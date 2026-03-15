Résultat municipale 2026 à Terres de Bord (27340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Terres de Bord - Tour 1
- Election municipale 2026 à Terres de Bord [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Terres de Bord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Terres de Bord, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Terres de Bord [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice PHILIPPE TERRES DE BORD CONTINUONS ENSEMBLE
|429
|47,93%
|Maryannick DESHAYES ECOUTER, RENCONTRER ET AGIR POUR TERRES DE BORD
|264
|29,50%
|Nicole LABICHE TERRES DE BORD EN ACTION AVEC VOUS
|202
|22,57%
|Participation au scrutin
|Terres de Bord
|Taux de participation
|69,51%
|Taux d'abstention
|30,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|914
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Terres de Bord [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Terres de Bord en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Terres de Bord
19:17 - Le poids démographique et économique de Terres de Bord aux élections municipales
Dans les rues de Terres de Bord, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 577 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 825 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 34,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 163,05 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Terres de Bord, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.
17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Terres de Bord ?
Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Terres de Bord en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 27,81% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,32% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 29,17% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 48,83% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 44,91% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 44,76% pour le RN. Il terminera avec 49,18% lors du vote final.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Terres de Bord aux dernières élections ?
En ce jour d'élection municipale à Terres de Bord, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était établie à 42,26 % lors du premier tour, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 690 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était affecté par le Covid-19. Notons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec les présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 19,22 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 39,66 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,62 % au premier tour, contre 47,15 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.
15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Terres de Bord il y a deux ans
Le panorama politique de Terres de Bord a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Terres de Bord avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,91% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Terres de Bord plébiscitaient ensuite Patrice Pauper (Rassemblement National) avec 44,76% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Philippe Brun (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 50,82% des suffrages exprimés.
14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Terres de Bord ?
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Terres de Bord choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 27,81% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,68% pour Emmanuel Macron, contre 49,32% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Terres de Bord portaient leur choix sur Philippe Brun (Nupes) avec 32,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,17%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Terres de Bord s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Terres de Bord en amont des municipales 2026 ?
En matière d'impôts locaux à Terres de Bord, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 667 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 465 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 42,42 % en 2024 (contre 22,19 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 7 710 € en 2024, bien en deçà des 110 610 € récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 8,30 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Terres de Bord
Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le résultat des dernières élections municipales à Terres de Bord. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Maryannick Deshayes a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 39,19% des soutiens. Juste derrière, Patrice Philippe a engrangé 209 suffrages en sa faveur (31,14%). L'importante avance prise dès le départ livrait une indication forte pour la lutte finale. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Patrice Philippe l'a finalement emporté avec 338 bulletins (50,52%), face à Maryannick Deshayes avec 331 électeurs (49,47%). La situation s'est complètement retournée sous l'effet des reports de voix, qui furent pleinement déterminants. Bien que Maryannick Deshayes ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 122 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. L'équipe des challengers se doit à tout prix de rebâtir une alliance plus solide ce dimanche soir, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Terres de Bord : les horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Terres de Bord sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. A l'occasion des élections municipales, les nouveaux représentants locaux vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. En d'autres termes, ce dimanche, les 1 281 votants de Terres de Bord doivent se décider entre les différents candidats de leur ville et cette année, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Terres de Bord a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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