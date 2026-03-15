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19:20 - Le poids démographique et économique de Técou aux élections municipales Quel impact auront les habitants de Técou sur les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 8,08% et une densité de population de 57 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (8,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 633 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,56%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,16%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,43%), témoignent d'une population instruite à Técou, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quel poids pour le RN à Técou aux derniers scrutins ? Le RN n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Técou en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 28,05% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,42% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 28,12% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 31,56% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 38,48% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 45,09% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 58,82% lors du vote final, actant la victoire pour Karen Erodi.

16:58 - Résultats électoraux à Técou : le point sur la participation La fuite des électeurs se montait à 59,87 % à Técou pour le premier tour des municipales de 2020 (dans la moyenne nationale), en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche fixé à 17,57 %. La fuite des électeurs atteignait de son côté 41,29 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 21,27 %, contre 49,64 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la commune s'affiche donc résolument comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Técou sera quoi qu'il en soit essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Técou a-t-elle voté ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Técou avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,48% des votes. Julien Bacou (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Técou après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 45,09%. Karen Erodi (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 24,46%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Bacou culminant à 58,82% des suffrages exprimés sur place. La situation politique de Técou a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Técou lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Técou s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Técou privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,05%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 22,71%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,42% pour Marine Le Pen, contre 47,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Técou accordaient leurs suffrages à Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) avec 31,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Christine Verdier-Jouclas virant de nouveau en tête avec 37,33% des voix.

12:58 - Les contribuables de Técou voteront-ils sur la fiscalité ? Du côté de la fiscalité locale de Técou, la recette fiscale par foyer s'est établie à 440 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 534 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu plus de 28,01 % en 2024 (contre environ 17,88 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 7 350 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 136 200 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 12,75 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Técou À Técou, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Rappelons que les électeurs avaient la possibilité de panacher à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier round, Jean-Louis Delluc a remporté la manche avec 93,86% des bulletins, devant Thierry Serrus qui a capté 260 suffrages en sa faveur (93,86%). Les scores très serrés témoignaient d'un vote partagé au sein de l'électorat. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections 2026 à Técou, cette dynamique si particulière sera à nouveau scrutée avec attention. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.