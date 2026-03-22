Résultat municipale 2026 à Théoule-sur-Mer (06590) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Théoule-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Théoule-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Théoule-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges BOTELLA
Georges BOTELLA (12 élus) THEOULE NOTRE VILLAGE 		642 61,26%
  • Georges BOTELLA
  • Martine PHAL
  • Emmanuel BLANC
  • Laura DELPORTE
  • Thierry SAES
  • Sandra LEARISSI
  • Sebastien BOUCHE
  • Florence CHABANIS
  • Eric LÉVÊQUE
  • Renée BLARDONE
  • Rui Pedro INACIO
  • Géraldine GRAMARD
Sophie ROHFRITSCH
Sophie ROHFRITSCH (3 élus) "UN NOUVEAU CAP POUR THÉOULE" 		406 38,74%
  • Sophie ROHFRITSCH
  • Aurélien LAURENT
  • Frédérique LIAGRE
Participation au scrutin Théoule-sur-Mer
Taux de participation 69,84%
Taux d'abstention 30,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 1 056

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Théoule-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges BOTELLA
Georges BOTELLA (Ballotage) THEOULE NOTRE VILLAGE 		507 47,70%
Sophie ROHFRITSCH
Sophie ROHFRITSCH (Ballotage) "UN NOUVEAU CAP POUR THÉOULE" 		329 30,95%
Emmanuel BLANC
Emmanuel BLANC (Ballotage) Théoule avant tout ! 		227 21,35%
Participation au scrutin Théoule-sur-Mer
Taux de participation 71,10%
Taux d'abstention 28,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 1 075

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