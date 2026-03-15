Résultat municipale 2026 à Therdonne (60510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Therdonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Therdonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Therdonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial DUFLOT
Martial DUFLOT (13 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE THERDONNE-WAGICOURT 		385 71,96%
  • Martial DUFLOT
  • Amélie BROUSSE
  • Jean-Pierre LAROBE
  • Amandine MAHÉ
  • Nicolas VENTURI
  • Béatrice DALRUE
  • Jérôme PETIT
  • Léa BOUTTÉ
  • Aurélien PELLETIER
  • Sandrine ILDEBRANDT
  • Alexandre DEVRIESE
  • Anaïs CROCHEZ
  • Franck FLEUR
Virginie DUBOS
Virginie DUBOS (2 élus) UNIS POUR THERDONNE - WAGICOURT 		150 28,04%
  • Virginie DUBOS
  • Laurent QUINOT
Participation au scrutin Therdonne
Taux de participation 69,27%
Taux d'abstention 30,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 550

Source : ministère de l’Intérieur

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