Résultat municipale 2026 à Ternay (69360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Ternay - Tour 1
- Election municipale 2026 à Ternay [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Ternay
- Ternay (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ternay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ternay, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ternay [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mattia SCOTTI (22 élus) Bien Vivre à Ternay
|1 023
|52,03%
|
|Xavier POCHON (7 élus) TERNAY D'ABORD 2026
|943
|47,97%
|
|Participation au scrutin
|Ternay
|Taux de participation
|52,50%
|Taux d'abstention
|47,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|2 047
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Ternay [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Ternay en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Ternay
19:19 - Démographie et politique à Ternay, un lien étroit
A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Ternay fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 582 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 488 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 680 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,84%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 185 personnes (3,31%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 121 euros par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. En résumé, Ternay incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.
17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Ternay ?
Le RN ne figurait pas sur le podium lors des élections locales à Ternay en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,37% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,17% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 24,24% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Ternay comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,17% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,56% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 44,76% le dimanche suivant.
16:58 - À Ternay, la participation s'annonce forte aux municipales
Pour rappel, l'abstention se montait à 72,70 % à Ternay lors des précédentes municipales (un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le pays était effrayé par le Covid. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 20,53 % des citoyens en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 51,95 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,64 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 39,54 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur se révèle in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Ce facteur à Ternay sera en tout cas un véritable pivot de ces municipales 2026.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Ternay
La préférence des électeurs de Ternay a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Les Européennes de juin 2024 à Ternay avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,17%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,80% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) en pole position avec 39,56% au premier tour, devant Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 31,52%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 55,24%.
14:57 - Ternay : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ternay portaient leur choix sur Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 35,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,21% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Ternay accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 32,05%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 26,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,83% pour Emmanuel Macron, contre 42,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Ternay comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - La municipalité de Ternay a de manière générale augmenté sa fiscalité
Si l'on examine la fiscalité de Ternay, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,00 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 29 500 euros environ la même année, contre 1,0976 million d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Ternay a évolué pour se fixer à 31,40 % en 2024 (contre 17,50 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point en quatre ans. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Ternay s'est chiffrée à 953 € en 2024 (contre 854 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Ternay ?
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Ternay ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Mattia Scotti a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Ternay, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Lors des résultats des élections municipales ce dimanche soir, le défi sera de voir si une opposition réussit à s'organiser contre cette mainmise. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été donné.
09:57 - Journée électorale à Ternay : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. En comparaison, en mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. Pour voter, les citoyens de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Ternay. Pour connaître les résultats du premier tour à Ternay, rendez vous ici à 20h.
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