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19:18 - Analyse socio-économique de Terre-et-Marais : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Terre-et-Marais, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 647 logements pour 1 288 habitants, la densité de la commune est de 36 hab/km². Ses 50 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (18,55%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 37,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 47,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 845,79 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Terre-et-Marais, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN à Terre-et-Marais : quel résultat aux municipales ? Le RN était absent à la dernière élection municipale à Terre-et-Marais en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 37,19% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 52,03% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 23,56% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Terre-et-Marais comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 39,47% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,40% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,76% lors du vote définitif.

16:58 - Terre-et-Marais : 57,49 % de votants aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Terre-et-Marais, le premier round des élections municipales avait vu 57,49 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 560 votants s'étaient alors manifestés alors qu'à cause du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Traditionnellement, les élections municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les Français s'investissent particulièrement. L'élection suprême en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 75,65 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 24,35 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 51,15 % des électeurs (soit environ 509 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,17 %, bien au-delà des 44,28 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement attachée au vote. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Terre-et-Marais, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Comment Terre-et-Marais a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Terre-et-Marais, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,47%). Franck Simon (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Terre-et-Marais après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 42,40%. Philippe Gosselin (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 36,26%. Mais c'est finalement Philippe Gosselin (Divers droite) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,24% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Terre-et-Marais a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Terre-et-Marais ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Terre-et-Marais privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,19%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 32,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,03% pour Marine Le Pen, contre 47,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Terre-et-Marais portaient leur choix sur Philippe Gosselin (LR) avec 38,44% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,79%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Terre-et-Marais s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Terre-et-Marais ? Avec la montée des prélèvements locaux à Terre-et-Marais, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 12,29 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 14 520 € la même année, contre 108 600 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Terre-et-Marais s'est établi à près de 36,45 % en 2024 (contre 15,14 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Terre-et-Marais a atteint 629 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 444 € relevés en 2020.

11:59 - Jean-Pierre Jacquet vainqueur de la dernière élection à Terre-et-Marais À Terre-et-Marais, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Pierre Jacquet a décroché la tête du classement en récoltant 55,51% des voix. Juste derrière, Jean Laurent a obtenu 44,48% des suffrages. Cette victoire écrasante de Jean-Pierre Jacquet a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Terre-et-Marais, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.