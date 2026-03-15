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19:21 - Les défis socio-économiques de Terre-de-Bas et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Terre-de-Bas, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 8,39% d'agriculteurs pour 895 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 60 entreprises, Terre-de-Bas est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 17% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 44,76% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,08% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 56,64% des ménages sont des couples sans enfant. Terre-de-Bas manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Le RN séduit de plus en plus les votants de Terre-de-Bas Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Terre-de-Bas il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 23,31% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 47,10% lors du tour final. Le parti lepéniste était invisible dans la circonscription de la ville lors des législatives dans la foulée. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,44% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 13,45% pour le RN. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - La commune de Terre-de-Bas plutôt abstentionniste lors des élections Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal à Terre-de-Bas avait été marqué par une abstention de 21,87 %, bien loin des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 78,13 %) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 66,15 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 80,37 % en 2022 à seulement 72,30 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 91,31 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les données établissent le profil d'une localité marquée par l'abstention. En ce jour de municipales à Terre-de-Bas, cette variable sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Terre-de-Bas : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les législatives à Terre-de-Bas de juin 2024, plaçaient Elie Califer (Parti socialiste) à l'avant de la course avec 52,07% au premier tour, devant Jennifer Linon (Divers centre) avec 32,41%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Elie Califer culminant à 65,89% des voix dans la localité. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Terre-de-Bas s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (37,78%), à la première place devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,44%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,89%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Terre-de-Bas demeurait à l'époque un territoire difficile à étiqueter, affermissant encore un peu plus son positionnement historique.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Terre-de-Bas : ce qu'il faut analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Terre-de-Bas soutenaient en priorité Elie Califer (DVG) avec 62,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Terre-de-Bas choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 44,10% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,31%. Lors de la finale de l'élection à Terre-de-Bas, les électeurs accordaient 52,90% pour Emmanuel Macron, contre 47,10% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Terre-de-Bas comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Terre-de-Bas : la situation fiscale constatée à l'approche des municipales Pour ce qui est des contributions locales à Terre-de-Bas, la facture moyenne réglée par ménage imposable a atteint 951 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 513 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 53,80 % en 2024 (contre près de 28,53 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 90 200 euros de recettes en 2024, contre 112 600 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 20,39 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Terre-de-Bas Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Terre-de-Bas ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes, Rolande Nadille-Vala a imposé son rythme avec 44,12% des bulletins. En deuxième position, Emmanuel Duval a engrangé 340 voix (39,58%). Avec une marge aussi étroite, la fin du 2e tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Rolande Nadille-Vala l'a finalement emporté avec 483 suffrages (52,67%), face à Emmanuel Duval avec 434 votants (47,32%). Comme le laissait augurer la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout., sécurisant 104 voix supplémentaires entre les deux tours.