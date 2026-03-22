Résultat municipale 2026 à Theys (38570) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Theys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Theys, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Theys [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD
Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD (15 élus) ENSEMBLE POUR THEYS 		639 48,08%
  • Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD
  • Florence EYMIN-PETOT-TOURTOLLET
  • Jean-Jacques FRANCIOSI
  • Barbara BRELLE LENOIR
  • Lionnel MONCENIS
  • Léa BOUCHET-BERT-PEILLARD
  • Nicolas JOURDAN
  • Emmanuelle DEBIAGGI
  • Francois AGUESSE
  • Lisa FABRE
  • Alain BERTONI
  • Salomé ALLAIN
  • Gilles MARCENAC
  • Claire CAYER-BARRIOZ
  • Hervé MIDALI
Régine MILLET
Régine MILLET (3 élus) Pour Theys, cultivons l'avenir 		490 36,87%
  • Régine MILLET
  • Bruno CARAGUEL
  • Lauranne PAYERNE-BACCARD
Nadege EYMIN PETOT TOURTOLLET
Nadege EYMIN PETOT TOURTOLLET (1 élu) Theys en mouvement 		200 15,05%
  • Nadege EYMIN PETOT TOURTOLLET
Participation au scrutin Theys
Taux de participation 74,34%
Taux d'abstention 25,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 1 350

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Theys - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD
Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD (Ballotage) ENSEMBLE POUR THEYS 		568 43,06%
Régine MILLET
Régine MILLET (Ballotage) Pour Theys, cultivons l'avenir 		423 32,07%
Nadege EYMIN PETOT TOURTOLLET
Nadege EYMIN PETOT TOURTOLLET (Ballotage) Theys en mouvement 		328 24,87%
Participation au scrutin Theys
Taux de participation 74,12%
Taux d'abstention 25,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 346

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