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19:17 - Tavel : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Tavel, les élections s'achèvent. Dotée de 1 058 logements pour 2 032 habitants, la densité de la commune est de 102 habitants par km². Ses 188 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,25%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 27,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 7,83%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 513 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Tavel, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs de Tavel attirés par le RN ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Tavel en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 29,27% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,26% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 29,84% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 51,35% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 41,51% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,73% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,56% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Pascale Bordes.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 60,79 % de participation Pour rappel, l'abstention atteignait 39,21 % à Tavel lors du dernier scrutin local (un taux particulièrement faible) alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 19,69 % dans la ville (80,31 % de participation). Bien que ces élections nationales soient de nature différente comparativement aux scrutins locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste instructive. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 52,04 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,38 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,19 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se révèle donc résolument comme une contrée où l'abstention est contenue. Cet élément à Tavel constituera en tout cas l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Tavel Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Tavel avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,51% des inscrits. Les élections législatives à Tavel qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Pascale Bordes (Rassemblement National) aux avants-postes avec 45,73% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 24,36%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pascale Bordes culminant à 56,56% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Tavel ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Tavel voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 29,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,58%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 52,26% pour Marine Le Pen, contre 47,74% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Tavel portaient leur choix sur Pascale Bordes (RN) avec 29,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascale Bordes virant de nouveau en tête avec 51,35% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Tavel un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts à Tavel ? À Tavel, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 6,29 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 23 110 €, loin des 170 710 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Tavel est passé à 39,65 % en 2024 (contre 15,00 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Tavel s'est établi à environ 944 euros en 2024 contre 529 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Tavel ? Les résultats des précédentes municipales à Tavel ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes, Claude Philip a creusé l'écart en totalisant 47,25% des bulletins. Deuxième, Xavier Ternisien a recueilli 34,71% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Céline Seyller, avec 174 voix (18,03%). Un delta conséquent. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Claude Philip l'a finalement emporté avec 49,00% des votes, face à Xavier Ternisien rassemblant 397 votants (41,39%) et Céline Seyller réunissant 9,59% des voix. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Xavier Ternisien a réalisé la meilleure progression en ajoutant 62 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.