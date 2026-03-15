Résultat municipale 2026 à Tavernes (83670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tavernes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tavernes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tavernes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence CORSO
Laurence CORSO (12 élus) Ensemble pour TAVERNES 		454 51,30%
  • Laurence CORSO
  • Daniel QUINSON
  • Dominique MAILLE
  • Bernard DELAVAUX
  • Véronique PHILIS
  • Anthony BLANCHOT
  • Sonia VIEUX-COMBE
  • Hugo PINTO
  • Vanessa BOUCHE
  • Bernard SENE
  • Patricia FUCHO
  • Mikael COUPET
Didier VAUZELLE
Didier VAUZELLE (3 élus) " POUR TAVERNES " 		431 48,70%
  • Didier VAUZELLE
  • Anne DUGAS LE GUYADER
  • Alain GALLO
Participation au scrutin Tavernes
Taux de participation 70,14%
Taux d'abstention 29,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 895

Source : ministère de l’Intérieur

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