contre 28,45% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Tassin-la-Demi-Lune soutenaient en priorité Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 37,93% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Cyrille Isaac-Sibille virant de nouveau en tête avec 73,48% des voix. Cette physionomie politique de Tassin-la-Demi-Lune laisse donc apparaître une place forte du courant central.

12:58 - Une fiscalité en baisse à Tassin-la-Demi-Lune qui influencera le résultat du vote À Tassin-la-Demi-Lune, sur le plan de la fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 877 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 007 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 27,22 % en 2024 (contre près de 16,19 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 422 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 7,21825 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,78 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Tassin-la-Demi-Lune La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Tassin-la-Demi-Lune est particulièrement éclairante. À l'occasion de la première consultation électorale, Pascal Charmot (Les Républicains) a creusé l'écart avec 52,23% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Julien Ranc (Union du centre) a capté 2 558 bulletins valides (47,76%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Tassin-la-Demi-Lune, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.