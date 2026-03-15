En direct

19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Taverny Quel impact auront les électeurs de Taverny sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 2583 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,17%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (21,71%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 12131 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,00% et d'une population immigrée de 14,88% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,61% à Taverny, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quels scores du RN à Taverny avant les municipales ? Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Taverny en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 16,96% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 33,73% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 14,13% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Taverny comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 25,04% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 26,55% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 35,49% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Taverny Pour rappel, l'abstention se montait à 61,70 % à Taverny lors de la précédente élection municipale, un niveau conforme à la tendance du pays alors que la pandémie du Covid se propageait dans la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois stabilisé à 22,99 %. La fuite des électeurs atteignait de son côté 47,67 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,20 %, contre 51,93 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention. En ce jour de municipale 2026 à Taverny, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Il y a deux ans, Taverny a choisi la droite La préférence des électeurs de Taverny a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Taverny avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,04% des inscrits. Emmanuel Maurel (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Taverny après la dissolution de l'Assemblée avec 38,00%. Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 26,55%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Emmanuel Maurel culminant à 64,51% des votes dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle à Taverny : les points à retenir Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Taverny votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (29,51%), devant Emmanuel Macron crédité de 27,11%. Lors de la finale de l'élection à Taverny, les électeurs accordaient 66,27% pour Emmanuel Macron, contre 33,73% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Taverny plébiscitaient Carine Pelegrin (Nupes) avec 32,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carine Pelegrin virant de nouveau en tête avec 50,70% des voix. Cette physionomie politique de Taverny dessine donc un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils été maîtrisés à Taverny ? En termes d'impôts locaux à Taverny, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 087 € en 2024 (données les plus récentes) contre 1 099 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 36,27 % en 2024 (contre environ 19,09 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne du pays, qui se situe à environ 40 %. Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 322 740 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 8 621 980 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,81 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Taverny Les résultats des précédentes élections municipales à Taverny ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Florence Portelli (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en récoltant 3 869 soutiens (58,32%). À sa poursuite, Thomas Cottinet (Union de la gauche) a obtenu 2 389 votes (36,01%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Florence Portelli a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Taverny, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.