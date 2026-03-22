Résultat de l'élection municipale 2026 à Thann : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thann

Le deuxième tour des élections municipales à Thann a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Charles Schnebelen
Charles Schnebelen Liste divers droite
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR THANN
  • Charles Schnebelen
  • Delphine Mann
  • Jean-Pierre Cholay
  • Valérie Marcel
  • Mathieu Seignez
  • Aude Binder
  • Daniel Cordonnier
  • Gisèle Maller
  • Pierre Fuchs
  • Aleyna Aygun
  • Maxime Luttringer
  • Brigitte Hoelt
  • Vincent Hummel
  • Estelle Hurth
  • Tahina Rakotonirainy
  • Noémie Wolfarth
  • Jean Ardizio
  • Marion Ehret-Rakotonirainy
  • Alexis Steininger
  • Sandrine Laïlly
  • Charles-Edouard Schildknecht
  • Alice Piccinini
  • Mikael Dervis
  • Adeline Dantzer
  • Antoine Robischung
  • Marie-Claude Walgenwitz
  • Christophe Haüy
  • Evelyne Ducrot
  • Ghali Bensaha
  • Anita Perez
  • André Reichert
Flavia Diet
Flavia Diet Liste divers droite
THANN QU'ON AIME
  • Flavia Diet
  • Bruno Jully
  • Evelyne Hager
  • David Blans
  • Isabelle Ampilhac
  • Denis Carrat
  • Béatrice Tahri
  • Denis Chapot
  • Julie Bonmatin
  • Valentino Sylva
  • Aziza Boulatrous
  • Laurent Buchelé
  • Marie-Josée Barbaras
  • Thomas Gutleben
  • Angélique Fournier
  • Grégory Willig
  • Mathilde Minery
  • Benoit Henninger
  • Anne Zanuttini
  • Christophe Wioland
  • Cathy Rohmer
  • Eric Schwendenmann
  • Audrey Camus
  • Jules Wioland
  • Sabine Kalt
  • Alexandre Vervoort
  • Sabine Boos
  • Marc Walliang
  • Nathalie Papa
Gilbert Stoeckel
Gilbert Stoeckel Liste divers centre
Ensemble continuons à construire l'avenir
  • Gilbert Stoeckel
  • Marie Baumier-Gurak
  • Guy Staedelin
  • Claudine Francois-Wilser
  • Alain Goepfert
  • Samira Homrani
  • Michel Hirszfeld
  • Perrine Torrent
  • Philippe Weingaertner
  • Sylvie Kempf
  • Joël Albert Paul Bourquardez
  • Jennifer Malhage
  • Charles Joseph Emile Vetter
  • Marie-Emmanuelle Legrand
  • Jean-Jacques Elbisser
  • Gisèle Vischel
  • Thomas Rosemary
  • Estelle Sanchez
  • Lakdar Belhadri
  • Celine Maillard
  • Cédric Hoffner
  • Viviane Moerder
  • Adrien Pautard
  • Muriel Caricola
  • Louis Bockel
  • Zahra Sizere
  • Vincent Kaltenbach
  • Blanche Giop
  • Claude Mengus
  • Lucette Schentzel
  • Bruno Schaffner

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thann

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles SCHNEBELEN
Charles SCHNEBELEN (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR THANN 		1 383 49,09%
Gilbert STOECKEL
Gilbert STOECKEL (Ballotage) Ensemble continuons à construire l'avenir 		837 29,71%
Flavia DIET
Flavia DIET (Ballotage) THANN QU'ON AIME 		597 21,19%
Participation au scrutin Thann
Taux de participation 53,61%
Taux d'abstention 46,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 2 895

Source : ministère de l’Intérieur

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