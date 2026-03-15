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19:17 - Dynamique électorale à Teyran : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale municipale, Teyran se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 31,59% de cadres pour 4 729 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 478 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (92,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,78% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,37%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 46 313 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, Teyran incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Que pèse le RN à Teyran aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Teyran en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 19,21% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 36,09% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 17,39% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Teyran comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,43% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 33,13% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 43,92% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Teyran vont-ils se mobiliser aux municipales ? La mobilisation s'élevait à 51,57 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Teyran, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. S'agissant d'élire leur maire, les municipales restent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 3 420 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 81,45 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 61,98 % des électeurs (soit environ 2 560 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 76,01 %, bien au-delà des 53,57 % enregistrés en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se révèle donc plutôt comme une zone civiquement engagée. À l'occasion de ces élections municipales de 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Teyran.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Teyran ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Teyran accordaient leurs suffrages à Lauriane Troise (Rassemblement National) avec 33,13% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 56,08% des suffrages exprimés. Les Européennes en amont à Teyran avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (28,43%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,68% des suffrages. Le contexte politique de Teyran a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Les électeurs de Teyran avaient privilégié le centre il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Teyran était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 19,21%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,91% pour Emmanuel Macron, contre 36,09% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Teyran portaient leur choix sur Laurence Cristol (Ensemble !) avec 32,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,12%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Impôts locaux à Teyran : un sujet brûlant pour les municipales 2026 ? À Teyran, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,59 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 49 900 euros environ. Un apport qui est loin des 1,27476 million d'euros engrangés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Teyran est passé à 40,90 % en 2024 (contre 16,60 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Teyran s'est établi à environ 1 054 euros en 2024 (contre 865 € en 2020).

11:59 - La liste "Teyran Au Coeur" grande gagnante de la dernière élection à Teyran Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Teyran se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour, Eric Bascou (Divers) a creusé l'écart en rassemblant 1 737 voix (82,95%). À ses trousses, Béatrice Montel (Divers) a rassemblé 17,04% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Teyran, cette dynamique pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.