Résultat municipale 2026 à Ternay (69360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ternay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ternay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ternay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mattia SCOTTI
Mattia SCOTTI (22 élus) Bien Vivre à Ternay 		1 023 52,03%
  • Mattia SCOTTI
  • Catherine DESCHANEL
  • Anis BOUAINE
  • Marie-Thérèse CHARRE CHAZAL
  • Michel GOY
  • Shéerazade DERBAL
  • Thierry DESCHANEL
  • May RENAUDIN
  • Gérard KORN
  • Sassia SALMI
  • Patrice LAVERLOCHERE
  • Nicole MAZET
  • David GIORDANA
  • Sabina SANTAMARIA
  • Abdelmounim EL FAKIR
  • Gisèle CARDINI
  • Lyazide BELASRI
  • Monique THIOT
  • Frédéric STEPHAN
  • Agnès ROLLAND
  • Guy CARDINI
  • Maéva TOURNEBISE
Xavier POCHON
Xavier POCHON (7 élus) TERNAY D'ABORD 2026 		943 47,97%
  • Xavier POCHON
  • Natacha MOLINARI--COURSAT
  • Jean-Charles MERLE
  • Sophie BOURDIN
  • Pascal BARD
  • Isabelle GALODE
  • Bassam NAOUS
Participation au scrutin Ternay
Taux de participation 52,50%
Taux d'abstention 47,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 2 047

Source : ministère de l’Intérieur

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