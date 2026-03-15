Résultat municipale 2026 à Tence (43190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tence, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David SALQUE-PRADIER
David SALQUE-PRADIER (18 élus) CONTINUONS POUR TENCE 		979 52,61%
  • David SALQUE-PRADIER
  • Marie-Paule BANCEL
  • Patrice ROUSSON
  • Marie-José DIGONNET
  • André FERRAPIE
  • Bénédicte SEVAISTRE
  • Franck MOUNIER
  • Annie DERRIAZ
  • Alain MUSELET
  • Martine BESSET
  • David BRUYÈRE
  • Denise MASSARDIER
  • Stéphane BÉAL
  • Céline PAPON
  • Jean-Philippe CHAZOT
  • Isabelle LIOGIER
  • Hervé POYET
  • Valdyne GROUSSON
Ludovic FAURIE
Ludovic FAURIE (5 élus) DES MAINS POUR L'AVENIR DE TENCE 		882 47,39%
  • Ludovic FAURIE
  • Mazarine MAISONNY
  • Bernard RECHATIN
  • Marion NEVEU
  • Thibault DIGONNET
Participation au scrutin Tence
Taux de participation 71,27%
Taux d'abstention 28,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 1 945

Source : ministère de l’Intérieur

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