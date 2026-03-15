Résultat municipale 2026 à Terres de Bord (27340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Terres de Bord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Terres de Bord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Terres de Bord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice PHILIPPE
Patrice PHILIPPE TERRES DE BORD CONTINUONS ENSEMBLE 		429 47,93%
Maryannick DESHAYES
Maryannick DESHAYES ECOUTER, RENCONTRER ET AGIR POUR TERRES DE BORD 		264 29,50%
Nicole LABICHE
Nicole LABICHE TERRES DE BORD EN ACTION AVEC VOUS 		202 22,57%
Participation au scrutin Terres de Bord
Taux de participation 69,51%
Taux d'abstention 30,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 914

Source : ministère de l’Intérieur

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