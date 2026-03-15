Résultat municipale 2026 à Teyran (34820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Teyran a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Teyran, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Teyran [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric BASCOU
Éric BASCOU (24 élus) TEYRAN AU COEUR 		2 067 73,48%
  • Éric BASCOU
  • Françoise GALLAS
  • Thierry DUQUÉNOIS
  • Françoise GUY
  • Pierre NURDIN
  • Anne BECQUER
  • Guy GLEIZES
  • Christelle SCURTO
  • Philippe MILLET
  • Renée BRUN
  • François MOREAUX
  • Marie CHAPUY
  • Patrick TERSIGNI
  • Aurélie BRANTE
  • Olivier MAZOUIN
  • Grâce AUGUSTIN
  • Philippe SECONDY
  • Noëlle DAREYS
  • Pascal BONET
  • Catherine COL SALADINO
  • Patrice GARIN
  • Cécile TEISSIER
  • Patrick ROCHER
  • Emmanuelle JAEGER
Didier VELLAS
Didier VELLAS (3 élus) BIEN VIVRE À TEYRAN 		746 26,52%
  • Didier VELLAS
  • Séverine PRADEL
  • Jérémy BETOUS
Participation au scrutin Teyran
Taux de participation 67,92%
Taux d'abstention 32,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 2 869

Source : ministère de l’Intérieur

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