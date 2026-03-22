Résultat municipale 2026 à Théoule-sur-Mer (06590) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Théoule-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Théoule-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Théoule-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges BOTELLA (12 élus) THEOULE NOTRE VILLAGE
|642
|61,26%
|
|Sophie ROHFRITSCH (3 élus) "UN NOUVEAU CAP POUR THÉOULE"
|406
|38,74%
|
|Participation au scrutin
|Théoule-sur-Mer
|Taux de participation
|69,84%
|Taux d'abstention
|30,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Nombre de votants
|1 056
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Théoule-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges BOTELLA (Ballotage) THEOULE NOTRE VILLAGE
|507
|47,70%
|Sophie ROHFRITSCH (Ballotage) "UN NOUVEAU CAP POUR THÉOULE"
|329
|30,95%
|Emmanuel BLANC (Ballotage) Théoule avant tout !
|227
|21,35%
|Participation au scrutin
|Théoule-sur-Mer
|Taux de participation
|71,10%
|Taux d'abstention
|28,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|1 075
Election municipale 2026 à Théoule-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Théoule-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Théoule-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Théoule-sur-Mer
18:35 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Théoule-sur-Mer ?
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Théoule-sur-Mer, les choix s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (41,55%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Théoule-sur-Mer avaient ensuite favorisé Dorette Landerer (Rassemblement National) avec 51,09% au premier tour, devant Alexandra Martin (Les Républicains) avec 25,98%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Dorette Landerer culminant à 55,00% des voix localement. Le paysage politique de Théoule-sur-Mer a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Théoule-sur-Mer
La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Théoule-sur-Mer est très instructive. Dès le premier tour, Georges Botella a surclassé ses concurrents en totalisant 36,35% des suffrages. À sa poursuite, Emmanuelle Cennamo a engrangé 36,11% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Emmanuel Blanc, rassemblant 135 électeurs (15,88%). Ce résultat très étroit débouchait sur d'incontournables incertitudes en amont du deuxième tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Georges Botella l'a finalement emporté avec 498 voix (53,54%), face à Emmanuelle Cennamo rassemblant 432 votants (46,45%). Le suspense a finalement laissé place à un fort écart et une victoire incontestable., sécurisant 189 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Théoule-sur-Mer, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Théoule-sur-Mer, un duel tendu
D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Georges Botella et Sophie Rohfritsch sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les isoloirs. Notons que Emmanuel Blanc, qui pouvait se maintenir grâce à son score du premier tour, a opté pour un retrait. L'horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Théoule-sur-Mer a été défini à 18 heures.
11:59 - Georges Botella, Sophie Rohfritsch et Emmanuel Blanc forment le trio de tête à Théoule-sur-Mer
Georges Botella a terminé en tête du premier round des élections municipales à Théoule-sur-Mer il y a une semaine, avec 47,70 % des bulletins valides. Derrière, Sophie Rohfritsch a obtenu la seconde place avec 30,95 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Comme il y a six ans, Georges Botella est resté au sommet du classement, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 11,35 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuel Blanc s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Théoule-sur-Mer, l'élection a enregistré une participation de 71,10 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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