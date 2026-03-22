Résultat municipale 2026 à Terres de Bord (27340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Terres de Bord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Terres de Bord, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Terres de Bord [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice PHILIPPE (15 élus) TERRES DE BORD CONTINUONS ENSEMBLE
|477
|54,33%
|
|Maryannick DESHAYES (4 élus) Unis pour Terres de Bord
|401
|45,67%
|
|Participation au scrutin
|Terres de Bord
|Taux de participation
|69,13%
|Taux d'abstention
|30,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|909
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Terres de Bord - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice PHILIPPE (Ballotage) TERRES DE BORD CONTINUONS ENSEMBLE
|429
|47,93%
|Maryannick DESHAYES (Ballotage) ECOUTER, RENCONTRER ET AGIR POUR TERRES DE BORD
|264
|29,50%
|Nicole LABICHE (Ballotage) TERRES DE BORD EN ACTION AVEC VOUS
|202
|22,57%
|Participation au scrutin
|Terres de Bord
|Taux de participation
|69,51%
|Taux d'abstention
|30,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|914
Election municipale 2026 à Terres de Bord [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Terres de Bord sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Terres de Bord.
L'actu des élections municipales 2026 à Terres de Bord
18:37 - Qui a dominé les votes il y a deux ans à Terres de Bord ?
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Terres de Bord, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,91%). Patrice Pauper (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des législatives à Terres de Bord une vingtaine de jours plus tard avec 44,76%. Philippe Brun (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,16%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Philippe Brun (Union de la gauche), avec 50,82%. Le panorama politique de Terres de Bord a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Élections municipales 2020 : la liste "Terres De Bord, Ensemble" majoritaire à Terres de Bord
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Terres de Bord est très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Maryannick Deshayes a surclassé ses rivaux en totalisant 39,19% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Patrice Philippe a obtenu 31,14% des voix. Nicole Labiche était à la troisième place, s'adjugeant 199 bulletins (29,65%). Ce fossé assez fort mettait le leader dans un terrain favorable. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Patrice Philippe l'a finalement emporté avec 50,52% des suffrages, face à Maryannick Deshayes avec 331 électeurs (49,47%). C'est néanmoins un renversement complet de situation qui s'est produit, où les voix de réserve ont été pleinement déterminantes. En dépit du fait que Maryannick Deshayes a réalisé la meilleure progression en ajoutant 122 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
13:58 - Qui est encore en lice à Terres de Bord pour le 2e tour des élections 2026 ?
Les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Patrice Philippe (DIV) et la liste de Maryannick Deshayes (DIV), comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Nicole Labiche a décidé de ne pas concourir à cette élection décisive. Les 2 bureaux de vote de la ville de Terres de Bord sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants.
11:59 - Les résultats du premier tour de la municipale à Terres de Bord
Les élections municipales 2026 à Terres de Bord ont vu Patrice Philippe s'imposer il y a une semaine avec 47,93 % des voix. Maryannick Deshayes a obtenu la seconde place avec 29,50 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Patrice Philippe s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 16,79 points. Du côté des autres candidats, avec 22,57 %, Nicole Labiche est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Terres de Bord, l'élection a vu 69,51 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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