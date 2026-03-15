Résultat municipale 2026 à Terre-de-Bas (97136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Terre-de-Bas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Terre-de-Bas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Bas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel FOY
Gabriel FOY (12 élus) On sèl vizyon Terre-de-bas 		439 52,57%
  • Gabriel FOY
  • Monique CHICOT
  • David GUILLAUME
  • Lisiane FALEME
  • Benjamin PETIT
  • Milady VALA
  • Hubert CAREW
  • Eline CAILLE
  • Mathieu MORVAN
  • Josélita GAYROSO
  • Max MORVAN
  • Mélissa MORVAN
Monique BRUDEY-BEAUJOUR
Monique BRUDEY-BEAUJOUR (2 élus) BATISSONS ENSEMBLE L'AVENIR DE TERRE DE BAS 		247 29,58%
  • Monique BRUDEY-BEAUJOUR
  • Alex EZELIN
Rolande NADILLE-VALA
Rolande NADILLE-VALA (1 élu) TERRE-DE-BAS AU COEUR DE NOS AMBITIONS 		149 17,84%
  • Rolande NADILLE-VALA
Participation au scrutin Terre-de-Bas
Taux de participation 80,08%
Taux d'abstention 19,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 848

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Guadeloupe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Guadeloupe. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Terre-de-Bas