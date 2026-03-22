Résultat de l'élection municipale 2026 à Thann : les résultats du 2e tour

Programme de Charles Schnebelen à Thann (UN SOUFFLE NOUVEAU POUR THANN)

Engagement pour la Jeunesse

Le programme propose une aide financière de 100€/an pour les 6-16 ans s'inscrivant dans des activités associatives. De plus, 10 bourses de 1000 euros seront attribuées chaque année à des jeunes méritants. Ces initiatives visent à encourager l'engagement des jeunes dans la vie communautaire de Thann.

Santé et Bien-être

Un combat collectif est engagé pour défendre le Centre de Soins Non Programmés (CSNP) et améliorer l'accès aux soins. La distribution de boîtes d'urgence aux foyers vise à garantir la sécurité médicale des habitants. De plus, un Point Ligue contre le cancer sera mis en place à Thann pour sensibiliser et soutenir la population.

Culture et Patrimoine

Le programme prévoit de relancer des événements culturels comme la Fête médiévale et le carnaval pour renforcer l'identité locale. Il soutiendra également le bilinguisme et la connaissance de la culture alsacienne. Enfin, un entretien programmé sur 10 ans des bâtiments classés assurera la préservation du patrimoine de Thann.

Attractivité de la Ville

Un chantier de long terme est prévu pour améliorer l'attractivité de Thann, avec des projets comme le chemin des cimes et un festival autour des sports nature. La revitalisation du centre-ville inclut des investissements significatifs pour améliorer l'espace public. Ces initiatives visent à faire de Thann une destination dynamique et accueillante.