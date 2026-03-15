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19:21 - Terre-de-Haut : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de Terre-de-Haut sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 21% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,39%. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (94,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 591 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (22,46%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (25,13%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,98%, comme à Terre-de-Haut, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - L'avancée du Rassemblement national RN à Terre-de-Haut avant les municipales 2026 Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Terre-de-Haut en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 21,67% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,09% lors du tour final. Le parti lepéniste restait en retrait dans la circonscription de la localité lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,25% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,08% pour le parti à la flamme. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Terre-de-Haut En parallèle de cette municipale, le niveau d'abstention pèsera assurément sur les résultats de Terre-de-Haut. Pour rappel, l'abstention se montait à 18,58 % lors des précédentes élections municipales (en fort retrait face aux 55,3 % nationaux), de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid. Il est en effet communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 66,47 % des inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 87,94 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 68,55 % au premier tour, contre 84,14 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une ville distancée du processus électoral face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment Terre-de-Haut a-t-elle voté l'année de la dissolution ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que Terre-de-Haut demeurait à l'époque une terre sans déterminisme électoral, réaffirmant encore un peu plus son orientation. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,25%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Terre-de-Haut accordaient leurs suffrages à Jennifer Linon (Divers centre) avec 40,46% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jennifer Linon culminant à 53,96% des votes sur place.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Terre-de-Haut apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Terre-de-Haut plébiscitaient Elie Califer (DVG) avec 47,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elie Califer virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Terre-de-Haut voyait Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 40,83% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 21,67%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 64,09%, contre 35,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Terre-de-Haut laisse donc apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts locaux à Terre-de-Haut, un thème de campagne ? Pour ce qui est des contributions locales à Terre-de-Haut, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 018 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 906 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 52,00 % en 2024 (contre environ 41,69 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 179 520 € en 2024, bien en deçà des 369 270 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 29,44 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les dernières municipales à Terre-de-Haut marquées par une triangulaire S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Terre-de-Haut peut être édifiant. À l'occasion du premier passage aux urnes, Hilaire Brudey a pris la première place en obtenant 705 voix (47,25%). Dans la position du principal opposant, Louly, Vincent Bonbon a engrangé 27,21% des bulletins valides. Une marge conséquente. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Hilaire Brudey l'a finalement emporté avec 53,06% des suffrages, face à Louly, Vincent Bonbon avec 647 votants (39,69%) et Ginette Rose Samson avec 7,23% des votants. La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est élargi, offrant un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Louly, Vincent Bonbon ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 241 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.