Résultat municipale 2026 à Tende (06430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tende a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tende, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tende [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CALVIN-MOREAU
Sylvie CALVIN-MOREAU (15 élus) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE TERRITOIRE 		527 56,73%
  • Sylvie CALVIN-MOREAU
  • Claude CASINI
  • Maryse SASSI-CAIRASCHI
  • Antoine MASCARELLO
  • Karine DAILHE-AUGADE
  • Jean-François DAVEO
  • Anne-Laure CASSIO-BONHOURE
  • Gregory CELANDRONI
  • Megan GAGLIO
  • Alain BOUCHARINC
  • Elisabeth FERET
  • Felix MAZARE
  • Florentine ICARD-BALDI
  • Johan IRENEE
  • Johanna BOGANIM
Jean-Pierre VASSALLO
Jean-Pierre VASSALLO (4 élus) Bâtir l'avenir, ensemble 		402 43,27%
  • Jean-Pierre VASSALLO
  • Caroline FRANCA
  • Morgan MILANO
  • Lucie MOULIN
Participation au scrutin Tende
Taux de participation 76,78%
Taux d'abstention 23,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 969

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Tende - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CALVIN-MOREAU
Sylvie CALVIN-MOREAU (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE TERRITOIRE 		377 44,25%
Jean-Pierre VASSALLO
Jean-Pierre VASSALLO (Ballotage) Bâtir l'avenir, ensemble 		341 40,02%
Elise FERRARI
Elise FERRARI (Ballotage) TENDE COM. 1 		134 15,73%
Participation au scrutin Tende
Taux de participation 70,60%
Taux d'abstention 29,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 891

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