Résultat municipale 2026 à Taupont (56800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Taupont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Taupont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Taupont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Charles SENTIER
Jean-Charles SENTIER (15 élus) AGIR POUR TAUPONT 		835 58,39%
  • Jean-Charles SENTIER
  • Nathalie IAFRATE
  • Philippe MAHIAS
  • Albane FRANCHE
  • Maxime LUCAS
  • Marie COLIN
  • Pierre-Alexandre TOUZÉ
  • Ophélie NAYS
  • Aurélien LEVOYER
  • Audrey FARNIER
  • Olivier PERRICHOT
  • Patricia BRIFAUT
  • Jean-Claude ZANUTTO
  • Stéphanie JOSSET
  • Bastien RUCH
Daniel LE RUYET
Daniel LE RUYET (4 élus) TAUPONT POUR VOUS 		595 41,61%
  • Daniel LE RUYET
  • Violaine GENTILHOMME
  • Éric TOUZARD
  • Sonia PRIOUX
Participation au scrutin Taupont
Taux de participation 73,71%
Taux d'abstention 26,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 455

Source : ministère de l’Intérieur

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