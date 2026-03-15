Résultat municipale 2026 à Terres-de-Haute-Charente (16270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Terres-de-Haute-Charente a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Terres-de-Haute-Charente, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Terres-de-Haute-Charente [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine PRÉCIGOUT
Sandrine PRÉCIGOUT (24 élus) BIEN VIVRE A TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 		1 162 60,18%
  • Sandrine PRÉCIGOUT
  • Jean-Pierre LEONARD
  • Fanny GERVAIS
  • Jean-Claude TRIMOULINARD
  • Magalie TRICAUD
  • Jean-Michel ARTAUD
  • Marie-Madeleine MARCIQUET
  • Didier BOINEAU
  • Christiane CAILLETON
  • Etienne MICHAUD
  • Sandrine LALIEVE
  • David GUYNET
  • Mireille PAIN
  • Quentin RAFFIN
  • Katia BONNY
  • Jean Pierre COLDEBOEUF
  • Maryse DUTEIL
  • Manuel TARNAUD
  • Michèle DHERBECOURT
  • Jean-Michel DUFAUD
  • Isabelle DELAGE
  • Christian FAUBERT
  • Gaëlle SIMONET
  • Dominique DUPOIRIER
Josiane PEREIRA
Josiane PEREIRA (5 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN 		769 39,82%
  • Josiane PEREIRA
  • Jean CAPOÏA
  • Véronique MANDON
  • David FREDAIGUE
  • Natacha RAYNAUD
Participation au scrutin Terres-de-Haute-Charente
Taux de participation 65,37%
Taux d'abstention 34,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 1 999

Source : ministère de l’Intérieur

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