Résultat municipale 2026 à Terre-de-Haut (97137) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Terre-de-Haut a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Terre-de-Haut, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-de-Haut [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Louly BONBON
Louly BONBON (13 élus) TERRE-DE-HAUT EN MOUVEMENT 		1 011 67,63%
  • Louly BONBON
  • Luce CASSIN
  • Roger DUFAY
  • Vivianne PINEAU
  • Gerard PROCIDA
  • Manon FOY
  • Litho CASSIN
  • Laurence LASSALLE
  • Willy CASSIN
  • Perle GARCON
  • Mitch MICHELOT
  • Jenny CARRARA
  • Gilles GERMAIN
Ginette Rose SAMSON CASSIN
Ginette Rose SAMSON CASSIN (2 élus) AGIR PAR AMOUR POUR TERRE-DE-HAUT 		484 32,37%
  • Ginette Rose SAMSON CASSIN
  • Laurent Sylvain DESBONNES
Participation au scrutin Terre-de-Haut
Taux de participation 82,17%
Taux d'abstention 17,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 1 553

Source : ministère de l’Intérieur

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