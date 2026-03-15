Résultat de l'élection municipale 2026 à Taverny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Taverny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Taverny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Taverny.
L'actu des élections municipales 2026 à Taverny
13:46 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils été maîtrisés à Taverny ?
En termes d'impôts locaux à Taverny, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 087 € en 2024 (données les plus récentes) contre 1 099 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 36,27 % en 2024 (contre environ 19,09 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne du pays, qui se situe à environ 40 %. Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 322 740 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 8 621 980 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,81 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Taverny
Les résultats des précédentes élections municipales à Taverny ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Florence Portelli (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en récoltant 3 869 soutiens (58,32%). À sa poursuite, Thomas Cottinet (Union de la gauche) a obtenu 2 389 votes (36,01%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Florence Portelli a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Taverny, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Bureaux de vote à Taverny : les horaires d'ouverture
Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Taverny. Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Taverny sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Taverny est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Taverny
|Tête de listeListe
|
Florence Portelli
Liste divers droite
EN AVANT TAVERNY
|
|
Thomas Cottinet
Liste d'union à gauche
TAVERNY DEMAIN AVEC THOMAS COTTINET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence Portelli (28 élus) Pour taverny, allons plus loin !
|3 869
|58,32%
|
|Thomas Cottinet (6 élus) Changeons d'ere a taverny avec thomas cottinet
|2 389
|36,01%
|
|Alexandre Simonnot (1 élu) Taverny ville francaise
|375
|5,65%
|
|Participation au scrutin
|Taverny
|Taux de participation
|38,30%
|Taux d'abstention
|61,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 829
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence Portelli (27 élus) Une nouvelle énergie pour taverny
|5 224
|50,69%
|
|Maurice Boscavert (7 élus) Taverny rassemblee
|4 168
|40,44%
|
|Alexandre Simonnot (1 élu) Taverny bleu marine
|913
|8,85%
|
|Participation au scrutin
|Taverny
|Taux de participation
|57,48%
|Taux d'abstention
|42,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Nombre de votants
|10 603
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence Portelli Une nouvelle énergie pour taverny
|3 735
|38,59%
|Maurice Boscavert Assurons ensemble l'avenir de taverny
|3 061
|31,62%
|Alexandre Simonnot Taverny bleu marine
|1 581
|16,33%
|Bruno Devoize Place aux tabernaciens
|1 301
|13,44%
|Participation au scrutin
|Taverny
|Taux de participation
|54,03%
|Taux d'abstention
|45,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,89%
|Nombre de votants
|9 966
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