Résultat municipale 2026 à Tergnier (02700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Tergnier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Tergnier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Tergnier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien GALL
Aurélien GALL (26 élus) ENSEMBLE POUR TERGNIER avec Aurélien GALL 		2 368 54,09%
  • Aurélien GALL
  • Maryse GLADIEUX
  • Bernard BRONCHAIN
  • Sylvie RAGEL
  • Fortunato BIANCHINI
  • Stéphanie MULLER
  • Nicolas DEMANY
  • Jessica LEFRANC
  • Loïc VIEVILLE
  • Agnès LANNOIS-SENECHAL
  • Olivier QUINA
  • Naïma BEN BALLA
  • Paulo DE SOUSA
  • Mélanie GALL-BERDAL
  • Jean-Claude CAUDRON
  • Jessica ODEN
  • Foucauld GIULIANI
  • Albanne AUPRÊTRE
  • Nicolas FETON
  • Odette HUP
  • Philippe DELACOURT
  • Chloé GRENIER
  • Virgile CHENOT
  • Alicia MUNOZ
  • Patrick MICHAUX
  • Najia KRIKBA
Frédy DEGUIN-DAWSON
Frédy DEGUIN-DAWSON (5 élus) Rassemblement de la Droite Nationale 		1 391 31,77%
  • Frédy DEGUIN-DAWSON
  • Virginie JOSÉ
  • Patrice DIÉPOLD
  • Marion THOMAS
  • Patrice CORDIER
Alain LAMOTTE
Alain LAMOTTE (2 élus) UN NOUVEAU DÉPART 		619 14,14%
  • Alain LAMOTTE
  • Michaëla ROCHETTE
Participation au scrutin Tergnier
Taux de participation 45,59%
Taux d'abstention 54,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 4 526

Source : ministère de l’Intérieur

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