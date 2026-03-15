Résultat municipale 2026 à Taverny (95150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Taverny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Taverny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Taverny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence PORTELLI
Florence PORTELLI (29 élus) EN AVANT TAVERNY 		6 228 64,68%
  • Florence PORTELLI
  • Baptiste LAMARCA
  • Laetitia BOISSEAU-STAL
  • Nicolas KOWBASIUK
  • Vannina PREVOT
  • Florian CARRÉ
  • Corinne KIEFFER
  • François CLEMENT
  • Ranjee MUDHOO
  • Gilles GASSENBACH
  • Taws ZIAMNI
  • Cyprien FONTBONNE
  • Carole FAIDHERBE
  • Philippe BELNOUE
  • Céline DA SILVA
  • Paul BOUSSAC
  • Laurianne PICHON
  • Philippe ARES
  • Arlette BREVIÈRE
  • Alexandre FORGET
  • Alice TAVARES DE FIGUEIREDO
  • Patrick KOURIS
  • Mélanie VIDAL
  • Mahdjoub BAGHDAOUI
  • Elodie DOHIN
  • Christophe GABORIT
  • Isabelle GRELLIER
  • Matteo MENDES
  • Ana LOISEL
Thomas COTTINET
Thomas COTTINET (6 élus) TAVERNY DEMAIN AVEC THOMAS COTTINET 		3 401 35,32%
  • Thomas COTTINET
  • Catherine THOREAU
  • Vincent GITS
  • Safae DARBANE
  • Harold MICHEL
  • Kathia ZAÏDI
Participation au scrutin Taverny
Taux de participation 54,80%
Taux d'abstention 45,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 9 887

Source : ministère de l’Intérieur

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