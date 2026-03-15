Résultat municipale 2026 à Técou (81600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Técou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Técou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Técou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément THOUY
Clément THOUY (12 élus) Técou c'est d'abord vous 		348 55,33%
  • Clément THOUY
  • Magdalena VACHER
  • Matthieu MONCOEFFE
  • Emilie LEMAIRE
  • Gérald MONTEJANO
  • Justine THOUY
  • Arnaud LOSSON
  • Jacinthe LECUYER
  • Steven NIZAN
  • Zahia ARRIGHI
  • Vincent MALNAR
  • Cynthia PERAIRE
Jean-François BAULÈS
Jean-François BAULÈS (3 élus) Técou un village d'avenir 		281 44,67%
  • Jean-François BAULÈS
  • Cécile PAGES-DAVOINE
  • Philippe DUBIETZ
Participation au scrutin Técou
Taux de participation 73,87%
Taux d'abstention 26,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 639

Source : ministère de l’Intérieur

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