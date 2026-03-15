Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiais : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Thiais

Tête de listeListe
Jean Lony
Jean Lony Liste d'union à gauche
THIAIS pour TOUS
  • Jean Lony
  • Véronique Cirefice
  • Patrick Robillard
  • Nadège Hillion
  • François Buot
  • Sophie Diallo
  • Bruno Cirefice
  • Kitenda Kenga Mboluku
  • Moulay Tahiri
  • Martine Pomerance
  • Daniel Coubard
  • Anne Reyssiot
  • Abdessamad Boubanna
  • Evelyne Briand-Geri
  • Gilles Zanasi
  • Valérie Barthelemy
  • Rémi Labourdette
  • Francine Mackaya Matoko
  • Valéry Moreau
  • Lidia Lages
  • Cyril Lacaud
  • Véronique Buot
  • Vakantié Fofana
  • Martine Mathion
  • Jean-Paul Blondeau
  • Armelle Boulliung
  • Sacha Moreau-Michalovitch
  • Marion Lafon
  • Stéphan Lidvan
  • Solène Terrail
  • Florian Moignoux
  • Gnabli Marie-Laure Gohourou
  • Didier Leblond
  • Sylvie Bonnet-Gouttebaron
  • Fabrice Gillet
  • Manuella Bringtown-Lony
  • Eliot Martin
  • Magali Chauvet
  • Guillaume Vaquette
  • Vanessa Ferrez
  • Hugues Sézille de Mazancourt
Richard Dell'Agnola
Richard Dell'Agnola Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR THIAIS
  • Richard Dell'Agnola
  • Virginie Leurin Marcheix
  • Daniel Beucher
  • Chantal Germain
  • Pierre Segura
  • Caroline Ossard
  • Alexandre Caussignac
  • Guylaine Torcheux
  • Franck Malherbe
  • Katarzyna Hamada
  • Alain Colbeau
  • Sylvie Dona
  • Christian Le Bot
  • Alisonia Semedo Moreira
  • Frédéric Dumont
  • Louise Haddad
  • Edwin Phaeton
  • Sonia Aït Aïssa
  • Serge Curzu
  • Sylvie Courtois Duteil
  • Patrick Guillard
  • Aziza Harkati
  • Romain Greiner
  • Laurence Blondeau
  • Mounirou Daouda
  • Valérie Regard
  • Anthony Germani
  • Anaïs Colbeau
  • Joël Colas
  • Catherine Philippe
  • Stan Pommereul
  • Héléna Se
  • Laurent Le Bot
  • Estelle Vettraino
  • Nicolas Tryzna
  • Danièle Casteras
  • Christophe Maximilien
  • Aleyna Durak
  • Simon Partouche
  • Dorothée Gayaud
  • Stanislas Choiseau
Pascal Boutet
Pascal Boutet Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Pascal Boutet
  • Claire Maury
  • Fabrice Nedelec
  • Marie Vieira
  • Jacques Decoupy
  • Valérie Poirier
  • Bernard Lautier
  • Nolwenn Nédélec
  • Samba Diarra
  • Pascale Viscardi
  • Cyrille Vivoix
  • Meggy Sébéloué
  • Bakary Dramé
  • Paule Flotte-Tilly
  • Adrien Messy
  • Fabienne Nédélec
  • Jean-Dominique Jodin
  • Dominique Penaud
  • Tia Phothivong
  • Laurence Marcoux
  • Patrice Pettiot
  • You-Sim Taing
  • Fabien Lemaire
  • Fatima Arouss
  • Axel Davoult
  • Andréa Bavoux
  • Alim Ben Aly
  • Nadia Finazzi
  • Yves Rapson
  • Constantina Silva
  • Frédéric Czernik
  • Laure Anne Bouttier
  • Emmanuel Mouyeni-Dibala
  • Catherine Rogeau
  • Didier Finazzi
  • Elisabeth Gadonna
  • Lassine Doucouré
  • Jamila Boukadi
  • Daniel Achard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Dell'agnola
Richard Dell'agnola (29 élus) Ensemble pour thiais 		3 467 60,98%
  • Richard Dell'agnola
  • Virginie Leurin-Marcheix
  • Daniel Beucher
  • Chantal Germain
  • Sébastien Curlier-Andrade
  • Guylaine Torcheux
  • Nicolas Tryzna
  • Caroline Ossard
  • Alexandre Caussignac
  • Katarzyna Hamada-Larkey
  • Pierre Segura
  • Sylvie Labuthie-Dona
  • Christian Le Bot
  • Thérèse Bocheux
  • Frédéric Dumont
  • Louise Haddad
  • Alain Colbeau
  • Manuella Baudet
  • Yannick Delplace
  • Sylvie Duteil
  • Hadi Boumoula
  • Aziza Ziti
  • Bernard Lafosse
  • Graziella Pacreau-Vetillard
  • Patrick Guilllard
  • Catherine Philippe
  • Romain Greiner
  • Sophia Salhi-Mellahi
  • Mounirou Daouda
Laurence Le Souffaché
Laurence Le Souffaché (4 élus) Thiais pour tous 		1 200 21,10%
  • Laurence Le Souffaché
  • Patrick Robillard
  • Nadège Hillion
  • Jean Lony
Audry Tiphagne
Audry Tiphagne (2 élus) Thiais c vous 		867 15,25%
  • Audry Tiphagne
  • Malika Sibous
Pascal Boutet
Pascal Boutet Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		151 2,65%
Participation au scrutin Thiais
Taux de participation 34,78%
Taux d'abstention 65,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 837

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Dell'agnola
Richard Dell'agnola (27 élus) Ensemble pour thiais 		4 931 51,74%
  • Richard Dell'agnola
  • Dominique Jossic
  • Michel Cazaubon
  • Josee Durand-Delobel
  • Fabrice Larde
  • Guylaine Torcheux
  • Daniel Beucher
  • Katarzyna Hamada
  • Alain Grindel
  • Chantal Germain
  • Pierre Segura
  • Louise Haddad
  • Mourad Ghazli
  • Sylvie Dona
  • André Martins
  • Thérèse Bocheux
  • Maurice Alezra
  • Gilberte Barbier
  • Frédéric Dumont
  • Lauren Dell'agnola
  • Olivier Bompard
  • Sylvie Duteil
  • Cyril Charleux
  • Virginie Leurin
  • Daniel Caussignac
  • Aziza Ziti
  • Hadi Boumoula
Bruno Tran
Bruno Tran (6 élus) Au coeur de thiais avec vous 		3 273 34,34%
  • Bruno Tran
  • Nathalie Burteaux
  • José De Freitas
  • Véronique Toulza
  • Pascal Tolleron
  • Isabelle Guetta
Philippe Patry
Philippe Patry (2 élus) Pour les thiaisiens 		1 325 13,90%
  • Philippe Patry
  • Laurence Le Souffaché
Participation au scrutin Thiais
Taux de participation 58,86%
Taux d'abstention 41,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 9 723

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Dell'agnola
Richard Dell'agnola Ensemble pour thiais 		4 747 49,75%
Bruno Tran
Bruno Tran Au coeur de thiais avec vous 		2 971 31,13%
Philippe Patry
Philippe Patry Pour les thiaisiens 		1 198 12,55%
Pascal Durand
Pascal Durand Pour thiais, ensemble un autre avenir est possible 		442 4,63%
Pascal Boutet
Pascal Boutet Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		183 1,91%
Participation au scrutin Thiais
Taux de participation 59,07%
Taux d'abstention 40,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 9 757

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