Résultat de l'élection municipale 2026 à Tergnier : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tergnier [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Tergnier sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Tergnier.
L'actu des élections municipales 2026 à Tergnier
13:46 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Tergnier
En matière d'impôts locaux à Tergnier, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 861 € en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 607 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 54,88 % en 2024 (contre environ 23,16 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 157 200 euros de recettes en 2024, loin des quelque 2,13263 millions d'euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,01 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Tergnier ?
Se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Tergnier peut être édifiant. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Michel Carreau (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 43,97% des voix. À sa poursuite, Francis Delacourt (Divers gauche) a recueilli 33,29% des bulletins valides. Une nette distance. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Michel Carreau l'a finalement emporté avec 52,82% des votes, face à Francis Delacourt qui a obtenu 29,01% des électeurs et Frédy Deguin-Dawson obtenant 18,16% des voix. La supériorité de la liste 'Une nouvelle equipe pour tergnier avec michel carreau' s'est renforcée pour se muer en une victoire retentissante et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 162 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit obligatoirement d'avoir un meilleur score dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Tergnier ?
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur la manière dont est régie leur ville. À Tergnier et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui sera élu après Michel Carreau (Divers gauche), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Tergnier est disponible ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Tergnier. Pour connaître les résultats à Tergnier, rendez vous sur cette page à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tergnier
|Tête de listeListe
|
Frédy Deguin-Dawson
Liste du Rassemblement National
Rassemblement de la Droite Nationale
|
|
Aurélien Gall
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR TERGNIER avec Aurélien GALL
|
|
Alain Lamotte
Liste divers droite
UN NOUVEAU DÉPART
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Carreau (26 élus) Une nouvelle equipe pour tergnier avec michel carreau
|1 748
|52,82%
|
|Francis Delacourt (4 élus) L'avenir ensemble
|960
|29,01%
|
|Frédy Deguin-Dawson (3 élus) Avec vous, pour vous !
|601
|18,16%
|
|Participation au scrutin
|Tergnier
|Taux de participation
|33,57%
|Taux d'abstention
|66,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 385
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Carreau Une nouvelle equipe pour tergnier avec michel carreau
|1 586
|43,97%
|Francis Delacourt L'avenir ensemble
|1 201
|33,29%
|Frédy Deguin-Dawson Avec vous, pour vous !
|744
|20,62%
|Kévin Touati Tergnier-renouveau
|76
|2,10%
|Participation au scrutin
|Tergnier
|Taux de participation
|36,88%
|Taux d'abstention
|63,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 719
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Crohem (33 élus) Unis pour agir
|3 284
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Tergnier
|Taux de participation
|42,14%
|Taux d'abstention
|57,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|22,84%
|Nombre de votants
|4 256
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