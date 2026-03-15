Résultat de l'élection municipale 2026 à Taverny : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Taverny

Tête de listeListe
Florence Portelli
Florence Portelli Liste divers droite
EN AVANT TAVERNY
  • Florence Portelli
  • Baptiste Lamarca
  • Laetitia Boisseau-Stal
  • Nicolas Kowbasiuk
  • Vannina Prevot
  • Florian Carré
  • Corinne Kieffer
  • François Clement
  • Ranjee Mudhoo
  • Gilles Gassenbach
  • Taws Ziamni
  • Cyprien Fontbonne
  • Carole Faidherbe
  • Philippe Belnoue
  • Céline Da Silva
  • Paul Boussac
  • Laurianne Pichon
  • Philippe Ares
  • Arlette Brevière
  • Alexandre Forget
  • Alice Tavares de Figueiredo
  • Patrick Kouris
  • Mélanie Vidal
  • Mahdjoub Baghdaoui
  • Elodie Dohin
  • Christophe Gaborit
  • Isabelle Grellier
  • Matteo Mendes
  • Ana Loisel
  • Eddy Bonjean
  • Rabia Bouizem
  • Hicham Guelzim
  • Laurence Branca
  • Jean-Baptiste Coiffard
  • Dominique Etcheverry
  • Nicolas Fiou
  • Danielle Martinez
Thomas Cottinet
Thomas Cottinet Liste d'union à gauche
TAVERNY DEMAIN AVEC THOMAS COTTINET
  • Thomas Cottinet
  • Catherine Thoreau
  • Vincent Gits
  • Safae Darbane
  • Harold Michel
  • Kathia Zaïdi
  • Clément Galopin
  • Katia Terriot
  • Franck Chartier
  • Nadia El Haouidag
  • Jean-Pierre Barentin
  • Carole Poquet
  • Ryan Ouyed
  • Bilinda Meziani
  • Michel Junior Abega Abega
  • Estelle Moncler
  • Hervé Florent
  • Nathalie Bronner
  • Joël Périé
  • Josiane Fournier
  • Gérard Dagois
  • Catherine Bouvier
  • Jean-Charles Juillard
  • Mathilde Letailleux
  • Mohand Hebbache
  • Dalila Lannabi
  • Idir Hebouche
  • Pascale Demolder
  • Manil Benamar
  • Rose Nzeusseu
  • Malik Salhi
  • Nathalie Cloitre
  • Samuel Quentin
  • Monique Arditti
  • Cedric Le Roux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence Portelli
Florence Portelli (28 élus) Pour taverny, allons plus loin ! 		3 869 58,32%
  • Florence Portelli
  • Nicolas Kowbasiuk
  • Carole Faidherbe
  • Gilles Gassenbach
  • Laëtitia Boisseau-Stal
  • François Clement
  • Lucie Miccoli
  • Pascal Gerard
  • Vannina Prevot
  • Philippe Do Amaral
  • Véronique Carre
  • Paul Maugis
  • Corinne Kieffer
  • Philippe Ares
  • Maguette Yally
  • Wassim Najem
  • Catherine Chapelle
  • Mahdjoub Baghdaoui
  • Alice Tavares De Figueiredo
  • Elie Santi
  • Celine Da Silva
  • Patrick Kouris
  • Laurianne Pichon
  • Paul Boussac
  • Isabelle Grellier
  • Michel Leloup
  • Estelle Lefevres
  • Jean-Claude Massi
Thomas Cottinet
Thomas Cottinet (6 élus) Changeons d'ere a taverny avec thomas cottinet 		2 389 36,01%
  • Thomas Cottinet
  • Catherine Thoreau
  • Franck Chartier
  • Sophie Palhares
  • Sébastien Davignon
  • Bilinda Meziani
Alexandre Simonnot
Alexandre Simonnot (1 élu) Taverny ville francaise 		375 5,65%
  • Alexandre Simonnot
Participation au scrutin Taverny
Taux de participation 38,30%
Taux d'abstention 61,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 829

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence Portelli
Florence Portelli (27 élus) Une nouvelle énergie pour taverny 		5 224 50,69%
  • Florence Portelli
  • Régis Gluzman
  • Catherine Chapelle
  • Nicolas Kowbasiuk
  • Karima El Atallati
  • Gilles Gassenbach
  • Carole Faidherbe
  • Michel Delavaloire
  • Laetitia Boisseau
  • Pascal Gerard
  • Lucie Miccoli
  • François Clement
  • Vannina Prevot
  • Christian Leclaire
  • Isabelle Villot
  • Alain Berger
  • Alice Tavares De Figueiredo
  • Bernard Rouvillois
  • Yamina Hamouchi
  • Bernard Le Luduec
  • Délia Bouchon
  • Jean-Claude Massi
  • Anne-Marie Mbala
  • Michel Leloup
  • Marie-Christine Jeu
  • Elie Santi
  • Véronique Carre
Maurice Boscavert
Maurice Boscavert (7 élus) Taverny rassemblee 		4 168 40,44%
  • Maurice Boscavert
  • Françoise Lamau
  • Bruno Devoize
  • Albine Caillie
  • Rachid Temal
  • Anita Guignard
  • Pierre Sandrini
Alexandre Simonnot
Alexandre Simonnot (1 élu) Taverny bleu marine 		913 8,85%
  • Alexandre Simonnot
Participation au scrutin Taverny
Taux de participation 57,48%
Taux d'abstention 42,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 10 603

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence Portelli
Florence Portelli Une nouvelle énergie pour taverny 		3 735 38,59%
Maurice Boscavert
Maurice Boscavert Assurons ensemble l'avenir de taverny 		3 061 31,62%
Alexandre Simonnot
Alexandre Simonnot Taverny bleu marine 		1 581 16,33%
Bruno Devoize
Bruno Devoize Place aux tabernaciens 		1 301 13,44%
Participation au scrutin Taverny
Taux de participation 54,03%
Taux d'abstention 45,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,89%
Nombre de votants 9 966

Villes voisines de Taverny

En savoir plus sur Taverny