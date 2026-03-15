Résultat municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune (69160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tassin-la-Demi-Lune a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tassin-la-Demi-Lune, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tassin-la-Demi-Lune [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal CHARMOT
Pascal CHARMOT (29 élus) FIDÈLEMENT TASSIN LA DEMI-LUNE 		5 518 60,00%
  • Pascal CHARMOT
  • Claire SCHUTZ
  • Pierrick JANNIN
  • Alix BLOMART
  • Guillaume DE FOUGEROUX
  • Armelle GUILLARME
  • Corentin REMOND
  • Audrey DESMAZEAU
  • Jacques BLANCHIN
  • Claire SUBRA DE SALAFA
  • Philippe MERESSE
  • Ghislaine BOUVIER
  • Eric GAUTIER
  • Claire COLIN
  • Pierre BERGERET
  • Fabienne BARNAY COTTIN
  • Loïc GUYON
  • Anne WALGENWITZ
  • Vincent FILLON
  • Élise TERRET
  • Marc DAVID
  • Delphine DE COLLE
  • Olivier FAURE
  • Bérengère LAURENT
  • Michel CADILLAT
  • Héloïse PASCAL
  • Michel OUILLON
  • Margaux ZAGATA
  • Stanislas MARGOTTON
Julien RANC
Julien RANC (5 élus) Ensemble, réveillons tassin la demi-lune - Union des centristes, républicains et progressistes 		2 974 32,34%
  • Julien RANC
  • Emmanuelle ABRAN BONIN
  • Benoît FERRAND
  • Katia PECHARD
  • Michel FAYOT
Yohann HACHANI
Yohann HACHANI (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR TASSIN 		704 7,66%
  • Yohann HACHANI
Participation au scrutin Tassin-la-Demi-Lune
Taux de participation 60,62%
Taux d'abstention 39,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 9 477

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Tassin-la-Demi-Lune