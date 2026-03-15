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19:16 - Démographie et politique à Terres-de-Haute-Charente, un lien étroit Comment la population de Terres-de-Haute-Charente peut-elle influencer le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,18%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (74,54%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 127 € par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1940 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,99%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,59%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Terres-de-Haute-Charente mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,64% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Terres-de-Haute-Charente ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Terres-de-Haute-Charente il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,88% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,94% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 25,09% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 57,19% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,47% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 46,25% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,49% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Caroline Colombier.

16:58 - Quelle participation attendre à Terres-de-Haute-Charente aux municipales ? En ce jour de municipales 2026 à Terres-de-Haute-Charente, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 46,93 % lors des dernières municipales, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus commençait à se propager dans le pays. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 25,73 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 49,87 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,86 % au premier tour, contre 51,40 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité s'affiche comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Terres-de-Haute-Charente ? Caroline Colombier (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Terres-de-Haute-Charente en juin 2024 avec 46,25%. Virginie Lebraud (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 23,64%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Caroline Colombier culminant à 56,49% des voix localement. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,47%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Terres-de-Haute-Charente s'était résolument orientée à le Rassemblement national La physionomie politique de Terres-de-Haute-Charente laisse apparaître un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Terres-de-Haute-Charente tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,45%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 54,94% pour Marine Le Pen, contre 45,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Terres-de-Haute-Charente soutenaient en priorité Caroline Colombier (RN) avec 25,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,19%.

12:58 - La fiscalité locale à Terres-de-Haute-Charente, un thème de campagne ? Concernant la pression fiscale de Terres-de-Haute-Charente, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 874 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 627 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 41,04 % en 2024 (contre près de 18,16 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 114 570 € de recettes en 2024. Un montant loin des 511 390 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 14,03 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Terres-de-Haute-Charente Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Terres-de-Haute-Charente ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Sandrine Précigout (Divers gauche) a décroché la première place en recueillant 823 voix (55,42%). À ses trousses, Jean-Marc Capoïa (Divers gauche) a recueilli 662 bulletins valides (44,57%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Terres-de-Haute-Charente, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.