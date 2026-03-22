Résultat de l'élection municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Templeuve-en-Pévèle

Le deuxième tour des élections municipales à Templeuve-en-Pévèle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Amandine Goudard
Amandine Goudard Liste divers centre
TEMPLEUVE PAR NATURE
  • Amandine Goudard
  • Luc Budin
  • Daniela Moronval
  • Fabrice Balent
  • Laure Ducoulombier
  • Christophe Outteryck
  • Gaelle Benard
  • Christian Marcelli
  • Julie Ritzkowski
  • Nicolas Vangheluwe
  • Elisabeth Masson
  • Emmanuel Chaineaux
  • Claire Dhaussy
  • Guillaume Dekerle
  • Sarah Vanneste
  • Simon Boussekeyt
  • Pascale Desbuissons
  • Matthieu Gyselinckx
  • Ingrid Reveillere
  • Jean-Pierre Duchenne
  • Servane Pauwels
  • Eric Delbroucq
  • Florence Condette
  • Alexandre Poirié
  • Virginie Verbeke
  • Guillaume Planques
  • Suzy Deroubaix
  • Pierre Gadenne
  • Monique Coutarel
  • Philippe Kuppens
  • Françoise Bayart
Jean Moulliere
Jean Moulliere Liste divers droite
Écouter et Agir pour Templeuve-en-Pévèle avec Jean Moulliere
  • Jean Moulliere
  • Joséphine Fossaert-Leloutre
  • Cyprien Dubus
  • Hélène Fourdrignier-Henno
  • Frédéric Wartelle
  • Anne Gaillet
  • Fabien Delporte
  • Sandrine Brocart
  • Thomas Fraquet
  • Justine Carneau
  • Alain Tytgat
  • Manuella Delesalle
  • Patrice Puchois
  • Sylvie Chanu
  • Daniel Menue
  • Marie-Françoise Tahon
  • Pierre Dehove
  • Anne Bee-Delannoy
  • Dominique Skrzypczak
  • Hélène Fegueur-Vercaemst
  • Pascal Havet
  • Coralie Minet
  • Bruno Dubot
  • Mélanie Decrock
  • Eric Dubois
  • Mélanie Chretien
  • Éric Degand
  • Catherine Mortreux
  • Mathieu Dalloy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean MOULLIERE
Jean MOULLIERE (Ballotage) Écouter et Agir pour Templeuve-en-Pévèle avec Jean Moulliere 		1 615 45,61%
Amandine GOUDARD
Amandine GOUDARD (Ballotage) TEMPLEUVE PAR NATURE 		1 019 28,78%
Emmanuel CHAINEAUX
Emmanuel CHAINEAUX (Ballotage) ENSEMBLE REINVENTONS TEMPLEUVE 		907 25,61%
Participation au scrutin Templeuve-en-Pévèle
Taux de participation 63,40%
Taux d'abstention 36,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 3 602

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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