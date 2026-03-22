Résultat de l'élection municipale 2026 à Thiembronne : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Thiembronne

Le deuxième tour des élections municipales à Thiembronne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Pourchez
Olivier Pourchez Divers
THIEMBRONNE AUTREMENT
  • Olivier Pourchez
  • Angélique Cousin
  • Arnaud Lemaitre
  • Maude Cadet
  • Maxime Decroix
  • Adeline Denecque
  • Stéphane Beelaert
  • Delphine Vienne
  • Alexandre Martel
  • Audrey Ducrocq
  • Jean-François Boulanger
  • Océane Rodrigues
  • Antoine Robert
  • Fanny Merlot
  • Yves Clabaux
  • Brigitte Millamon
Didier Dewamin
Didier Dewamin Divers
ENGAGÉS POUR THIEMBRONNE
  • Didier Dewamin
  • Sophie de Sainte Maresville-Briche
  • Gilles L'Homel
  • Catherine Magniez-Hecquet
  • Julien Flouret
  • Sylvie Salmon
  • Jean-Marc Bellenguez
  • Ludivine Colin-Barbaux
  • Matthieu Deschamps
  • Pauline Deliessche
  • Jean-Luc Bauche
  • Céline Fournier
  • Fabien Fagundes
  • Fabienne Vandaele-Gorret
  • Olivier Decroix
  • Stéphanie Desombre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Thiembronne

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier POURCHEZ
Olivier POURCHEZ (Ballotage) THIEMBRONNE AUTREMENT 		236 50,00%
Didier DEWAMIN
Didier DEWAMIN (Ballotage) ENGAGÉS POUR THIEMBRONNE 		236 50,00%
Participation au scrutin Thiembronne
Taux de participation 97,01%
Taux d'abstention 2,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 487

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Pas-de-Calais ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Pas-de-Calais. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Thiembronne

En savoir plus sur Thiembronne