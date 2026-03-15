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19:19 - Démographie et politique à Ternay, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Ternay fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 582 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 488 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 680 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,84%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 185 personnes (3,31%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 121 euros par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. En résumé, Ternay incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Ternay ? Le RN ne figurait pas sur le podium lors des élections locales à Ternay en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,37% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,17% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 24,24% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Ternay comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,17% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,56% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 44,76% le dimanche suivant.

16:58 - À Ternay, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 72,70 % à Ternay lors des précédentes municipales (un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le pays était effrayé par le Covid. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 20,53 % des citoyens en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 51,95 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,64 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 39,54 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur se révèle in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Ce facteur à Ternay sera en tout cas un véritable pivot de ces municipales 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Ternay La préférence des électeurs de Ternay a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Les Européennes de juin 2024 à Ternay avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,17%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,80% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) en pole position avec 39,56% au premier tour, devant Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 31,52%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 55,24%.

14:57 - Ternay : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ternay portaient leur choix sur Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 35,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,21% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Ternay accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 32,05%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 26,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,83% pour Emmanuel Macron, contre 42,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Ternay comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La municipalité de Ternay a de manière générale augmenté sa fiscalité Si l'on examine la fiscalité de Ternay, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,00 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 29 500 euros environ la même année, contre 1,0976 million d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Ternay a évolué pour se fixer à 31,40 % en 2024 (contre 17,50 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point en quatre ans. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Ternay s'est chiffrée à 953 € en 2024 (contre 854 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Ternay ? Les résultats des élections municipales il y a six ans à Ternay ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Mattia Scotti a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Ternay, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Lors des résultats des élections municipales ce dimanche soir, le défi sera de voir si une opposition réussit à s'organiser contre cette mainmise. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été donné.