Résultat municipale 2026 à Tavel (30126) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tavel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tavel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tavel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude PHILIP
Claude PHILIP (15 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR TAVEL 		628 57,30%
  • Claude PHILIP
  • Flavie CAYOL
  • Florian ANDRÉ
  • Christelle ROCHER
  • Jean-Pierre DAANEN
  • Pauline SANCHEZ
  • Richard SOUCHE
  • Elodie GARCIA
  • Richard BERMOND-GONNET
  • Pascale BERTRAND
  • Emmanuel ANGLES
  • Pascale HERNANZ
  • Cyril AMIDO
  • Anne-Marie MARTINEZ
  • Loïc LACROIX
Jacques BARAC
Jacques BARAC (4 élus) Tavel autrement 		468 42,70%
  • Jacques BARAC
  • Sylvie REBOUL
  • Alain VERDI
  • Caroline MARINO-CHAGNOLEAU
Participation au scrutin Tavel
Taux de participation 67,58%
Taux d'abstention 32,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 1 136

Source : ministère de l’Intérieur

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