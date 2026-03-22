Résultat de l'élection municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle : les résultats du 2e tour

Programme de Jean Moulliere à Templeuve-en-Pévèle (Écouter et Agir pour Templeuve-en-Pévèle avec Jean Moulliere)

Écouter et agir

Notre démarche repose sur l'écoute des habitants de Templeuve-en-Pévèle. Nous avons pris le temps de recueillir vos idées et de discuter avec vous pour construire un programme qui répond à vos attentes. Cette approche collaborative est essentielle pour garantir que nos actions soient en phase avec les besoins de la communauté.

Notre équipe

Nous sommes fiers de présenter une équipe composée d'élus expérimentés et de nouveaux habitants engagés. Chacun de nos membres contribue activement à la vie de la commune, notamment à travers des associations locales. Cette diversité d'expérience et d'engagement renforce notre capacité à servir Templeuve-en-Pévèle.

Plus de sécurité

La sécurité des habitants est une priorité pour notre équipe. Nous souhaitons renforcer la présence de la police municipale et augmenter le nombre de caméras de sécurité dans la commune. De plus, nous nous engageons à lutter contre les incivilités et à améliorer l'éclairage public la nuit pour garantir un environnement plus sûr.

Protéger le cadre de vie

Nous avons pour objectif de préserver le cadre de vie agréable de Templeuve-en-Pévèle. Cela inclut la limitation des nouvelles constructions et l'amélioration des espaces verts par la plantation d'arbres et de plantes. Nous voulons également réparer les routes pour réduire les nids-de-poule et faciliter les déplacements à pied ou à vélo.