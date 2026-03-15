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19:18 - Tence et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Tence, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,17% de 75 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (64,76%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1928 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,52%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,89%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,96%, comme à Tence, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Un vote RN fermement enraciné à Tence Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Tence il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 25,37% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 47,06% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 7,83% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Tence comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,85% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,43% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 34,41% lors du vote définitif.

16:58 - À Tence, la participation s'annonce forte aux municipales En 2020 à Tence, l'abstention était montée à 36,51 % à la fin du premier tour, un niveau très bas alors que la pandémie du Covid-19 avait rendu prudents de nombreux électeurs. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 22,40 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 44,25 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,76 %, contre 48,08 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur s'affiche comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Tence, ce facteur jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Tence : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les Européennes de juin 2024 à Tence avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,85%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,51% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Tence avaient ensuite placé en tête Laurent Wauquiez (Les Républicains) avec 39,81% au premier tour, devant Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avec 29,43%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Wauquiez culminant à 65,59% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Tence : des résultats éminemment parlants dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Tence une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Tence choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 25,37% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 23,34%. Lors de la finale de l'élection à Tence, les électeurs accordaient 52,94% pour Emmanuel Macron, contre 47,06% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Tence accordaient leurs suffrages à Isabelle Valentin (LR) avec 51,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,98%.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Tence Pour ce qui est des contributions locales à Tence, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 865 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 536 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 38,85 % en 2024 (contre près de 16,95 % en 2020). Par comparaison, la moyenne s'établit aux alentours de 40 % en France. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 94 400 € de recettes en 2024, bien en deçà des 329 500 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,31 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Tence Les résultats des dernières élections municipales à Tence ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, David Salque-Pradier a distancé ses concurrents en récoltant 1 071 bulletins (67,95%). Dans la position de la principale opposante, Brigitte Renaud a capté 32,04% des votes. Cette victoire au premier tour de David Salque-Pradier a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Tence, ce décor pose les bases. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera un challenge titanesque pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.