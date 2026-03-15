Résultat de l'élection municipale 2026 à Tergnier : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tergnier

Tête de listeListe
Frédy Deguin-Dawson
Frédy Deguin-Dawson Liste du Rassemblement National
Rassemblement de la Droite Nationale
  • Frédy Deguin-Dawson
  • Virginie José
  • Patrice Diépold
  • Marion Thomas
  • Patrice Cordier
  • Laurence Willocq
  • Claude Deguin-Dawson
  • Aline Lemoine
  • Laurent Bernard
  • Sabine Daumont
  • Richard Carpentier
  • Corinne Franchette
  • Thomas Frappart
  • Marie Le Guen
  • Stéphane Rosso
  • Yvette Rautureau
  • Michaël Godin
  • Aurélie Delanchy
  • Christophe Ducrot
  • Laetitia Lamy
  • Daniel Géloën
  • Mathilde Gaudet
  • Didier Quatrehomme
  • Floriane Totel
  • Pascal Tulliez
  • Marie-Christine Bouton
  • Jérémy Lecouffe
  • Liliane Fleury
  • Kévin Glasset
  • Virginie Gillion
  • Xavier Boulanger
  • Nathalie Le Bourhis
  • Christopher Fleury
Aurélien Gall
Aurélien Gall Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR TERGNIER avec Aurélien GALL
  • Aurélien Gall
  • Maryse Gladieux
  • Bernard Bronchain
  • Sylvie Ragel
  • Fortunato Bianchini
  • Stéphanie Muller
  • Nicolas Demany
  • Jessica Lefranc
  • Loïc Vieville
  • Agnès Lannois-Senechal
  • Olivier Quina
  • Naïma Ben Balla
  • Paulo de Sousa
  • Mélanie Gall-Berdal
  • Jean-Claude Caudron
  • Jessica Oden
  • Foucauld Giuliani
  • Albanne Auprêtre
  • Nicolas Feton
  • Odette Hup
  • Philippe Delacourt
  • Chloé Grenier
  • Virgile Chenot
  • Alicia Munoz
  • Patrick Michaux
  • Najia Krikba
  • Jean-Luc Lener
  • Valérie Stievet
  • Marcel Monsigny
  • Lucie Duhan
  • James Marquilly
  • Audrey Swiderski
  • Jean-Marc Bacot
Alain Lamotte
Alain Lamotte Liste divers droite
UN NOUVEAU DÉPART
  • Alain Lamotte
  • Michaëla Rochette
  • Sébastien Wlodarczyk
  • Nathalie Denavarre
  • Christophe Cochet
  • Françoise Brulé
  • Patrick Binet
  • Béatrice Katz
  • Philippe Jeunet
  • Aurélie Stievet
  • Pascal Girard
  • Marie-Paule Caudrillier
  • Julien Le Chevoir
  • Sandrine Lelong
  • Jean-Paul Vannest
  • Rachel Ammari
  • Baptiste Cloet
  • Noémie Melchisen
  • Olivier Deschamps
  • Jeannick Bleuse
  • Éric Grégoire
  • Marylène Tribouilloy
  • Grégory Duclos
  • Manuëla Breviere
  • Fabrice Carlier
  • Pauline Bleuse
  • Philippe Thiébault
  • Océane Crapet
  • Jean-Michel Vanvynckt
  • Isabelle Carlier
  • Willy Foubert
  • Émilie Marty
  • Fabien Lamotte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Carreau
Michel Carreau (26 élus) Une nouvelle equipe pour tergnier avec michel carreau 		1 748 52,82%
  • Michel Carreau
  • Anne-Laure Goetz
  • Aurélien Gall
  • Sylvie Ragel
  • Olivier Quina
  • Natacha Munoz
  • Loïc Vieville
  • Stéphanie Muller
  • Fortunato Bianchini
  • Maryse Gladieux
  • Abdelouahab Zaraa
  • Mélanie Gall-Berdal
  • Jean-Éric Hauriez
  • Jessica Oden
  • Éric Gierens
  • Christine Bachelet
  • Filipe Figueiredo
  • Delphine Hermans
  • Alain Duport
  • Pauline Chevalier
  • Mathis Rutigliano
  • Smahan Lazrak
  • Denis Wilmart
  • Maria Amparo Bloquet
  • Nicolas Demany
  • Odette Hup
Francis Delacourt
Francis Delacourt (4 élus) L'avenir ensemble 		960 29,01%
  • Francis Delacourt
  • Isabelle Delfolie
  • Bernard Bronchain
  • Marlène Pichelin
Frédy Deguin-Dawson
Frédy Deguin-Dawson (3 élus) Avec vous, pour vous ! 		601 18,16%
  • Frédy Deguin-Dawson
  • Gwendoline Margarit
  • Patrice Diépold
Participation au scrutin Tergnier
Taux de participation 33,57%
Taux d'abstention 66,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 385

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Carreau
Michel Carreau Une nouvelle equipe pour tergnier avec michel carreau 		1 586 43,97%
Francis Delacourt
Francis Delacourt L'avenir ensemble 		1 201 33,29%
Frédy Deguin-Dawson
Frédy Deguin-Dawson Avec vous, pour vous ! 		744 20,62%
Kévin Touati
Kévin Touati Tergnier-renouveau 		76 2,10%
Participation au scrutin Tergnier
Taux de participation 36,88%
Taux d'abstention 63,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 719

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Crohem
Christian Crohem (33 élus) Unis pour agir 		3 284 100,00%
  • Christian Crohem
  • Odile Remiat
  • Bernard Bronchain
  • Graziella Basile
  • Michel Carreau
  • Sylvie Ragel
  • Daniel Dardenne
  • Céline Dupuis
  • Paulo De Sousa
  • Natacha Munoz
  • Denis Val
  • Danielle Paulon-Caudron
  • Francis Delacourt
  • Stéphanie Muller
  • Joseph Lazareskas
  • Claudine Leuillier
  • Juan-Carlos Munoz
  • Marlène Pichelin
  • Olivier Quina
  • Hélène Luisin
  • Fortunato Bianchini
  • Evelyne Raison
  • Vittorio Miroslav
  • Smahan Lazrak
  • Loïc Vieville
  • Sabrina Durancois
  • Jean-Claude Caudron
  • Christine Bachelet
  • Guy Chujka
  • Annick Cornille
  • Jacques Alizart
  • Michaëla Breviere
  • Sébastien Lener
Participation au scrutin Tergnier
Taux de participation 42,14%
Taux d'abstention 57,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 22,84%
Nombre de votants 4 256

Villes voisines de Tergnier

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