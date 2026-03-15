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19:21 - Thaon-les-Vosges : démographie et socio-économie impactent les municipales En marge des élections municipales, Thaon-les-Vosges regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 433 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 532 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 245 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (24,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 36,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 299 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,43%, révélant une situation économique tendue. Finalement, Thaon-les-Vosges incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN tente toujours plus les électeurs de Thaon-les-Vosges Le parti nationaliste était parvenu à capter 5,88% des voix lors des élections locales à Thaon-les-Vosges en mars 2020. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Cédric Haxaire étant élu dès le premier. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 34,36% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 55,94% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 23,73% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 38,77% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,54% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 44,76% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 47,24% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Thaon-les-Vosges aux municipales ? Pour rappel, la participation s'élevait à 51,73 % à Thaon-les-Vosges lors des municipales de 2020, un score meilleur que les 44,7 % nationaux, la pandémie du Covid-19 ayant pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 4 833 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 71,68 % de participation. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 46,46 % au premier tour en 2022 à 65,33 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 53,23 % (51,49 % au national). Cet instantané des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une zone soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élections municipales 2026 à Thaon-les-Vosges, cette particularité sera en conséquence scrutée.

15:59 - Thaon-les-Vosges : retour sur le dernier verdict politique en date Les élections des députés à Thaon-les-Vosges du printemps 2024, plaçaient Pierre François (Rassemblement National) en pole position avec 44,76% au premier tour, devant Stéphane Viry (Divers droite) avec 38,75%. Au second tour, c'est en revanche Stéphane Viry (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 52,76% des suffrages exprimés. Le choc des Européennes en amont à Thaon-les-Vosges avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,54%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,21% des suffrages. Le paysage politique de Thaon-les-Vosges a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Thaon-les-Vosges, une cité difficile à photographier au regard des résultats d'élections passées En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Thaon-les-Vosges voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 34,36% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,49%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,94% pour Marine Le Pen, contre 44,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Thaon-les-Vosges soutenaient en priorité Stéphane Viry (LR) avec 40,52% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,23% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Et si l'élection à Thaon-les-Vosges se jouait sur la fiscalité ? À Thaon-les-Vosges, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,34 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 61 900 euros, en net recul par rapport aux quelque 830 100 euros récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Thaon-les-Vosges atteint désormais un peu moins de 43,20 % en 2024 (contre 15,48 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. De plus, le taux sur les propriétés non bâties est passé à un peu plus de 24,15 % en 2024 (face à 24,08 % en 2020, la moyenne à l'échelle du pays se situant entre 40 et 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, l'impôt s'est établi à 9,33 % en 2024 (contre près de 8,87 % en 2020, pour une moyenne nationale de l'ordre de 9,5 %). Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thaon-les-Vosges a représenté 772 euros en 2024 (contre 433 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Thaon-les-Vosges Les résultats des municipales précédentes à Thaon-les-Vosges ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Cédric Haxaire (Divers centre) a distancé ses concurrents avec 1 869 bulletins (54,48%). En deuxième position, Dominique Momon (Les Républicains) a rassemblé 39,62% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Cédric Haxaire a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Thaon-les-Vosges, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un challenge titanesque, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.