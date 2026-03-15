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19:18 - Tencin : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Tencin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 132 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 137 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la commune, 23,97% des résidents sont des enfants, et 4,74% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,03% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 067 euros/an, la commune vise plus de prospérité. À Tencin, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Tencin Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Tencin en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,54% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 47,87% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 25,09% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Tencin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,29% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 43,55% pour le Rassemblement national. Ce dernier s'imposera avec 51,35% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Jérémie Iordanoff.

16:58 - Quels niveaux de participation à Tencin aux dernières élections ? L'adhésion au scrutin de Tencin constituera, à la fin de la journée, une clé pour cette élection municipale 2026. En 2020, la participation était évaluée à 29,87 % à la fin du premier tour, un taux particulièrement faible alors que le pays était durement touché par la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 083 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 80,94 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 53,81 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,33 % au premier tour, contre 41,90 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone assez peu mobilisée par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Tencin ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Tencin plébiscitaient Frédérique Schreiber (Rassemblement National) avec 43,55% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Frédérique Schreiber culminant à 51,35% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,29%). La physionomie politique de Tencin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Tencin : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Tencin une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tencin tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,14%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,13% pour Emmanuel Macron, contre 47,87% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Tencin accordaient leurs suffrages à Jérémie Iordanoff (Nupes) avec 27,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,04% des suffrages.

12:58 - Tencin frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Si on se penche sur la fiscalité de Tencin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 7,87 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 10 110 € la même année. Une somme bien en-dessous des 200 890 € engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Tencin est passé à 37,23 % en 2024 (contre 20,76 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Tencin s'est chiffrée à environ 629 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 476 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Tencin Les résultats des élections municipales de 2020 à Tencin ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Tencin 2020' menée par François Stefani a sans surprise recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Tencin, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats.