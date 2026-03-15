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19:16 - Les enjeux locaux de Thiel-sur-Acolin : tour d'horizon démographique Dans la ville de Thiel-sur-Acolin, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des municipales. Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,46% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Avec ses 9,03% d'agriculteurs pour 1 036 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (11,25%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,10%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thiel-sur-Acolin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,11% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Municipales 2026 : vers une avancée du RN à Thiel-sur-Acolin ? Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Thiel-sur-Acolin il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,45% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,39% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 19,51% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Thiel-sur-Acolin comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,96% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 46,46% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,36% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Yannick Monnet.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Thiel-sur-Acolin En ce jour de municipales à Thiel-sur-Acolin, la mobilisation sera suivie à la loupe. Les archives de 2020 indiquent que 537 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 65,17 %, un chiffre exceptionnellement haut alors que l'épidémie de coronavirus jetait une ombre sur la compétition. Soulignons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 666 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 81,02 % de participation. Même si les logiques diffèrent d'un type d'élection à l'autre, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 49,70 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 70,92 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 54,85 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Thiel-sur-Acolin en 2024 Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Thiel-sur-Acolin accordaient leurs suffrages à Anne-Marie Thès (Rassemblement National) avec 46,46% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne-Marie Thès culminant à 55,36% des suffrages exprimés sur place. Le scrutin des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Thiel-sur-Acolin avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,96%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 11,39% des votes. La physionomie politique de Thiel-sur-Acolin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Thiel-sur-Acolin apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique La physionomie politique de Thiel-sur-Acolin révèle une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Thiel-sur-Acolin voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 32,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 28,57%. Lors de la finale de l'élection à Thiel-sur-Acolin, les électeurs accordaient 52,61% pour Emmanuel Macron, contre 47,39% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Thiel-sur-Acolin portaient leur choix sur Yannick Monnet (Nupes) avec 29,38% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Michel Barbarin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,82% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils compter à Thiel-sur-Acolin ? Si on se penche sur la fiscalité de Thiel-sur-Acolin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 8,67 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 12 800 euros la même année. Une recette bien loin des 89 120 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Thiel-sur-Acolin s'est établi à 30,82 % en 2024 (contre 7,95 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Thiel-sur-Acolin s'est établi à environ 591 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 327 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Thiel-sur-Acolin Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Thiel-sur-Acolin ? Dès le premier tour à l'époque, Daniel Marchand a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 334 suffrages (63,61%). À sa poursuite, Gilles Chambonnier a rassemblé 191 bulletins valides (36,38%). Cette victoire sans appel de Daniel Marchand a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Thiel-sur-Acolin, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.