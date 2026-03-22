Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiembronne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Thiembronne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Thiembronne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Thiembronne.
L'actu des élections municipales 2026 à Thiembronne
11:44 - Résultat indécis entre Olivier Pourchez et Didier Dewamin
Lors du premier volet des municipales à Thiembronne, c'est Olivier Pourchez qui a terminé premier avec 50,00 % des votes. Ensuite, Didier Dewamin est arrivé en deuxième position avec 50,00 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté de la mobilisation à Thiembronne, le vote a enregistré un taux d'abstention de 2,99 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thiembronne
Le deuxième tour des élections municipales à Thiembronne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Pourchez
Divers
THIEMBRONNE AUTREMENT
|
|
Didier Dewamin
Divers
ENGAGÉS POUR THIEMBRONNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thiembronne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier POURCHEZ (Ballotage) THIEMBRONNE AUTREMENT
|236
|50,00%
|Didier DEWAMIN (Ballotage) ENGAGÉS POUR THIEMBRONNE
|236
|50,00%
|Participation au scrutin
|Thiembronne
|Taux de participation
|97,01%
|Taux d'abstention
|2,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|487
Source : ministère de l’Intérieur
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