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19:18 - Taupont : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Taupont, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 266 logements pour 2 400 habitants, la densité de la ville est de 82 hab/km². L'existence de 139 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (78,20%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 41,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 486,81 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Taupont incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Le RN monte-t-il à Taupont ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Taupont il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 26,52% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,93% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 13,17% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Taupont comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 35,13% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,64% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 33,58% lors du vote final.

16:58 - À Taupont, 65,47 % de participation aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans montrent que 1 170 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Taupont, correspondant à un taux de participation de 65,47 %, une mobilisation très élevée alors qu'en raison du Covid, un grand nombre de votants avaient renoncé à se déplacer. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 80,64 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 55,28 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 73,97 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 55,20 % des citoyens locaux. Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Taupont comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de l'élection municipale à Taupont, ce facteur aura en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Taupont a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Taupont. Les élections européennes de 2024 à Taupont avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,13%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,52% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Taupont avaient ensuite placé en tête Paul Molac (Régionaliste) avec 44,36% au premier tour, devant Katel Le Cuillier (Rassemblement National) avec 30,64%. Le second round n'a pas changé grand chose, Paul Molac culminant à 66,42% des voix localement.

14:57 - Taupont, une ville difficile à étiqueter au regard des résultats d'élections passées Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Taupont plébiscitaient Paul Molac (Régionaliste) avec 54,60% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 81,88%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Taupont privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,86%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 26,52%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,07% pour Emmanuel Macron, contre 42,93% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Taupont un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À Taupont, une fiscalité stable qui influencera le résultat À Taupont, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,99 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville près de 46 900 euros la même année. Un montant loin des quelque 318 100 euros perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Taupont atteint désormais 33,48 % en 2024 (contre 17,56 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Taupont s'est chiffrée à 542 € en 2024 (contre 499 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Taupont : une élection pliée dès le premier round À Taupont, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Charles Sentier a raflé la première place en obtenant 763 voix (65,83%). À ses trousses, Daniel Le Ruyet a capté 396 suffrages en sa faveur (34,16%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Taupont, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce succès éclatant place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.