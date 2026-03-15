Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Haut : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Haut [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Terre-de-Haut sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Terre-de-Haut.
L'actu des élections municipales 2026 à Terre-de-Haut
13:45 - Les impôts locaux à Terre-de-Haut, un thème de campagne ?
Pour ce qui est des contributions locales à Terre-de-Haut, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 018 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 906 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 52,00 % en 2024 (contre environ 41,69 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 179 520 € en 2024, bien en deçà des 369 270 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 29,44 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Les dernières municipales à Terre-de-Haut marquées par une triangulaire
S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Terre-de-Haut peut être édifiant. À l'occasion du premier passage aux urnes, Hilaire Brudey a pris la première place en obtenant 705 voix (47,25%). Dans la position du principal opposant, Louly, Vincent Bonbon a engrangé 27,21% des bulletins valides. Une marge conséquente. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Hilaire Brudey l'a finalement emporté avec 53,06% des suffrages, face à Louly, Vincent Bonbon avec 647 votants (39,69%) et Ginette Rose Samson avec 7,23% des votants. La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est élargi, offrant un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Louly, Vincent Bonbon ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 241 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Terre-de-Haut
Au cours des élections municipales, les nouveaux représentants locaux vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. En d'autres termes, ce 15 mars 2026, les citoyens français vont devoir se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette fois, il n'est plus possible de rayer les noms de certains candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Terre-de-Haut sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cette page affichera les résultats à Terre-de-Haut à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Terre-de-Haut
|Tête de listeListe
|
Louly Bonbon
Divers
TERRE-DE-HAUT EN MOUVEMENT
|
|
Ginette Rose Samson Cassin
Divers
AGIR PAR AMOUR POUR TERRE-DE-HAUT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hilaire Brudey (15 élus) Mieux vivre ensemble - union saintoise
|865
|53,06%
|
|Louly, Vincent Bonbon (4 élus) Rebâtir
|647
|39,69%
|
|Ginette Rose Samson Unissons nos differences - partageons un avenir
|118
|7,23%
|Participation au scrutin
|Terre-de-Haut
|Taux de participation
|89,80%
|Taux d'abstention
|10,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 672
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hilaire Brudey Mieux vivre ensemble - union saintoise
|705
|47,25%
|Louly, Vincent Bonbon Rebâtir
|406
|27,21%
|Ginette Rose Samson Unissons nos differences - partageons un avenir
|275
|18,43%
|Engel Molinie Renouveau
|106
|7,10%
|Participation au scrutin
|Terre-de-Haut
|Taux de participation
|81,42%
|Taux d'abstention
|18,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 516
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Molinie (15 élus) Agir avec conviction et passion pour terre-de-haut
|938
|58,29%
|
|Hilaire Brudey (4 élus) Vivre et construire ensemble
|671
|41,70%
|
|Participation au scrutin
|Terre-de-Haut
|Taux de participation
|91,54%
|Taux d'abstention
|8,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,13%
|Nombre de votants
|1 644
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