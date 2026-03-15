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19:17 - Le poids démographique et économique de Terres de Bord aux élections municipales Dans les rues de Terres de Bord, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 577 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 825 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 34,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 163,05 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Terres de Bord, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Terres de Bord ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Terres de Bord en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 27,81% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,32% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 29,17% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 48,83% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 44,91% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 44,76% pour le RN. Il terminera avec 49,18% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Terres de Bord aux dernières élections ? En ce jour d'élection municipale à Terres de Bord, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était établie à 42,26 % lors du premier tour, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 690 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était affecté par le Covid-19. Notons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec les présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 19,22 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 39,66 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,62 % au premier tour, contre 47,15 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Terres de Bord il y a deux ans Le panorama politique de Terres de Bord a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Terres de Bord avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,91% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Terres de Bord plébiscitaient ensuite Patrice Pauper (Rassemblement National) avec 44,76% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Philippe Brun (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 50,82% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Terres de Bord ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Terres de Bord choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 27,81% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,68% pour Emmanuel Macron, contre 49,32% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Terres de Bord portaient leur choix sur Philippe Brun (Nupes) avec 32,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,17%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Terres de Bord s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Terres de Bord en amont des municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Terres de Bord, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 667 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 465 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 42,42 % en 2024 (contre 22,19 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 7 710 € en 2024, bien en deçà des 110 610 € récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 8,30 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Terres de Bord Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le résultat des dernières élections municipales à Terres de Bord. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Maryannick Deshayes a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 39,19% des soutiens. Juste derrière, Patrice Philippe a engrangé 209 suffrages en sa faveur (31,14%). L'importante avance prise dès le départ livrait une indication forte pour la lutte finale. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Patrice Philippe l'a finalement emporté avec 338 bulletins (50,52%), face à Maryannick Deshayes avec 331 électeurs (49,47%). La situation s'est complètement retournée sous l'effet des reports de voix, qui furent pleinement déterminants. Bien que Maryannick Deshayes ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 122 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. L'équipe des challengers se doit à tout prix de rebâtir une alliance plus solide ce dimanche soir, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.