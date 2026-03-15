Résultat municipale 2026 à Tencin (38570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tencin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tencin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tencin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cedric LESCURE
Cedric LESCURE (16 élus) TENCIN AU COEUR DE DEMAIN 		512 60,95%
  • Cedric LESCURE
  • France DENANS
  • Samuel DULEY
  • Sandrine BENEVELLI
  • Nicolas DEPARIS
  • Stéphanie HELARY
  • Martin MAZZA
  • Isabelle DEBRAY
  • Serge Manuel GRACA
  • Mathilde CHARLES
  • Grégory BON
  • Magalie GIMENES
  • Renaud BORDAZ
  • Malorie LANNUZEL
  • Olivier BRICHET DIT FRANCE
  • Ervina HASANI
Leslie CASSET
Leslie CASSET (3 élus) Ensemble pour notre Tencin de demain 		328 39,05%
  • Leslie CASSET
  • Laurent VIEIRA
  • Marion BARENDS
Participation au scrutin Tencin
Taux de participation 57,42%
Taux d'abstention 42,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 867

Source : ministère de l’Intérieur

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