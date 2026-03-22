Résultat de l'élection municipale 2026 à Théding : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Théding

Le deuxième tour des élections municipales à Théding a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédéric Baumann
Frédéric Baumann Divers
Un Nouveau Souffle Pour Théding
  • Frédéric Baumann
  • Marie José Dvorsak
  • Tulio Pala
  • Sandrine Boesze
  • François Meyer
  • Nadia Si Larbi
  • Nicolas Groo
  • Carole Corinto
  • Calogero Formica
  • Hatice Ozturk-Gumus
  • Sébastien Tournadre
  • Sarah Ansalone
  • Thomas Bucher
  • Cindy Classen
  • Faris Hajjari
  • Cindy Dehlinger
  • Geoffrey Matz
  • Catherine Brenon
  • Pascal Leuba
  • Sophie Pivec
  • Brahim Chachoua
Thierry Piquard
Thierry Piquard Divers
NOUVEL ELAN POUR THEDING
  • Thierry Piquard
  • Nadia Hedfi
  • Lionel Ullmann
  • Myriam Douifi
  • Abdelwahab Arab
  • Nadine Forte
  • Michel Karmann
  • Eda Dilek
  • Azdine Naili
  • Marjorie Kiefer
  • Yves Martin
  • Fabienne Albrecht
  • Joseph Skrzypczak
  • Sophie Miceli
  • Emmanuel Rossi
  • Ornella Pasqualetto
  • André Meyer
  • Claudine Houlle
  • Philippe Bruneau
  • Audrey Hager
  • Mohamed Boucetta

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Théding

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BAUMANN
Frédéric BAUMANN (Ballotage) Un Nouveau Souffle Pour Théding 		559 50,00%
Thierry PIQUARD
Thierry PIQUARD (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR THEDING 		559 50,00%
Participation au scrutin Théding
Taux de participation 67,25%
Taux d'abstention 32,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 150

Source : ministère de l’Intérieur

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