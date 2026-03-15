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19:21 - Élections à Tergnier : l'impact des caractéristiques démographiques En marge des municipales, Tergnier foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 261 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 370 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (68,90%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 629 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 955 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 22,03%, révélant une situation économique tendue. À Tergnier, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Tergnier ? Le parti à la flamme avait recueilli 20,62% des suffrages lors des municipales à Tergnier il y a six ans. La liste atteignait au 2e tour 18,16% des suffrages. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 42,52% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 66,41% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 37,37% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 64,72% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 55,06% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 57,20% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de José Beaurain.

16:58 - À Tergnier, l'abstention s'annonce forte aux municipales L'affluence dans les isoloirs de Tergnier constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour cette élection municipale. La participation s'élevait à 36,88 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant largement mobilisé, avec 64,33 % de participation dans la ville (contre une abstention à 35,67 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 41,06 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 53,81 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 38,29 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la ville s'affiche visiblement comme une zone en déficit de participation.

15:59 - À Tergnier, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (55,06%). José Beaurain (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Tergnier après la dissolution de l'Assemblée avec 57,20%. Lola Prié (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 23,09%. La décision des électeurs était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Tergnier reste un territoire tourné vers le RN Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Tergnier portaient leur choix sur José Beaurain (RN) avec 37,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,72% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Tergnier qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 42,52% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,54%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 66,41% pour Marine Le Pen, contre 33,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Tergnier laisse ainsi apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Tergnier En matière d'impôts locaux à Tergnier, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 861 € en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 607 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 54,88 % en 2024 (contre environ 23,16 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 157 200 euros de recettes en 2024, loin des quelque 2,13263 millions d'euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,01 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Tergnier ? Se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Tergnier peut être édifiant. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Michel Carreau (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 43,97% des voix. À sa poursuite, Francis Delacourt (Divers gauche) a recueilli 33,29% des bulletins valides. Une nette distance. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Michel Carreau l'a finalement emporté avec 52,82% des votes, face à Francis Delacourt qui a obtenu 29,01% des électeurs et Frédy Deguin-Dawson obtenant 18,16% des voix. La supériorité de la liste 'Une nouvelle equipe pour tergnier avec michel carreau' s'est renforcée pour se muer en une victoire retentissante et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 162 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit obligatoirement d'avoir un meilleur score dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.