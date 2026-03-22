Résultat de l'élection municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Templeuve-en-Pévèle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Templeuve-en-Pévèle.
L'actu des élections municipales 2026 à Templeuve-en-Pévèle
11:43 - Jean Moulliere, Amandine Goudard et Emmanuel Chaineaux forment le trio de tête à Templeuve-en-Pévèle
Il y a une semaine à Templeuve-en-Pévèle, le scrutin a vu 63,40 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Jean Moulliere (Divers droite) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 45,61 % des votes. Derrière, Amandine Goudard (Divers centre) s'est classée deuxième avec 28,78 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 25,61 %, Emmanuel Chaineaux, étiqueté Divers centre, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Templeuve-en-Pévèle
Le deuxième tour des élections municipales à Templeuve-en-Pévèle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Amandine Goudard
Liste divers centre
TEMPLEUVE PAR NATURE
|
|
Jean Moulliere
Liste divers droite
Écouter et Agir pour Templeuve-en-Pévèle avec Jean Moulliere
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean MOULLIERE (Ballotage) Écouter et Agir pour Templeuve-en-Pévèle avec Jean Moulliere
|1 615
|45,61%
|Amandine GOUDARD (Ballotage) TEMPLEUVE PAR NATURE
|1 019
|28,78%
|Emmanuel CHAINEAUX (Ballotage) ENSEMBLE REINVENTONS TEMPLEUVE
|907
|25,61%
|Participation au scrutin
|Templeuve-en-Pévèle
|Taux de participation
|63,40%
|Taux d'abstention
|36,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|3 602
Source : ministère de l’Intérieur
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