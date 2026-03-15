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19:19 - Templeuve-en-Pévèle aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Templeuve-en-Pévèle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,00% et une densité de population de 441 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, représentant 26,82%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,98%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,43%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (43,70%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Templeuve-en-Pévèle, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Templeuve-en-Pévèle Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Templeuve-en-Pévèle il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,45% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 36,86% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 16,81% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Templeuve-en-Pévèle comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,86% pour les européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 33,25% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 37,93% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Templeuve-en-Pévèle aux dernières élections ? En ce jour de municipales à Templeuve-en-Pévèle, la mobilisation sera décortiquée. Les archives d'il y a six ans montrent que 2 656 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 51,46 %, un score meilleur que les 44,7 % nationaux, l'épidémie de Covid-19 ayant jeté une ombre sur l'événement. Historiquement, les élections municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement, s'agissant de choisir leur maire ou leur président. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 77,92 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,08 %). Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche d'enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 51,74 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 73,03 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 57,81 % des électeurs locaux. Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Templeuve-en-Pévèle comme une localité fortement mobilisée aux urnes en comparaison de la moyenne.

15:59 - Templeuve-en-Pévèle : le vote des électeurs l'année de la dissolution Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avait enlevé au premier tour des législatives à Templeuve-en-Pévèle au printemps 2024 avec 39,65%. Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) échouait à la deuxième place avec 33,25%. Le second round n'a pas changé grand chose, Charlotte Parmentier-Lecocq culminant à 62,07% des voix localement. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Templeuve-en-Pévèle avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (30,86%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 19,35% des suffrages. La préférence des électeurs de Templeuve-en-Pévèle a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Templeuve-en-Pévèle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Templeuve-en-Pévèle plébiscitaient Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 35,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Charlotte Parmentier-Lecocq virant de nouveau en tête avec 63,89% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Templeuve-en-Pévèle qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 35,03% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 22,45%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,14% pour Emmanuel Macron, contre 36,86% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Templeuve-en-Pévèle comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - À Templeuve-en-Pévèle, les impôts sont stables avant l'élection À Templeuve-en-Pévèle, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne payée par ménage imposable a représenté environ 597 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 649 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 41,23 % en 2024 (contre 21,94 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 50 790 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,2776 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 23,49 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Templeuve-en-Pévèle S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Templeuve-en-Pévèle peut s'avérer édifiant. Au soir du premier tour à l'époque, Luc Monnet (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 1 301 bulletins (50,05%). Deuxième, Michel Maillard (Divers centre) a recueilli 49,94% des votes. Cette victoire écrasante de Luc Monnet a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Templeuve-en-Pévèle, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.