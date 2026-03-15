Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Bas : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Terre-de-Bas

Tête de listeListe
Rolande Nadille-Vala
Rolande Nadille-Vala Divers
TERRE-DE-BAS AU COEUR DE NOS AMBITIONS
  • Rolande Nadille-Vala
  • Jean-Claude Lucien Ezelin
  • Solanges Nadille
  • Patrick Caille
  • Sylvie Cyrille
  • Dany Beaujour
  • Brigitte Félicien Vala
  • Ulrich Petit
  • Jade Beaujour
  • Steve Faleme
  • Anne-Marie Morvan
  • Brice Petit
  • Celine Cointre-Garnier
Monique Brudey-Beaujour
Monique Brudey-Beaujour Divers
BATISSONS ENSEMBLE L'AVENIR DE TERRE DE BAS
  • Monique Brudey-Beaujour
  • Alex Ezelin
  • Marie-Claude Collidor épouse Fillieux
  • Raymond Brudey
  • Diana Guillaume
  • Yanis Bordey
  • Lydie Brudey épouse Girault
  • Olivier Petit
  • Lydie Biabiany
  • Francky Bordey
  • Michelle Delannay épouse Laplaine
  • Jean-Marc Guillaume
  • Severine Foucault épouse Bocage
  • Gérard Beaujour
  • Meguy Paquet
Gabriel Foy
Gabriel Foy Divers
On sèl vizyon Terre-de-bas
  • Gabriel Foy
  • Monique Chicot
  • David Guillaume
  • Lisiane Faleme
  • Benjamin Petit
  • Milady Vala
  • Hubert Carew
  • Eline Caille
  • Mathieu Morvan
  • Josélita Gayroso
  • Max Morvan
  • Mélissa Morvan
  • Sandy Bocage
  • Sloane Petit
  • André Marie-Sainte
  • Orphée Etienne
  • Frédéric Glepin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rolande Nadille-Vala
Rolande Nadille-Vala (12 élus) "entraide et partage" 		483 52,67%
  • Rolande Nadille-Vala
  • Fritz Girault
  • Guylaine Bride
  • Jean-Philippe Brudey
  • Véronique Morvan
  • André, Sainte-Croix Petit
  • Patricia Ruart
  • Jean-Claude, Lucien Ezelin
  • Anne-Marie, Rosette Morvan
  • Albert Dorville
  • Solanges Nadille
  • Dany Beaujour
Emmanuel Duval
Emmanuel Duval (3 élus) Reunir pour reussir terre-de-bas autrement 		434 47,32%
  • Emmanuel Duval
  • Monique Brudey-Beaujour
  • Sony Damas
Participation au scrutin Terre-de-Bas
Taux de participation 84,00%
Taux d'abstention 16,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 940

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rolande Nadille-Vala
Rolande Nadille-Vala "entraide et partage" 		379 44,12%
Emmanuel Duval
Emmanuel Duval Réunir et réussir terre de bas 		340 39,58%
Monique Brudey-Beaujour
Monique Brudey-Beaujour Terre de bas autrement 		140 16,29%
Participation au scrutin Terre-de-Bas
Taux de participation 78,13%
Taux d'abstention 21,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 879

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Duval
Emmanuel Duval (14 élus) Terre de bas en avant 		778 78,82%
  • Emmanuel Duval
  • Rolande Nadille
  • Sony Damas
  • Marie-Claude Brudey
  • Jean-Marc Guillaume
  • Lozanne Foy
  • Jean-Philippe Brudey
  • Marie-Claude Collidor
  • Auguste Petit
  • Eline Caille
  • Jean-Philippe Vala
  • Roberte Morvan
  • Fritz Girault
  • Sévrine Bocage
Monique Brudey-Beaujour
Monique Brudey-Beaujour (1 élu) Terre de bas autrement 		209 21,17%
  • Monique Brudey-Beaujour
Participation au scrutin Terre-de-Bas
Taux de participation 78,35%
Taux d'abstention 21,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,64%
Nombre de votants 1 035

Villes voisines de Terre-de-Bas

En savoir plus sur Terre-de-Bas