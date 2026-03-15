Résultat municipale 2026 à Terre-et-Marais (50500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Terre-et-Marais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Terre-et-Marais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Terre-et-Marais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre JACQUET
Jean-Pierre JACQUET (15 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR TERRE ET MARAIS 		349 52,96%
  • Jean-Pierre JACQUET
  • Nathalie MULLER
  • Alain LANGLOIS
  • Annick MINERBE
  • Florent SILIERES
  • Nelly BATAILLE
  • Bertrand LECOEUR
  • Rachel MINERBE
  • François POISSON
  • Elodie COLLETTE
  • Dominique BOURDAS
  • Brigitte MAUDUIT
  • Olivier TARDIVEAU
  • Béatrice POISSON
  • François LECONTE
Lionnel LEPOURRY
Lionnel LEPOURRY (4 élus) ENTRE MEMOIRE ET AVENIR 		310 47,04%
  • Lionnel LEPOURRY
  • Chantal LELAVECHEF
  • Yann GOUTMAN
  • Lise BOURDON
Participation au scrutin Terre-et-Marais
Taux de participation 67,81%
Taux d'abstention 32,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 672

Source : ministère de l’Intérieur

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