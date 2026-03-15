Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Bas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Bas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Terre-de-Bas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Terre-de-Bas.
L'actu des élections municipales 2026 à Terre-de-Bas
13:45 - Terre-de-Bas : la situation fiscale constatée à l'approche des municipales
Pour ce qui est des contributions locales à Terre-de-Bas, la facture moyenne réglée par ménage imposable a atteint 951 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 513 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 53,80 % en 2024 (contre près de 28,53 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 90 200 euros de recettes en 2024, contre 112 600 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 20,39 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Terre-de-Bas
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Terre-de-Bas ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes, Rolande Nadille-Vala a imposé son rythme avec 44,12% des bulletins. En deuxième position, Emmanuel Duval a engrangé 340 voix (39,58%). Avec une marge aussi étroite, la fin du 2e tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Rolande Nadille-Vala l'a finalement emporté avec 483 suffrages (52,67%), face à Emmanuel Duval avec 434 votants (47,32%). Comme le laissait augurer la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout., sécurisant 104 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les municipales à Terre-de-Bas ont lieu aujourd'hui
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux citoyens de Terre-de-Bas d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. N'oubliez pas que les 2 bureaux de vote de la localité de Terre-de-Bas ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Terre-de-Bas dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Terre-de-Bas
|Tête de listeListe
|
Rolande Nadille-Vala
Divers
TERRE-DE-BAS AU COEUR DE NOS AMBITIONS
|
|
Monique Brudey-Beaujour
Divers
BATISSONS ENSEMBLE L'AVENIR DE TERRE DE BAS
|
|
Gabriel Foy
Divers
On sèl vizyon Terre-de-bas
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rolande Nadille-Vala (12 élus) "entraide et partage"
|483
|52,67%
|
|Emmanuel Duval (3 élus) Reunir pour reussir terre-de-bas autrement
|434
|47,32%
|
|Participation au scrutin
|Terre-de-Bas
|Taux de participation
|84,00%
|Taux d'abstention
|16,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|940
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rolande Nadille-Vala "entraide et partage"
|379
|44,12%
|Emmanuel Duval Réunir et réussir terre de bas
|340
|39,58%
|Monique Brudey-Beaujour Terre de bas autrement
|140
|16,29%
|Participation au scrutin
|Terre-de-Bas
|Taux de participation
|78,13%
|Taux d'abstention
|21,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|879
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Duval (14 élus) Terre de bas en avant
|778
|78,82%
|
|Monique Brudey-Beaujour (1 élu) Terre de bas autrement
|209
|21,17%
|
|Participation au scrutin
|Terre-de-Bas
|Taux de participation
|78,35%
|Taux d'abstention
|21,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,64%
|Nombre de votants
|1 035
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