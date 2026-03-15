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19:18 - Theys : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Theys, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 28,05% de cadres supérieurs pour 2 014 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 174 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 625 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 18,12% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,40% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 37,60% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 42,40% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 334,72 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Theys affirme l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

17:57 - Quel score pour le RN à Theys lors des dernières élections ? Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière municipale à Theys en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 19,45% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,65% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 18,39% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Theys comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 27,40% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 29,57% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 40,61% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 70,43 % de participation à Theys Il y a six ans à Theys, le premier round des municipales avait vu 70,43 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un chiffre exceptionnellement haut alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été rapporté à 84,66 %. La mobilisation atteignait pour sa part 64,17 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 79,75 %, contre seulement 58,27 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative par rapport au reste du pays. Dans le cadre des municipales 2026 à Theys, cette particularité aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Theys classée à droite lors des derniers scrutins Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Theys avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (27,40%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,44% des voix. Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Theys près d'un mois plus tard avec 37,17%. Frédérique Schreiber (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 29,57%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérémie Iordanoff culminant à 59,39% des votes dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Theys était indéchiffrable sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Theys plébiscitaient Jérémie Iordanoff (Nupes) avec 36,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,54% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Theys voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 27,82% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 23,50%. Lors de la finale de l'élection à Theys, les électeurs accordaient 64,35% pour Emmanuel Macron, contre 35,65% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Et si l'élection à Theys se jouait sur la fiscalité ? Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Theys, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 10,00 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 37 950 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 235 700 euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Theys atteint désormais 37,90 % en 2024 (contre 21,00 % en 2020). Un taux à rapprocher de la moyenne nationale, qui approche les 40 %, en progression de 1,2 point ces quatre dernières années. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Theys a représenté environ 749 euros en 2024 contre 556 euros en début de mandat.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de l'élection de 2020 à Theys Quel bilan faut-il dresser de l'issue des municipales précédentes à Theys ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Régine Millet a surclassé ses rivaux en totalisant 40,70% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Yannick Bouchet-Bert-Peillard a capté 409 bulletins valides (34,54%). La troisième place est revenue à Waldemar Paul Floriet, réunissant 24,74% des électeurs. Un large écart. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Régine Millet l'a finalement emporté avec 580 suffrages (47,30%), face à Yannick Bouchet-Bert-Peillard qui a obtenu 432 électeurs (35,23%) et Waldemar Paul Floriet avec 17,45% des votants. La mainmise de la liste 'Theys avec vous' s'est amplifiée pour aboutir à une victoire retentissante et sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., gagnant 98 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Theys, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser.