En direct

19:21 - Thiais : municipales et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Thiais est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 32 006 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 027 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 8 255 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,01% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 5 749 personnes (17,96%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,27% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1095,15 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Thiais, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel score pour le RN à Thiais aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Thiais en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 14,56% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 29,46% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 11,01% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Thiais comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 22,92% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 22,44% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Thiais ? En parallèle de cette municipale 2026, la valeur de la participation agira lourdement sur les résultats de Thiais. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 34,78 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 65,22 %) alors que commençait l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 74,76 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 48,64 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,66 % au premier tour, contre 44,97 % en 2022. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Thiais comme une zone en déficit de participation en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment Thiais a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections européennes de juin 2024 à Thiais avaient vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (23,90%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait récolté 22,92% des suffrages. Rachel Keke (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Thiais après la dissolution avec 40,73%. Vincent Jeanbrun (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 34,14%. Mais c'est néanmoins Vincent Jeanbrun (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 54,64% des suffrages exprimés. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Dernière présidentielle à Thiais : les résultats à retenir En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Thiais voyait Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 31,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 29,42%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,54% pour Emmanuel Macron, contre 29,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Thiais portaient leur choix sur Rachel Keke (Nupes) avec 34,71% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Roxana Maracineanu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,55% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Thiais un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Une fiscalité stable à Thiais qui influencera le résultat du vote Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Thiais, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 20,60 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 781 720 € la même année. Une somme bien en-dessous des 10,65308 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Thiais a évolué pour se fixer à un peu plus de 27,82 % en 2024 (contre 13,00 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Thiais a représenté environ 1 195 euros en 2024 (contre 1 107 € en 2020).

11:59 - La liste Les Républicains en tête à Thiais lors des dernières municipales Les résultats des municipales précédentes à Thiais se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale, Richard Dell'agnola (Les Républicains) a dominé le scrutin en rassemblant 3 467 bulletins (60,98%). Juste derrière, Laurence Le Souffaché (Divers gauche) a rassemblé 21,10% des bulletins valides. Audry Tiphagne (Divers centre) a suivi, s'adjugeant 15,25% des suffrages. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Thiais, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.