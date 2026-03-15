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19:19 - Analyse socio-économique de Therdonne : perspectives électorales Quel portrait faire de Therdonne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 175 habitants répartis dans 532 logements, ce village présente une densité de 131 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 669 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,17% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 38,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 97,02 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Therdonne, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Les électeurs de Therdonne toujours plus séduits par le RN Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière campagne municipale à Therdonne il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 35,70% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,47% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 33,25% au candidat RN au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 48,67% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 49,51% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 49,26% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,72% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Claire Marais-Beuil.

16:58 - Therdonne : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, l'abstention atteignait 43,61 % à Therdonne lors du dernier scrutin municipal, en deçà de la moyenne nationale, la pandémie du Covid ayant impacté fortement le vote. Traditionnellement, les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les Français participent le plus massivement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 21,83 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 45,97 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,05 %, loin des 48,11 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste du pays. Au soir de l'élection municipale de 2026, cette contingence pèsera quoi qu'il en soit irrémédiablement sur les résultats de Therdonne.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Therdonne ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Therdonne plébiscitaient Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) avec 49,26% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Claire Marais-Beuil culminant à 54,72% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,51%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Therdonne reste un territoire orienté vers le Rassemblement national Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Therdonne accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,70%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,65%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,47% pour Marine Le Pen, contre 43,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Therdonne soutenaient en priorité David Magnier (RN) avec 33,25% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Victor Habert-Dassault (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,33% des voix. Cette physionomie politique de Therdonne révèle un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - À Therdonne, le niveau de la pression fiscale est en hausse Pour ce qui est des contributions locales à Therdonne, le produit fiscal par ménage s'est établi à 769 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 600 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 47,81 % en 2024 (contre 25,15 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne en France, approchant les 40 %. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 4 400 euros en 2024, contre 130 680 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 10,10 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Therdonne Les résultats des dernières municipales à Therdonne ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Martial Duflot a décroché la première place en recueillant 287 bulletins (72,29%). Juste derrière, Jean-François Boulanger a capté 110 suffrages en sa faveur (27,70%). Cette victoire au premier tour de Martial Duflot a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Therdonne, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.