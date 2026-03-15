Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiais : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiais [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Thiais sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thiais.
L'actu des élections municipales 2026 à Thiais
13:46 - Une fiscalité stable à Thiais qui influencera le résultat du vote
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Thiais, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 20,60 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 781 720 € la même année. Une somme bien en-dessous des 10,65308 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Thiais a évolué pour se fixer à un peu plus de 27,82 % en 2024 (contre 13,00 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thiais a représenté environ 1 195 euros en 2024 (contre 1 107 € en 2020).
11:59 - La liste Les Républicains en tête à Thiais lors des dernières municipales
Les résultats des municipales précédentes à Thiais se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale, Richard Dell'agnola (Les Républicains) a dominé le scrutin en rassemblant 3 467 bulletins (60,98%). Juste derrière, Laurence Le Souffaché (Divers gauche) a rassemblé 21,10% des bulletins valides. Audry Tiphagne (Divers centre) a suivi, s'adjugeant 15,25% des suffrages. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Thiais, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Thiais ?
Les 13 bureaux de vote de la ville de Thiais ferment à 20 heures. Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les maires des 35 000 communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Thiais. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thiais
|Tête de listeListe
|
Jean Lony
Liste d'union à gauche
THIAIS pour TOUS
|
|
Richard Dell'Agnola
Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR THIAIS
|
|
Pascal Boutet
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Dell'agnola (29 élus) Ensemble pour thiais
|3 467
|60,98%
|
|Laurence Le Souffaché (4 élus) Thiais pour tous
|1 200
|21,10%
|
|Audry Tiphagne (2 élus) Thiais c vous
|867
|15,25%
|
|Pascal Boutet Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|151
|2,65%
|Participation au scrutin
|Thiais
|Taux de participation
|34,78%
|Taux d'abstention
|65,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 837
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Dell'agnola (27 élus) Ensemble pour thiais
|4 931
|51,74%
|
|Bruno Tran (6 élus) Au coeur de thiais avec vous
|3 273
|34,34%
|
|Philippe Patry (2 élus) Pour les thiaisiens
|1 325
|13,90%
|
|Participation au scrutin
|Thiais
|Taux de participation
|58,86%
|Taux d'abstention
|41,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|9 723
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Dell'agnola Ensemble pour thiais
|4 747
|49,75%
|Bruno Tran Au coeur de thiais avec vous
|2 971
|31,13%
|Philippe Patry Pour les thiaisiens
|1 198
|12,55%
|Pascal Durand Pour thiais, ensemble un autre avenir est possible
|442
|4,63%
|Pascal Boutet Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|183
|1,91%
|Participation au scrutin
|Thiais
|Taux de participation
|59,07%
|Taux d'abstention
|40,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|9 757
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