Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Haut : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Terre-de-Haut

Tête de listeListe
Louly Bonbon
Louly Bonbon Divers
TERRE-DE-HAUT EN MOUVEMENT
  • Louly Bonbon
  • Luce Cassin
  • Roger Dufay
  • Vivianne Pineau
  • Gerard Procida
  • Manon Foy
  • Litho Cassin
  • Laurence Lassalle
  • Willy Cassin
  • Perle Garcon
  • Mitch Michelot
  • Jenny Carrara
  • Gilles Germain
  • Linda Bonbon
  • Patrice Bocage
  • Alessandra Altieri
  • Allan Azincourt
Ginette Rose Samson Cassin
Ginette Rose Samson Cassin Divers
AGIR PAR AMOUR POUR TERRE-DE-HAUT
  • Ginette Rose Samson Cassin
  • Laurent Sylvain Desbonnes
  • Graciana Sapor - Petit
  • Dimitri Marie Yannick Vincent
  • Catherine Lognos
  • Daryl Garçon
  • Christelle Judes
  • Lionel Dabriou
  • Nadine Caille
  • Jacob Édouard Pineau
  • Sybille Foy
  • Arold Georges Maisonneuve
  • Jennifer Cloane Joyeux
  • Jose Promeneur
  • Lindsey Thomas
  • Thierry Richez
  • Carine Charles Baltyde

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hilaire Brudey
Hilaire Brudey (15 élus) Mieux vivre ensemble - union saintoise 		865 53,06%
  • Hilaire Brudey
  • Marie-Paule Lassalle
  • Roger Dufay
  • Rosy, Elodie Belenus
  • Olivier Deher
  • Manon, Zélie Foy
  • Roby Foy
  • Cécile Elodie Jacob
  • Patrick Rogers
  • Gaëlle Deher
  • Georges Garcon
  • Alessandra Altieri
  • Rémy Christopher Cassin
  • Blondine Cassin
  • Peggy Bocage
Louly, Vincent Bonbon
Louly, Vincent Bonbon (4 élus) Rebâtir 		647 39,69%
  • Louly, Vincent Bonbon
  • Débora, Julie Caille
  • Joël Ismael
  • Paola Marie Cassin
Ginette Rose Samson
Ginette Rose Samson Unissons nos differences - partageons un avenir 		118 7,23%
Participation au scrutin Terre-de-Haut
Taux de participation 89,80%
Taux d'abstention 10,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 672

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hilaire Brudey
Hilaire Brudey Mieux vivre ensemble - union saintoise 		705 47,25%
Louly, Vincent Bonbon
Louly, Vincent Bonbon Rebâtir 		406 27,21%
Ginette Rose Samson
Ginette Rose Samson Unissons nos differences - partageons un avenir 		275 18,43%
Engel Molinie
Engel Molinie Renouveau 		106 7,10%
Participation au scrutin Terre-de-Haut
Taux de participation 81,42%
Taux d'abstention 18,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 516

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Molinie
Louis Molinie (15 élus) Agir avec conviction et passion pour terre-de-haut 		938 58,29%
  • Louis Molinie
  • Ginette Samson Épse. Jean Charles
  • Claude De Proft
  • Florise Cassin Epse Germain
  • Joël Ismael
  • Lucette Foy Epse Cladier
  • Louly Bonbon
  • Marie-Paule Lassalle
  • Gaston Foy
  • Graciana Sapor Épse. Petit
  • Olivier Deher
  • Marie-Caty Bocage Ep. Deher
  • Arold Maisonneuve
  • Janice Joyeux
  • Baptiste Belenus
Hilaire Brudey
Hilaire Brudey (4 élus) Vivre et construire ensemble 		671 41,70%
  • Hilaire Brudey
  • Sophie Cassin Ep. Maisonneuve
  • Roger Dufay
  • Sandrine Foy Ep. Belenus
Participation au scrutin Terre-de-Haut
Taux de participation 91,54%
Taux d'abstention 8,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 1 644

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