Résultat municipale 2026 à Thiais (94320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Thiais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Thiais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard DELL'AGNOLA
Richard DELL'AGNOLA (34 élus) ENSEMBLE POUR THIAIS 		6 135 71,49%
  • Richard DELL'AGNOLA
  • Virginie LEURIN MARCHEIX
  • Daniel BEUCHER
  • Chantal GERMAIN
  • Pierre SEGURA
  • Caroline OSSARD
  • Alexandre CAUSSIGNAC
  • Guylaine TORCHEUX
  • Franck MALHERBE
  • Katarzyna HAMADA
  • Alain COLBEAU
  • Sylvie DONA
  • Christian LE BOT
  • Alisonia SEMEDO MOREIRA
  • Frédéric DUMONT
  • Louise HADDAD
  • Edwin PHAETON
  • Sonia AÏT AÏSSA
  • Serge CURZU
  • Sylvie COURTOIS DUTEIL
  • Patrick GUILLARD
  • Aziza HARKATI
  • Romain GREINER
  • Laurence BLONDEAU
  • Mounirou DAOUDA
  • Valérie REGARD
  • Anthony GERMANI
  • Anaïs COLBEAU
  • Joël COLAS
  • Catherine PHILIPPE
  • Stan POMMEREUL
  • Héléna SE
  • Laurent LE BOT
  • Estelle VETTRAINO
Jean LONY
Jean LONY (5 élus) THIAIS pour TOUS 		2 162 25,19%
  • Jean LONY
  • Véronique CIREFICE
  • Patrick ROBILLARD
  • Nadège HILLION
  • François BUOT
Pascal BOUTET
Pascal BOUTET Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		285 3,32%
Participation au scrutin Thiais
Taux de participation 47,75%
Taux d'abstention 52,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 8 794

Source : ministère de l’Intérieur

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