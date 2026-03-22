Résultat municipale 2026 à Theys (38570) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Theys [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Theys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Theys, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Theys [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD (15 élus) ENSEMBLE POUR THEYS
|639
|48,08%
|
|Régine MILLET (3 élus) Pour Theys, cultivons l'avenir
|490
|36,87%
|
|Nadege EYMIN PETOT TOURTOLLET (1 élu) Theys en mouvement
|200
|15,05%
|
|Participation au scrutin
|Theys
|Taux de participation
|74,34%
|Taux d'abstention
|25,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|1 350
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Theys - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD (Ballotage) ENSEMBLE POUR THEYS
|568
|43,06%
|Régine MILLET (Ballotage) Pour Theys, cultivons l'avenir
|423
|32,07%
|Nadege EYMIN PETOT TOURTOLLET (Ballotage) Theys en mouvement
|328
|24,87%
|Participation au scrutin
|Theys
|Taux de participation
|74,12%
|Taux d'abstention
|25,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|1 346
Election municipale 2026 à Theys [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Theys sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Theys.
L'actu des élections municipales 2026 à Theys
18:38 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Theys ?
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Theys restait à l'époque une zone de flou électoral. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Theys avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,40%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,44% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Theys avaient ensuite placé en tête Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) avec 37,17% au premier tour, devant Frédérique Schreiber (Rassemblement National) avec 29,57%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jérémie Iordanoff culminant à 59,39% des voix dans la localité.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Theys ?
Les résultats des précédentes municipales à Theys ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Régine Millet a fait la course en tête en rassemblant 482 bulletins (40,70%). À ses trousses, Yannick Bouchet-Bert-Peillard a engrangé 34,54% des suffrages. Une distance significative. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Régine Millet l'a finalement emporté avec 580 bulletins (47,30%), face à Yannick Bouchet-Bert-Peillard rassemblant 432 électeurs (35,23%) et Waldemar Paul Floriet avec 214 votants (17,45%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 98 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Theys, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps.
13:58 - Qui s'est qualifié à Theys pour la finale de l'élection municipale ?
Les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste menée par Yannick Bouchet-Bert-Peillard (DIV), Nadege Eymin Petot Tourtollet sous l'étiquette DIV et Régine Millet sous l'étiquette DIV, selon la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Pour faire leur devoir civique, les électeurs de la commune peuvent se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Theys.
11:59 - Yannick Bouchet-Bert-Peillard largement en tête des élections municipales il y a une semaine
Lors du premier volet des municipales à Theys, c'est Yannick Bouchet-Bert-Peillard qui a pris la tête en s'adjugeant 43,06 % des votes. Dans son sillage, Régine Millet s'est classée deuxième avec 32,07 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 8,52 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Nadege Eymin Petot Tourtollet s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Theys, le vote a enregistré une participation de 74,12 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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