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19:20 - Tavernes : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Tavernes, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,30%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (74,70%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (37,85%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 776 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,52%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,76%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,79%, comme à Tavernes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Quelle est la place du RN à Tavernes ? Le RN n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Tavernes en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 41,41% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 67,11% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 33,94% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 64,33% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 51,91% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 59,97% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Les électeurs de Tavernes très mobilisés lors des scrutins Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 749 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Tavernes, soit un taux de participation de 68,59 %, une affluence particulièrement forte, en pleine pandémie de Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 77,44 %. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 44,12 % (47,51 % au national), avant de bondir à 65,54 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 50,87 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité à Tavernes sera quoi qu'il en soit déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Tavernes Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Tavernes avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,91%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 8,96% des voix. Les élections législatives à Tavernes une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Philippe Schreck (Rassemblement National) en tête du peloton avec 59,97% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 16,38%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. .

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Tavernes il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Tavernes accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,41%, devant Emmanuel Macron crédité de 16,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,11% pour Marine Le Pen, contre 32,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Tavernes portaient leur choix sur Philippe Schreck (RN) avec 33,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,33% des suffrages.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les données de Tavernes Du côté de la fiscalité de Tavernes, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 957 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 853 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 35,79 % en 2024 (contre 20,30 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 77 040 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 309 040 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 10,97 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Tavernes ? À Tavernes, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Didier Vauzelle a raflé la première place en recueillant 396 suffrages (54,62%). Juste derrière, Annie Charrier a recueilli 45,37% des votes. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Tavernes, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Afin de remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.