Résultat municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle (59242) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Templeuve-en-Pévèle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Templeuve-en-Pévèle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean MOULLIERE
Jean MOULLIERE Écouter et Agir pour Templeuve-en-Pévèle avec Jean Moulliere 		1 615 45,61%
Amandine GOUDARD
Amandine GOUDARD TEMPLEUVE PAR NATURE 		1 019 28,78%
Emmanuel CHAINEAUX
Emmanuel CHAINEAUX ENSEMBLE REINVENTONS TEMPLEUVE 		907 25,61%
Participation au scrutin Templeuve-en-Pévèle
Taux de participation 63,40%
Taux d'abstention 36,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 3 602

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Templeuve-en-Pévèle

En savoir plus sur Templeuve-en-Pévèle