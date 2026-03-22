Résultat municipale 2026 à Tende (06430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Tende - Tour 2
- Election municipale 2026 à Tende [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Tende - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tende a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tende, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tende [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie CALVIN-MOREAU (15 élus) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE TERRITOIRE
|527
|56,73%
|
|Jean-Pierre VASSALLO (4 élus) Bâtir l'avenir, ensemble
|402
|43,27%
|
|Participation au scrutin
|Tende
|Taux de participation
|76,78%
|Taux d'abstention
|23,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|969
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Tende - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie CALVIN-MOREAU (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE TERRITOIRE
|377
|44,25%
|Jean-Pierre VASSALLO (Ballotage) Bâtir l'avenir, ensemble
|341
|40,02%
|Elise FERRARI (Ballotage) TENDE COM. 1
|134
|15,73%
|Participation au scrutin
|Tende
|Taux de participation
|70,60%
|Taux d'abstention
|29,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|891
Election municipale 2026 à Tende [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Tende sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tende.
L'actu des élections municipales 2026 à Tende
18:35 - En 2024, Tende avait opté pour la droite
Au printemps 2024, les élections législatives à Tende avaient favorisé Alexandra Masson (Rassemblement National) avec 52,72% au premier tour, devant Anne-Pascale Guedon (Majorité présidentielle) avec 22,81%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les électeurs de Tende avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,34% des votes. La situation politique de Tende a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Tende
Les résultats des précédentes élections municipales à Tende ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Elise Ferrari a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 41,96% des voix. Dans la position du principal opposant, Jean-Pierre Vassallo a recueilli 329 bulletins valides (35,49%). Une large différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Pierre Vassallo l'a finalement emporté avec 48,78% des voix, face à Elise Ferrari avec 37,63% des électeurs et Valérie Tomasini obtenant 140 électeurs (13,57%). C'est néanmoins un basculement radical de situation qui a eu lieu, où les réserves de voix ont été absolument décisives. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., sécurisant 114 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe rivale se doit obligatoirement de compter davantage de bulletins ce dimanche soir, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - À Tende, Sylvie Calvin-Moreau et Jean-Pierre Vassallo s'affrontent ce dimanche
Le duel oppose donc ce dimanche Sylvie Calvin-Moreau sous l'étiquette DIV ("Un Nouvel Elan Pour Notre Territoire") et Jean-Pierre Vassallo avec la liste "Bâtir L'avenir, Ensemble !" (DIV), d'après la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Elise Ferrari a opté pour ne pas se lancer à cette élection décisive. Les 3 bureaux de vote de la commune de Tende fermeront à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête à Tende avant le 2e tour de ces élections ?
Pour le premier tour des élections municipales à Tende, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 70,60 % localement. Au terme de ce vote, c'est Sylvie Calvin-Moreau qui a pris la pole position avec 44,25 % des suffrages exprimés. Derrière, Jean-Pierre Vassallo est arrivé en deuxième position avec 40,02 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 15,73 %, Elise Ferrari a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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